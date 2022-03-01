Nam MC đình đám nhất nhì showbiz Việt 'ế show' vì Covid-19, chia sẻ một kỷ niệm khó quên khi đi làm từ thiện giúp người dân

Là khách mời cho một chương trình truyền hình, nam MC nổi tiếng tiết lộ công việc gặp nhiều khó khăn khi dịch bệnh bùng phát cũng như những kỷ niệm khi tham gia các hoạt động từ thiện giúp đỡ người dân.

Tham gia chương trình Vui Xuân Cùng THVL với vai trò khách mời, MC Đại Nghĩa đã cho biết năm 2021 là vừa qua là một năm kinh khủng với nhiều sóng gió, buồn đau. Cụ thể, anh cho biết: "Có nhiều thứ khiến tôi bồi hồi, xao xuyến, tiếc nuối và một chút buồn thương. Rất nhiều người tôi yêu thương đã không còn nữa và mọi người có lẽ cũng vậy. Đây là những điều chúng ta đã trải qua và tôi không muốn nhắc thêm về điều đó". Đại Nghĩa là khách mời chương trình Vui Xuân Cùng THVL - Ảnh: Chụp màn hình Bên cạnh đó, Đại Nghĩa cũng tiết lộ năm vừa rồi công việc của anh không được suôn sẻ, chưa bao giờ các hoạt động nghệ thuật của tôi rảnh rỗi như thế và đó là điều đáng buồn. Nếu trước kia, thời điểm còn đắt show, anh liên tục bận rộn với các chương trình gameshow, thậm chí không có thời gian nghỉ ngơi thì năm 2021, mọi thứ đều ngược lại. Nam MC đình đám có nhiều thời gian để thư giãn đến phát chán.

Theo Đại Nghĩa, lúc TP.HCM chưa thực hiện lệnh giãn cách xã hội thì anh vẫn có lịch quay các chương trình truyền hình dự phòng cho những ngày nghỉ ngơi, tránh dịch. Đến khi Covid-19 bùng phát dữ dội, anh chuyển sang việc làm từ thiện, giúp đỡ mọi người. Nam MC gặp nhiều khó khăn trong cộng việc khi dịch bùng phát - Ảnh: Chụp màn hình Kể về những kỷ niệm khi đi mua đồ giúp bà con, Đại Nghĩa cho biết thời điểm ấy, hàng hóa rất khan hiếm nên khó có thể đáp ứng được nhu cầu của người danh. Nam MC đã nhiều lần phải gọi điện cho từng người để điều chỉnh lại đơn hàng mua hàng cho hợp lý.

"Đi siêu thị vui nhưng có nhiều trái khoáy lắm. Ở nhà, mọi người chỉ cần đánh dấu vào list siêu thị nhưng thực tế lượng hàng hóa không nhiều và không đủ như mọi người mong muốn. Mọi thứ rất khan hiếm, đặc biệt là rau, củ, quả nên để đáp ứng nhu cầu của mỗi người là điều không dễ. Nhiều khi, tôi phải gọi điện đến từng người để điều chỉnh lại đơn mua hàng. Có thể nói, đó là một kỷ niệm khó quên đối với tôi" - Đại Nghĩa kể. Anh hy vọng thời gian tới sẽ không còn trở ngại nào nữa vì bản thân hiện đã rất nhớ nghề diễn - Ảnh: Internet Nói về các hoạt động năm 2022, Đại Nghĩa cho biết chưa có dự định mới nào, các dự án MC của anh vẫn đang tạm ngừng. Anh hy vọng thời gian tới sẽ không còn trở ngại nào nữa vì bản thân hiện đã rất nhớ nghề diễn. "Trong năm 2022 này, tôi mong sẽ không có sự trở ngại bất ngờ để tôi được tham gia vào các dự án phim, đặc biệt là phim điện ảnh. Tôi rất nhớ nghề diễn" - Đại Nghĩa bộc bạch.

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