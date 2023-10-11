Theo thông tin từ phía gia đình, nghệ sĩ - biên kịch Nguyễn Anh Vũ đã đột ngột qua đời ở tuổi 50.

Theo thông tin từ Vietnamnet, nhà thơ, hoạ sĩ Nguyễn Anh Vũ qua đời lúc 13h30 ngày 9/10 do ung thư phổi. Sau khi biết tin, nhiều bạn bè trong giới văn chương đã vô cùng bàng hoàng, sửng sốt. Theo thông tin từ phía gia đình, nghệ sĩ Nguyễn Anh Vũ qua đời vì viêm phổi nặng. Suốt ba tuần trước khi qua đời, anh vào viện trong tình trạng bệnh nguy hiểm, phải thở máy, nằm phòng điều trị tích cực. Trước khi mất, trên trang cá nhân của nghệ sĩ Nguyễn Anh Vũ để lại dòng trạng thái đầy xót xa: "Vũ chào mọi người nhé!".

Nhà thơ, hoạ sĩ Nguyễn Anh Vũ qua đời lúc 13h30 ngày 9/10 do ung thư phổi Nhà văn Đỗ Bích Thúy - người bạn thân thiết của nhà thơ Nguyễn Anh Vũ đau đớn viết trên trang cá nhân: "Tôi không đồng ý đâu Vũ ơi! Không thể nào đâu Vũ ơi!". Nhà thơ Lữ Mai - một người em thân thiết "tưởng niệm" Nguyễn Anh Vũ bằng bài thơ Tự khúc 11 của anh. Đã lâu rồi nắng chẳng về qua/ khu vườn cũ giờ hoang tàn lắm/ con chim khuyên đã quên mùi quả chín/ quả lẻ trái mùa/ thiếu nắng/ rụng xanh".

NSND Minh Hằng cũng bàng hoàng chia sẻ: "Vũ ơi, cuộc sống vô thường. Bất ngờ quá, chị không kịp về Hà Nội để được đi tiễn em một đoạn đường rồi. Vừa mới đây thôi mà. Em nhẹ bước thong dong nhé. Thương nhớ em". Lễ viếng nhà thơ Nguyễn Anh Vũ sẽ diễn ra tại Nhà tang lễ Bệnh viện Đống Đa, Hà Nội vào sáng 11/10 Lễ viếng nhà thơ Nguyễn Anh Vũ sẽ diễn ra tại Nhà tang lễ Bệnh viện Đống Đa, Hà Nội vào sáng 11/10. Họa sĩ, nhà thơ Nguyễn Anh Vũ sinh năm 1974, sống và làm việc tại Hà Nội. Anh đồng thời là kiến trúc sư, biên kịch, thiết kế mỹ thuật, đạo diễn... Một số bài thơ của anh: Đồng dao trên đỉnh núi, Khoảng trời xanh trong áo, Tự tình 11, Tiếng chim Quyên qui…

Tin buồn: Nghệ sĩ Bảo Anh qua đời ở tuổi 69 Nghệ sĩ Bảo Anh qua đời vào lúc 17h ngày 5/10 tại Bệnh viện Minh Anh, TP.HCM sau một thời gian lâm bệnh.

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