Nhạc sĩ Đức Huy lên tiếng trước scandal của Hoài Linh

Hậu trường 09/07/2017 10:15

Nhạc sĩ Đức Huy đã lên tiếng bênh vực và cho rằng nhạc sĩ Vinh Sử nói nghệ sĩ Hoài Linh không có chuyên môn về nhạc để làm giám khảo các cuộc thi là không đúng.

Nhạc sĩ Vinh Sử là tác giả của nhiều ca khúc bolero nổi tiếng như Nhẫn cỏ cho em, Gõ cửa trái tim, Làm dâu xứ lạ, Gái nhà nghèo... Ông còn được công chúng hâm mộ dòng nhạc bolero mệnh danh là "vua nhạc sến".

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về thực trạng các chương trình về bolero bùng nổ trong thời gian gần đây, vị nhạc sĩ đã thẳng thắn trả lời: "Tôi thấy bây giờ mọi thứ làm quá lên nên đã thành "cái lẩu", không còn là bolero nữa. Tôi nói cụ thể chuyện đi chấm thi. Hoài Linh làm giám khảo thì biết gì về nhạc, về bolero mà chấm trong khi Linh ca cũng bình thường thôi".

Nhạc sĩ Vinh Sử chê Hoài Linh không có chuyên môn về <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/am-nhac-173'>âm nhạc</a> để ngồi
Nhạc sĩ Vinh Sử chê Hoài Linh không có chuyên môn về âm nhạc để ngồi "ghế nóng" trong các cuộc thi - Ảnh: Internet

"Vua nhạc sến" còn cho hay các chương trình bolero hiện nay như nồi lẩu và việc những nghệ sĩ không chuyên làm giám khảo các chương trình này khiến ông cảm thấy rất thiếu chuyên nghiệp. 

Cụ thể, nhạc sĩ Vinh Sử chia sẻ: "Các ca sĩ hát pop, rock cũng được mời làm giám khảo. Một ca sĩ tên tuổi nhưng không qua trường lớp, nhờ giọng hát lạ lạ mà nổi tiếng, vậy cũng được lên chấm thi những người khác. Điều đó khiến tôi thấy các chương trình bolero không hề chuyên nghiệp. Muốn chấm bolero là phải biết nhịp phách thế nào và góp ý đúng chuyên môn. Xem các chương trình hiện nay, tôi thấy giám khảo chỉ khen đại khái như: 'Em hát được đó', 'Chúc mừng em đã hoàn thành xong phần thi'. Chấm theo kiểu nói tới nói lui, nói xuôi nói ngược, không mích lòng ai thì chấm làm gì?"

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Danh hài Hoài Linh là gương mặt quen thuộc ở vị trí giám khảo của nhiều cuộc thi có yếu tố âm nhạc trên truyền hình - Ảnh: Internet

Ngoài ra, ông còn cho rằng, bản thân tuy là chủ nhân của rất nhiều ca khúc bolero nổi tiếng nhưng ông vẫn cảm thấy không đủ khả năng để ngồi "ghế nóng" trong các cuộc thi về âm nhạc.

Quan điểm của nhạc sĩ Vinh Sử lập tức thu hút nhiều sự chú ý và tranh cãi trong công chúng, đặc biệt là những người hâm mộ danh hài Hoài Linh.

Trước sự việc này, nhạc sĩ Đức Huy đã lên tiếng "phản bác" và bênh vực cho Hoài Linh: "Tôi cho rằng nhận xét Hoài Linh không đủ tầm làm giám khảo là không đúng".

Nhạc sĩ Đức Huy lên tiếng trước scandal của Hoài Linh - Ảnh 3
Từng làm việc cùng Hoài Linh ở vị trí giám khảo trong chương trình Gương mặt thân quen, nhạc sĩ Đức Huy không đồng ý với quan điểm nam danh hài không đủ chuyên môn về âm nhạc để ngồi "ghế nóng" - Ảnh: Internet

Nhạc sĩ Đức Huy còn cho biết thêm về cách làm việc trong thời gian ngồi "ghế nóng" cùng Hoài Linh trong chương trình Gương mặt thân quen: Chúng tôi thường chia nhau để nhận xét, cụ thể thì tôi sẽ nhận xét phần âm nhạc trữ tình, Mỹ Linh nhận xét các phần thi liên quan đến nhạc trẻ còn Hoài Linh thì đảm nhiệm phần cải lương, bolero... Làm việc với Hoài Linh, tôi hiểu rằng anh ấy không chỉ là 1 nghệ sĩ hài mà còn có kiến thức rất rộng về các dòng nhạc truyền thống và cả bolero nữa".

Ngoài ra, nhạc sĩ Đức Huy còn cho rằng, việc ngồi ghế giám khảo luôn được cân nhắc bởi nhiều yếu tố, nhưng 2 yếu tố quan trọng nhất là chuyên môn và đặc biệt là sức hút, mức độ ảnh hưởng của người đó với công chúng.

Về phần danh hài Hoài Linh, nam danh hài vẫn chưa lên tiếng trực tiếp. Tuy nhiên, trong show thứ 9 Gương mặt thân quen 2017, Hoài Linh đã ngẫu hứng song ca cùng Kỳ Phương ca khúc Riêng một góc trời. Kỳ Phương hát theo phong cách của NSND Trần Hiếu còn Hoài Linh giả danh ca Tuấn Ngọc. 

Nhạc sĩ Đức Huy lên tiếng trước scandal của Hoài Linh - Ảnh 4
Hoài Linh khiến khán giả bất ngờ trước phần trình diễn ngẫu hứng ca khúc Riêng một góc trời hoàn toàn giống với bản gốc - Ảnh: Internet

Không chỉ bắt chước giọng hát của danh ca Tuấn Ngọc, Hoài Linh còn khiến khán giả bất ngờ với từng cử chỉ, ánh mắt rất giống bản gốc. Sau phần biểu diễn, nam danh hài cho biết: "Tôi rất thích nghe chú Tuấn Ngọc hát. Giọng hát trầm ấm của chú là liều thuốc thư giãn cho tôi sau mỗi đêm đi diễn về". 

Sau khi tiết mục được phát sóng, khán giả đã cho rằng đây là cách đáp trả lại khéo léo của nam danh hài về việc bị nói không có chuyên môn về âm nhạc.

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