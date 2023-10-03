Nóng: Tổ chức Miss Universe công bố vào cuộc kiểm tra tính minh bạch về kết quả của Miss Universe Vietnam 2023

Hậu trường 03/10/2023 14:48

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa tiếp tục 'gặp hạn' ngay sau khi giành vương miện Miss Universe Vietnam 2023.

Tối ngày 29/9, chung kết Miss Universe Việt Nam 2023 khép lại với ngôi vị hoa hậu thuộc về Bùi Quỳnh Hoa đến từ Hà Nội. Tuy nhiên, ngay sau đêm đăng quang, kêt quả này khiến số đông fan sắc đẹp bày tỏ sự không đồng tình và cho rằng BTC đã có sự sắp xếp để trao vương miện hoa hậu cho Bùi Quỳnh Hoa. 

Nóng: Tổ chức Miss Universe công bố vào cuộc kiểm tra tính minh bạch về kết quả của Miss Universe Vietnam 2023 - Ảnh 1
Người hâm mộ còn bày tỏ sự bất bình trên trang fanpage chính thức của tổ chức Miss Universe (MU)

Thậm chí, người hâm mộ còn bày tỏ sự bất bình trên trang fanpage chính thức của tổ chức Miss Universe (MU) với nội dung: "Kính gửi Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ, tôi viết thư này để bày tỏ quan ngại của mình và yêu cầu điều tra kỹ lưỡng về các hoạt động bị cáo buộc gian lận xung quanh kết quả cuộc thi Miss Universe Vietnam 2023. 

Là một người ủng hộ nhiệt tình sự công bằng và minh bạch trong các cuộc thi sắc đẹp, tôi tin rằng việc duy trì tính liêm chính của những cuộc thi danh giá như vậy là điều cần thiết. Tôi kêu gọi tổ chức hành động ngay lập tức. Hãy tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về những cáo buộc này. Cuộc điều tra này phải bao gồm việc kiểm tra quá trình tuyển chọn, phỏng vấn và mọi bất thường tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến kết quả của cuộc thi. Minh bạch, công bằng là điều quan trọng để đảm bảo uy tín và danh tiếng của Hoa hậu Hoàn vũ".

Nóng: Tổ chức Miss Universe công bố vào cuộc kiểm tra tính minh bạch về kết quả của Miss Universe Vietnam 2023 - Ảnh 2
Nóng: Tổ chức Miss Universe công bố vào cuộc kiểm tra tính minh bạch về kết quả của Miss Universe Vietnam 2023 - Ảnh 3
Tổ chức MU đã chính thức đưa ra thông báo về việc nhập cuộc, kiểm tra tính minh bạch về kết quả chung cuộc của Miss Universe Vietnam 2023

Trước sự việc chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, mới đây, tổ chức MU đã chính thức đưa ra thông báo về việc nhập cuộc, kiểm tra tính minh bạch về kết quả chung cuộc của MUVN 2023. Cụ thể, trang chủ MU cho biết:

"Cảm ơn các bạn đã nêu lên những điều lo ngại xoay quanh cuộc thi Miss Universe Vietnam 2023. Chúng tôi hiện đã lắng nghe và xem xét vấn đề này. Điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là tất cả các cuộc thi tại các quốc gia đều được đánh giá một cách công bằng. 

Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác nhượng quyền trong nước để tìm hiểu thêm về sự việc xảy ra và đảm bảo mọi phần trong chương trình của chúng tôi đều được thực hiện một cách chính trực. Chúng tôi đánh giá cao sự kiên nhẫn của bạn trong khi chúng tôi xem xét kỹ hơn về vấn đề này".

