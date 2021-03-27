Mr. Tô - Đạo diễn ‘Bố Già’ siêu hài hước: Viết kịch bản trong viện chờ vợ đẻ, mua mặt nạ chất đống để hù con ăn dặm

Mr. Tô chia sẻ, anh lập gia đình khá sớm khi chỉ mới 22 tuổi khiến nhiều người đồn đoán vợ chồng anh cưới chạy bầu nhưng sự thực không phải vậy. Sau khi trải qua cú sốc lớn ở tuổi 21, Mr. Tô đã quyết định xây dựng cuộc sống tự lập, bắt đầu ổn định cho mình một mái ấm riêng và dồn hết tâm huyết cho sự nghiệp. Bốn năm sau, khi công việc dần khởi sắc, hai vợ chồng mới quyết định có con.

Mới đây, trong chương trình Các ông bố nói gì?, đạo diễn Tô Gia Tuấn ( Mr. Tô ) đã xuất hiện và có màn chia sẻ về cuộc sống làm chồng, làm cha siêu hài hước. Là một đạo diễn của những web drama nổi tiếng như Bố Già, Chị Mười Ba, Vi Cá Tiền Truyện, Bi Long Đại Ca, thu nhập “khủng” ở độ tuổi 38, nhưng ít ai biết rằng Tô Gia Tuấn đã từng trải qua khoảng thời gian cực kì khó khăn và khủng hoảng kinh tế sau khi kết hôn, đến nỗi chẳng đủ kinh phí để lo khi vợ đi sinh.

Hành trình đi sinh của vợ chồng Mr. Tô cũng thú vị không kém. Gần sát giờ sinh, vợ chồng Mr.Tô vẫn có thể cãi nhau nhưng anh nhanh chóng phải “xuống nước” vì suýt bị vợ đuổi về. Hơn nữa, “ông bố trẻ” thậm chí còn phải mang máy tính ra hành lang bệnh viện ngồi làm việc trong lúc chờ vợ sinh.

Nam đạo diễn cho biết khoảng thời gian vợ mang thai và sinh con là khi sự nghiệp của anh chưa đạt tới đỉnh cao, tài chính không ổn định nên áp lực kinh tế gia đình đè nặng lên vai anh. Tới ngày vợ sinh, Mr. Tô phải chạy vạy khắp nơi mới lo được khoảng chi phí nằm viện của vợ.

Mr. Tô và cô vợ hơn anh 2 tuổi - Ảnh: FBNV

“Trạng thái lúc đó của em đang bị thiếu ngủ nhưng vẫn phải dõi theo vợ em. Khi vợ em được chuyển lên lầu nào là em “lết” theo, lưng thì đeo balo laptop, một tay mang chiếu một tay mang sữa tã các kiểu. Lên tới lầu nào là trải chiếu, mở máy tính ra ngồi gõ” - nam đạo diễn hài hước chia sẻ.

Làm bố là một hành trình hoàn toàn mới lạ với mọi người đàn ông vì sẽ không có một giáo trình cụ thể nào dạy các anh cách chăm vợ con, cách dành bao nhiêu tình yêu thương cho vợ con là đủ. Với Mr. Tô cũng vậy, nhưng đặc biệt anh có nhiều “bí quyết” chăm con “lầy lội” không ngờ.

“Con em được cái thích nghe nhạc, lúc con còn nhỏ, cứ nửa đêm là em để con lên cái ipad ẵm đi vòng vòng trong nhà. Chiêu này cũng hiệu nghiệm nhưng tới lúc ăn dặm thì hơi khó. Lúc đó vợ với em “làm khùng làm điên”, em đeo mặt nạ vô đứng góc tường hù nó vậy nên nhà em nhiều mặt nạ lắm” - Mr. Tô nhắc lại.

Đạo diễn 'Bố già' chia sẻ anh đã từng viết kịch bản trong bệnh viện để chờ vợ đẻ - Ảnh: FBNV

Đằng sau sự thành công của một người đàn ông luôn có hình bóng của người phụ nữ. Mr. Tô cũng phải công nhân nhận bản thân có thể vững tâm tập trung cho cho sự nghiệp chính là nhờ sự hy sinh của vợ mình. Vợ Mr. Tô xuất thân là ca sĩ rất mê nghề nhớ sân khấu, nhưng vì mái ấm nhỏ mà chấp nhận gác lại sự nghiệp về làm hậu phương cho chồng. Sau sinh, mẹ bỉm nào cũng sẽ trở nên nhạy cảm hơn, vợ của Mr. Tô cũng không ngoại lệ. Nhưng vì tính chất công việc của chồng khiến vợ nam đạo diễn phải trải qua cảm giác cô đơn, ấm ức tới mức có dấu hiệu trầm cảm. May mắn, Mr. Tô phát hiện sớm và có cách cân bằng lại công việc và gia đình kịp thời.

“Tụi em cãi nhau miết, thêm em đi làm cả ngày còn vợ thì lủi thủi ở nhà chăm con, nhiều khi cổ cứ khóc thầm. Có lần vợ em bị hạ đường huyết hay canxi gì đó phải ẵm vô Chợ Rẫy mà tìm không ra bệnh, phải đi tới 4-5 cái bệnh viện mới phát hiện ra là bệnh tâm lý. Em phải tạm gác công việc lại để dành thời gian cho vợ em nhiều hơn” - Mr. Tô bày tỏ.

Qua lời các người anh đồng nghiệp thân thiết, Mr. Tô là một anh chồng rất yêu vợ thương con - Ảnh: FBNV

Là người anh đồng nghiệp thân thiết với Mr. Tô, Hứa Minh Đạt tiết lộ nam đạo diễn tuy chia sẻ hai vợ chồng hay cãi nhau, nhưng thực tế bên ngoài Mr. Tô là người rất ngọt ngào, ân cần, chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho vợ.