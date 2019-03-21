Lần đầu lộ mặt con gái út của nhạc sĩ Đức Huy và vợ kém 44 tuổi

Hậu trường 21/03/2019 15:04

Người hâm mộ không ngớt lời ngợi khen khi lần đầu thấy diện mạo xinh xắn, đáng yêu của “công chúa nhỏ” nhà nhạc sĩ Đức Duy.

Trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Hoàng Bách khiến dân mạng chú ý khi khoe hình ảnh cùng vợ đi ăn thôi nôi con gái út nhà nhạc sĩ Đức Huy.

Anh viết đầy hài hước: “Ăn thôi nôi con gái út anh Đức Huy. Anh kêu chưa chắc là út, ráng theo anh thôi!".

Lần đầu lộ mặt con gái út của nhạc sĩ Đức Huy và vợ kém 44 tuổi - Ảnh 1
Con gái út của nhạc sĩ Đức Huy và vợ kém 44 tuổi lần đầu lộ mặt trong tiệc thôi nôi - Ảnh: FBNV

Lần đầu lộ diện trước công chúng, cô bé nhận được vô số lời khen “có cánh” từ mọi người. Có thể thấy, nàng "công chúa nhỏ" nhà nhạc sĩ sở hữu gương mặt xinh xắn, làn da trắng cùng nhiều nét đẹp của bố mẹ.

Lần đầu lộ mặt con gái út của nhạc sĩ Đức Huy và vợ kém 44 tuổi - Ảnh 2
Vợ 9x của nam nhạc sĩ từng giữ vị trí trợ lý và theo hỗ trợ chồng trong công việc - Ảnh: Internet

Nhạc sĩ Đức Huy được khán giả biết đến và yêu mến nhờ sự tài hoa của mình. Ông là “cha đẻ” của nhiều ca khúc đình đám như: Yêu em dài lâu, Đừng xa em đêm nay, Và con tim đã vui trở lại…

Đường sự nghiệp thành công là vậy, nhưng chuyện tình cảm của nam nhạc sĩ sinh năm 1947 lại khá nhiều thăng trầm. Mãi đến khi về Việt Nam và gặp được người vợ 9x hiện tại, trái tim của ông mới "vui trở lại".

Vợ nhạc sĩ Đức Huy sinh năm 1991, quê An Giang, nhỏ hơn chồng 44 tuổi. Cô từng là trợ lý, luôn sát cánh để hỗ trợ công việc và chăm sóc nam nhạc sĩ từng li từng tí.

Lần đầu lộ mặt con gái út của nhạc sĩ Đức Huy và vợ kém 44 tuổi - Ảnh 3
Nhạc sĩ Đức Huy tìm thấy hạnh phúc thật sự khi gặp gỡ và kết hôn với vợ kém 44 tuổi - Ảnh: Internet
Lần đầu lộ mặt con gái út của nhạc sĩ Đức Huy và vợ kém 44 tuổi - Ảnh 4
Cặp đôi đã chứng minh rằng tình yêu và sự thấu hiểu có thể xóa hết mọi khoảng cách về tuổi tác - Ảnh: Internet
Lần đầu lộ mặt con gái út của nhạc sĩ Đức Huy và vợ kém 44 tuổi - Ảnh 5
Ở tuổi 72, nam nhạc sĩ vẫn rất trẻ trung và phong độ -Ảnh: Internet

Khi mới công khai tình cảm, cặp đôi khiến dư luận vô cùng bất ngờ. Nhiều người cho rằng sự chênh lệch về tuổi tác có thể tạo cho cặp đôi nhiều khoảng cách, đặc biệt là về suy nghĩ, tư duy, quan điểm sống.

Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn khác. Nhạc sĩ Đức Huy và bà xã có cuộc sống hòa hợp và hạnh phúc viên mãn. Hiện tại, tổ ấm của nam nhạc sĩ 72 tuổi càng trọn vẹn khi 2 nhóc tỳ đáng yêu lần lượt chào đời.

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