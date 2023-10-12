Một nam diễn viên qua đời đột ngột ở tuổi 30, chia sẻ cuối cùng gây xúc động

Hậu trường 12/10/2023 10:30

Thông tin ngay khi chia sẻ khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Theo thông tin từ VietNamNet, diễn viên múa Khánh Tùng mất lúc 11h26' ngày 11/10 sau hơn 1 tháng điều trị bệnh phổi, hưởng dương 30 tuổi. Thông tin này khiến bạn bè và nhiều người theo dõi Khánh Tùng không khỏi bàng hoàng và xót xa.

Một nam diễn viên qua đời đột ngột ở tuổi 30, chia sẻ cuối cùng gây xúc động - Ảnh 1
Diễn viên múa Khánh Tùng mất lúc 11h26' ngày 11/10 sau hơn 1 tháng điều trị bệnh phổi, hưởng dương 30 tuổi

Khi còn sinh thời, Khánh Tùng được nhiều người yêu mến bởi tài năng và tính cách thân thiện, vui vẻ. Bên cạnh đam mê chính là múa, Khánh Tùng còn khá đắt show làm mẫu ảnh thời trang. Trong cuộc sống thường ngày, nam diễn viên chọn lối sống lành mạnh, thường xuyên tập luyện chăm chỉ.

Một nam diễn viên qua đời đột ngột ở tuổi 30, chia sẻ cuối cùng gây xúc động - Ảnh 2
Khi còn sinh thời, Khánh Tùng được nhiều người yêu mến bởi tài năng và tính cách thân thiện, vui vẻ

Khánh Tùng sinh năm 1993 trong gia đình không có truyền thống về nghệ thuật. Từ bé, anh đã bộc lộ năng khiếu và đam mê múa. Tốt nghiệp Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội, anh về làm việc tại Đoàn Văn công Quân khu 1 với vai trò solist. Sở hữu chiều cao 1m78, anh được đánh giá cao về hình thể, gương mặt sáng sân khấu và biểu cảm thần thái trong lĩnh vực múa. Anh ghi dấu ấn trong một số tác phẩm như Vợ lính, Biệt động thành, Những bước chân không mỏi; từng đoạt 2 HCV Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc.

Một nam diễn viên qua đời đột ngột ở tuổi 30, chia sẻ cuối cùng gây xúc động - Ảnh 3
Khánh Tùng sinh năm 1993 trong gia đình không có truyền thống về nghệ thuật. Từ bé, anh đã bộc lộ năng khiếu và đam mê múa

Trên trang cá nhân, nam diễn viên thường xuyên chia sẻ những điều tích cực đến mọi người. Thời điểm phát hiện bệnh, Khánh Tùng vẫn lạc quan chia sẻ bài đăng động viên bản thân. Bài đăng cuối cùng của nam diễn viên gây xúc động khi đăng tải thông tin từ thiện hỗ trợ các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, Hà Nội với dòng trạng thái: "Cho đi là còn mãi".

Được biết, linh cữu diễn viên múa Khánh Tùng quàn tại nhà riêng. Lễ viếng bắt đầu vào chiều 11/10 đến sáng 13/10, sau đó đưa đi hỏa táng ở quê nhà Thái Nguyên.

Dòng chia sẻ cuối cùng đầy xót xa của nam nghệ sĩ đột ngột qua đời ở tuổi 50: 'Chào mọi người nhé'

Dòng chia sẻ cuối cùng đầy xót xa của nam nghệ sĩ đột ngột qua đời ở tuổi 50: 'Chào mọi người nhé'

Theo thông tin từ phía gia đình, nghệ sĩ - biên kịch Nguyễn Anh Vũ đã đột ngột qua đời ở tuổi 50.

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