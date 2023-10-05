Tin buồn: Nghệ sĩ Bảo Anh qua đời ở tuổi 69

Hậu trường 05/10/2023 19:46

Nghệ sĩ Bảo Anh qua đời vào lúc 17h ngày 5/10 tại Bệnh viện Minh Anh, TP.HCM sau một thời gian lâm bệnh.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, NSND Minh Vương không khỏi xót xa trước sự ra đi của đồng nghiệp. Ông chia sẻ thời gian qua cả hai không có cơ hội gặp vì nghệ sĩ Bảo Anh nằm viện.

Thông tin về tình hình sức khỏe của nghệ sĩ Bảo Anh được người thân chia sẻ lại với NSND Minh Vương. NSND Minh Vương xót xa chia sẻ: “Bảo Anh là người hòa đồng, thân tình, sẵn sàng chia sẻ, ủng hộ với anh em".

Trên mạng xã hội, nghệ sĩ Hồng Tơ cũng bày tỏ sự đau buồn trước sự ra đi của nghệ sĩ Bảo Anh. Hồng Tơ bày tỏ: "Anh ra đi thanh thản".

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Nghệ sĩ Bảo Anh mất lúc 17h ngày 5/10

Nghệ sĩ Bảo Anh sinh năm 1955, quê ở Kiên Giang, là con của một gia đình đông anh em. Ông có niềm đam mê ca hát từ khi còn nhỏ, rồi theo đuổi đam mê, dần trở thành hạt nhân trong phong trào đờn ca tài tử.

Những năm đầu tiên của thập niên 80, khi sân khấu cải lương miền Nam đang thời kỳ hưng thịnh, một số đoàn hát lớn như Trần Hữu Trang, Kim Cương, Sài Gòn 2… mời ông về làm kép chính.

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Nghệ sĩ Bảo Anh trong một bộ phim truyền hình

Những vở diễn có sự tham gia của nghệ sĩ Bảo Anh tạo được dấu ấn lớn như: Nhân danh công lý, Trà hoa nữ, Ngô Quyền, Chuyện tình Oanh - Ngọc… Nghệ sĩ Bảo Anh từng diễn cặp với nghệ sĩ Phượng Liên trong vở Truyện cổ Bát Tràng, diễn với NSND Kim Cương trong vở Bông hồng cài áo.

Khi sân khấu cải lương thoái trào, nam nghệ sĩ rẽ sang lĩnh vực diễn xuất. Ông tham gia trên dưới 30 phim và được khán giả dành nhiều tình cảm.

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