Nóng: Tổ chức Miss Universe công bố vào cuộc kiểm tra tính minh bạch về kết quả của Miss Universe Vietnam 2023 - Ảnh 4
Nóng: Tổ chức Miss Universe công bố vào cuộc kiểm tra tính minh bạch về kết quả của Miss Universe Vietnam 2023 - Ảnh 5
Bà Anne Jakkaphong - chủ mới của cuộc thi danh giá này cũng đã chia sẻ hình ảnh trên trang cá nhân của mình

Thông báo này sau khi đăng tải trên trang fanpage của Miss Universe đã nhanh chóng thu hút và nhận về lượng tương tác lớn của công chúng. Bà Anne Jakkaphong - chủ mới của cuộc thi danh giá này cũng đã chia sẻ hình ảnh trên trang cá nhân của mình. Phía đơn vị nắm giữ bản quyền cuộc thi Miss Universe Vietnam vẫn chưa lến tiếng về thông tin trên.

Nóng: Tổ chức Miss Universe công bố vào cuộc kiểm tra tính minh bạch về kết quả của Miss Universe Vietnam 2023 - Ảnh 6
Thông báo này sau khi đăng tải trên trang fanpage của Miss Universe đã nhanh chóng thu hút và nhận về lượng tương tác lớn của công chúng

Trước đó, khi vướng nghi vấn 'mua giải', biết trước câu hỏi phỏng vấn,... Bùi Quỳnh Hoa đã lên tiếng giải thích: "Trước khi cuộc thi bắt đầu, vào đầu năm 2023, có thông tin Bùi Quỳnh Hoa sẽ được dọn đường sẵn để tham gia cuộc thi Miss Universe. Sau đó, tôi cũng lên tiếng đính chính là không nhận được thông tin gì từ ban tổ chức. Tôi cũng trả lời thẳng thắn rằng tôi chưa có ý định tham gia cuộc thi nào.

Mọi người cũng thắc mắc vì sao profile của Bùi Quỳnh Hoa được đăng lên trang Miss Universe Vietnam trễ nhất, mọi người sẽ nghĩ là do tôi đăng ký cuối cùng, nhưng thực tế không phải vậy. Nguyên nhân là do tôi quay một chương trì đang quay truyền hình thực tế khác. Tôi có thương lượng với ban tổ chức Miss Universe Vietnam là sau khi tôi quay xong chương trình kia rồi hẳn đăng lên. Vì vậy, profile của tôi được đăng lên trễ nhất, không có chuyện tôi đăng ký cuối. Tôi tin khán giả đã nhìn thấy một Bùi Quỳnh Hoa chỉn chu, sự nỗ lực mà tôi dành cho hành trình tại Miss Universe Vietnam. Tôi tin đây là hành trình xứng đáng và tôi tin khán giả sẽ nhìn thấy được điều đó". 

Nóng: Tổ chức Miss Universe công bố vào cuộc kiểm tra tính minh bạch về kết quả của Miss Universe Vietnam 2023 - Ảnh 7
Trước đó, khi vướng nghi vấn 'mua giải', biết trước câu hỏi phỏng vấn,... Bùi Quỳnh Hoa đã lên tiếng giải thích nhưng vẫn không thuyết phục được fan sắc đẹp

Tuy nhiên, lời giải thích của cô vẫn không thể "xoa dịu" tình hình hiện tại. Tại cuộc thi năm nay, Bùi Quỳnh Hoa được xem là một trong những thí sinh nặng kí khi từng đoạt loạt thành tích khủng như Quán quân cuộc thi Supermodel International 2022 tại Thái Lan; giành vương miện Hoa hậu Áo dài Việt Nam Thế giới 2017, giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam 2018, Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Nam Em chê tả tơi hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa nhưng lại dành hết lời khen cho người này tại MUV 2023?

Nam Em chê tả tơi hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa nhưng lại dành hết lời khen cho người này tại MUV 2023?

Hành động của Nam Em ngay lúc Bùi Quỳnh Hoa đăng quang đang thu hút nhiều sự chú ý.

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Từ khóa:   bùi quỳnh hoa hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa miss universe

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