Nam Thư nộp đơn tố cáo lên công an, khẳng định 'không giật chồng': Công khai tin nhắn bị tống tiền cùng giấy xét nghiệm chất kích thích

Cũng theo đó, phía Nam Thư Entertainment công bố ủy quyền luật sư tiến hành tố cáo những hành vi vi phạm của tài khoản "Zyy Doo" cũng như các cá nhân, đơn vị khác có liên quan. Cô nộp đơn lên Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP. Đà Nẵng (nơi ở của tài khoản "Zyy Doo"), Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu đang tiếp nhận xử lý.

Dẫn tin từ Tạp chí Người Đưa Tin, đại diện của Nam Thư lên tiếng trong buổi làm việc: "Zyy Doo thừa nhận đã dựng nên câu chuyện để yêu cầu Nam Thư chuyển 500 triệu đồng qua số tài khoản. Chủ tài khoản Zyy Doo nhắn tin cho Nam Thư thừa nhận dựng chuyện để lôi kéo cộng đồng mạng, qua đó chúng tôi đủ cơ sở khẳng định rằng những tin nhắn trên Zalo được lan truyền trên MXH là không liên quan đến Nam Thư".

Nữ diễn viên tiết lộ bị tống tiền 500 triệu

Để đảm bảo tính minh bạch và pháp lý cho tin nhắn mà tài khoản Zyy Doo gửi đến, phía Nam Thư đã lập vi bằng. Ngoài ra trong buổi làm việc, nữ diễn viên cũng phủ nhận thông tin sử dụng chất kích thích.

Theo Nam Thư, vụ việc vừa qua ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của cô lẫn công ty. Cụ thể, các hợp đồng truyền thông, quảng cáo, các buổi ghi hình gameshow đã bị hủy; các dự án truyền hình, diễn xuất cũng đã bị cắt. Tổng giá trị thiệt hại từ các hợp đồng truyền thông, quảng cáo bị cắt, hủy đã lên đến hàng tỉ đồng. Nữ diễn viên cho biết nặng nề nhất là danh dự và uy tín…

Nữ diễn viên có động thái trên MXH trước khi tổ chức họp báo

Cũng trong ngày 5/8, Nam Thư có động thái trên MXH sau nửa tháng "mất tích". Nữ diễn viên mở lại trang cá nhân có 1,8 triệu người theo dõi, sau đó liên tục có 2 bài đăng là thay ảnh đại diện và ảnh bìa cho Fanpage. Truy cập vào Facebook "Trần Nam Thư" có gần 900 nghìn người theo dõi, tài khoản cũng đã được mở trở lại sau thời gian dài bị khóa. Sự trở lại này của nữ diễn viên khiến cư dân mạng thổi bùng bàn tán.