Sau tuyên bố nhập cuộc kiểm tra gian lận, động thái mới của Miss Universe có liên quan đến Bùi Quỳnh Hoa gây khó hiểu

Thậm chí, người hâm mộ còn bày tỏ sự bất bình trên trang fanpage chính thức của tổ chức Miss Universe (MU) với nội dung: "Kính gửi Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ, tôi viết thư này để bày tỏ quan ngại của mình và yêu cầu điều tra kỹ lưỡng về các hoạt động bị cáo buộc gian lận xung quanh kết quả cuộc thi Miss Universe Vietnam 2023".

Tối ngày 29/9, chung kết Miss Universe Việt Nam 2023 khép lại với ngôi vị hoa hậu thuộc về Bùi Quỳnh Hoa đến từ Hà Nội. Tuy nhiên, ngay sau đêm đăng quang, kêt quả này khiến số đông fan sắc đẹp bày tỏ sự không đồng tình và cho rằng BTC đã có sự sắp xếp để trao vương miện hoa hậu cho Bùi Quỳnh Hoa.

Trước phản ánh của fan sắc đẹp, ngày 3/10, tổ chức MU đã đưa ra thông báo về việc nhập cuộc, kiểm tra tính minh bạch về kết quả chung cuộc của MUVN 2023. Cụ thể, trang chủ MU cho biết: "Chúng tôi cảm ơn các bạn đã bày tỏ sự quan ngại về kết quả cuộc thi Miss Universe Vietnam 2023. Chúng tôi đã tiếp nhận thông tin và đang xem xét vấn đề này. Điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là tất cả các cuộc thi ở các nước đều phải được đánh giá công bằng. Chúng tôi chỉ có thể có được sự tin tưởng của các bạn về từng đại diện khi tất cả mọi thứ công bằng. Chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với đối tác nhượng quyền trong nước để tìm hiểu sự việc xảy ra để đảm bảo rằng mọi phần trong cuộc thi của chúng tôi đều được thực hiện một cách minh bạch".

Tổ chức MU đã đưa ra thông báo về việc nhập cuộc, kiểm tra tính minh bạch về kết quả chung cuộc của MUVN 2023

Tuy nhiên, chưa rõ kết quả thế nào nhưng mới đây, ngày 4/10, tài khoản chính thức của Miss Universe bất ngờ đăng story giới thiệu đại diện Việt Nam - Bùi Quỳnh Hoa cùng các đại diện từ các quốc gia. Kèm theo đó, tài khoản của Miss Universe còn có dòng chú thích: “Chúc mừng! Chúng tôi vô cùng trông đợi của các bạn trên sân khấu ở El Salvador”.

Ngày 4/10, tài khoản chính thức của Miss Universe bất ngờ đăng story giới thiệu đại diện Việt Nam - Bùi Quỳnh Hoa cùng các đại diện từ các quốc gia khiến dân mạng khó hiểu

Động thái mới nhất của Miss Universe trên trang cá nhân khiến cư dân mạng khó hiểu, thậm chí netizen Việt còn phản ứng dữ dội. Nhiều tài khoản viết bình luận: “Tôi không nghĩ cô ấy xứng đáng với danh hiệu Miss Universe Vietnam", “Tại sao vậy?”, “Nói xem xét lại và chưa có kết quả xem xét thông báo đến mọi người mà đăng story vậy là sao?”... Thông báo này sau khi đăng tải trên trang fanpage của Miss Universe đã nhanh chóng thu hút và nhận về lượng tương tác lớn của công chúng.

Nhiều tài khoản viết bình luận bày tỏ bức xúc: “Tôi không nghĩ cô ấy xứng đáng với danh hiệu Miss Universe Vietnam", “Tại sao vậy?”

Trước đó, khi vướng nghi vấn 'mua giải', biết trước câu hỏi phỏng vấn,... Bùi Quỳnh Hoa đã từng lên tiếng giải thích nhưng một số người cho rằng vẫn chưa đủ thuyết phục: "Trước khi cuộc thi bắt đầu, vào đầu năm 2023, có thông tin Bùi Quỳnh Hoa sẽ được dọn đường sẵn để tham gia cuộc thi Miss Universe. Sau đó, tôi cũng lên tiếng đính chính là không nhận được thông tin gì từ ban tổ chức. Tôi cũng trả lời thẳng thắn rằng tôi chưa có ý định tham gia cuộc thi nào.

Mọi người cũng thắc mắc vì sao profile của Bùi Quỳnh Hoa được đăng lên trang Miss Universe Vietnam trễ nhất, mọi người sẽ nghĩ là do tôi đăng ký cuối cùng, nhưng thực tế không phải vậy. Nguyên nhân là do tôi quay một chương trì đang quay truyền hình thực tế khác. Tôi có thương lượng với ban tổ chức Miss Universe Vietnam là sau khi tôi quay xong chương trình kia rồi hẳn đăng lên. Vì vậy, profile của tôi được đăng lên trễ nhất, không có chuyện tôi đăng ký cuối. Tôi tin khán giả đã nhìn thấy một Bùi Quỳnh Hoa chỉn chu, sự nỗ lực mà tôi dành cho hành trình tại Miss Universe Vietnam. Tôi tin đây là hành trình xứng đáng và tôi tin khán giả sẽ nhìn thấy được điều đó".