Nam nhạc sĩ Việt lấy vợ kém 44 tuổi nhưng vẫn phong độ ngời ngời, tiết lộ những 'góc khuất' trong hôn nhân lệch tuổi

Hậu trường 15/07/2021 10:04

Dù đã bước qua tuổi 74 nhưng nhạc sĩ Đức Huy vẫn phong độ ngời ngời bên người vợ trẻ kém 44 tuổi. Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Nhạc sĩ Đức Huy là một trong những nhạc sĩ nổi tiếng với hàng loạt bản hit đình đám được khán giả yêu thích. Bên cạnh đó, anh cũng là sao nam nổi tiếng lấy vợ kém nhiều tuổi nhất của showbiz Việt. Bà xã của tác giả "Và tôi cũng yêu em" kém anh đến 44 tuổi. Đặc biệt người vợ sinh năm 1991 của nhạc sĩ Đức Huy từng là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của chồng trước đó.

Năm 2013, sau khi kết hôn, nam nhạc sĩ và bà xã chào đón cậu con trai đầu. Năm 2017, Đức Huy tiếp tục đón cô con gái thứ hai trong niềm hạnh phúc đong đầy.

Mặc dù chênh nhau nhiều tuổi, nhưng cuộc sống hôn nhân của cặp đôi vẫn hòa hợp và luôn tươi mới khiến nhiều người ngỡ ngàng. Ở tuổi 74, Đức Huy luôn ngọt ngào và dành cho Huỳnh Thư những lời yêu thương nhất. 

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với Thanh Niên, chia sẻ về nguyên tắc vàng giúp hai vợ chồng giữ lửa hạnh phúc, anh nói: "Nguyên tắc của chúng tôi là không có nguyên tắc gì cả, ngoại trừ việc tôn trọng lẫn nhau và đừng để mất niềm tin. Tức là chúng tôi không giấu nhau điều gì. Điện thoại của tôi, điện thoại của vợ, hai người cùng dùng và biết mã số. Chúng tôi đều đồng ý với nhau rằng sự giận hờn là cao điểm của chuyện bất đồng ý kiến. Ngay khi chúng tôi cảm thấy nó bắt đầu 'nảy mầm' thì chúng tôi đã ngồi xuống nói chuyện với nhau. Cũng may rằng cả hai dù có giận thì cũng quên nhanh, không để bụng nên dễ làm lành". 

Nam nhạc sĩ từng nhiều lần thừa nhận bản thân cảm thấy phong độ và tươi trẻ hơn từ sau khi tái hôn với Huỳnh Thư. Không ít lần nam nhạc sĩ dành cho vợ nhiều lời khen ngợi. Đức Huy khẳng định mặc dù tuổi đời vợ còn khá trẻ nhưng lại rất chín chắn, biết cách sống, cách ứng xử. Chính vì vậy nam nhạc sĩ luôn tôn trọng và yêu thương người vợ của mình hơn. Tâm sự về cuộc sống hàng ngày, nam nhạc sĩ không ngại san sẻ việc nhà với vợ và coi đó là một may mắn. Tác giả "Và tôi cũng yêu em" thừa nhận: "Chúng tôi chia nhau công việc. Chẳng hạn như nếu vợ tôi đi chợ thì tôi sẽ nấu cơm hoặc rửa chén. Mọi việc cứ êm đẹp như thế bởi chúng tôi thực hiện trong niềm vui, nụ cười chứ không phải khó chịu rằng: 'Tại sao tôi là đàn ông mà bắt tôi rửa chén'. Không ai bắt ai làm gì cả, mọi thứ đều thực hiện dựa trên tinh thần tự nguyện". 

Bên cạnh đó, khi nhắc về thời gian ở nhà giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19, Đức Huy hồ hởi khoe gia đình mình may mắn vì không gặp quá nhiều khó khăn. Nhờ vào tiền tác quyền nên vợ chồng và các con vẫn có thể hạn chế bớt chi tiêu để xoay sở được. Đáng chú ý, dù thành công trong việc làm nên tên tuổi của hàng loạt ca sĩ lớn nhưng cuộc sống của Đức Huy lại vô cùng giản dị. Anh tâm sự: "Trong thời điểm dịch bệnh, tôi hiểu rằng bản thân mỗi người phải làm việc để trang trải cuộc sống. Nhưng có lẽ vì tôi lớn tuổi nên nó giúp tôi không phải lo lắng nhiều về việc đánh bóng vẻ bề ngoài. Từ lâu, mọi người cũng biết rằng tôi không có ô tô, không có biệt thự, nên cũng đỡ gánh nặng. Bởi vì khó khăn này là của chung toàn thế giới, chứ không riêng mình. Khi tất cả như thế thì mình phải có ý thức, phải bằng lòng với hiện tại. Dịch Covid-19 không tha một ai nên đây là lúc mọi người dựa vào nhau mà sống chứ không thể sống riêng lẻ. Bạn phải giữ cho bạn khỏe, phải làm cho bạn hạnh phúc thì bạn mới có thể lan tỏa điều đó đến mọi người xung quanh". 

 

Có cuộc sống hạnh phúc bên vợ trẻ và các con, nam nhạc sĩ không lo lắng việc khán giả sẽ quên mình, điều anh mong muốn là giữ gìn tổ ấm, cùng vợ chứng kiến hành trình trưởng thành của con. 

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