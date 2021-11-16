Một nam diễn viên hài thường được 'bạn thân' 'gả bán' bất ngờ xóa bài đăng kêu gọi từ thiện, CĐM đòi 'mách' nữ CEO

Theo dòng sự kiện "nghệ sĩ thiện nguyện", CĐM bất ngờ phát hiện một nam diễn viên hài đình đám Vbiz đã xóa bài đăng kêu gọi từ thiện của mình.

Nhiều tháng trở lại đây, câu chuyện nghệ sĩ tham gia kêu gọi từ thiện thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận. Mới đây nhất, sau khi một nữ CEO lên tiếng đanh thép trên sóng livestream và liên tục réo gọi những cái tên đình đám như Hoài Linh, Trấn Thành, Thủy tiên, Đàm Vĩnh Hưng,... CĐM đã đổ dồn sự chú ý vào những khoản tiền tỷ được những cá nhân này kêu gọi được. Nhiều nghệ sĩ vướng ồn ào từ thiện gây tranh cãi - Ảnh minh họa: Internet Đáng chú ý, giữa lúc dư luận đang bàn tán xôn xao về vấn đề trên, netizen bất ngờ phát hiện có một nam nghệ sĩ đã cho "bay màu" bài đăng kêu gọi từ thiện của mình trước đó mà không một lời giải thích.

Bài đăng được cho là đã bay màu khỏi trang cá nhân nam danh hài trên đã được CĐM chụp lại từ trước - Ảnh chụp màn hình Cụ thể, nhân vật mà cư dân mạng đang bán tín bán nghi chính là nam diễn viên hài nổi tiếng, trước đây thường bị bạn thân "gả bán" trên truyền hình nhiều lần. Không rõ vì lý do gì mà người này đã xóa bài đăng kêu gọi từ thiện ủng hộ miền Trung hồi cuối năm ngoái. Cư dân mạng tràn vào trang cá nhân đòi sao kê và hỏi lý do xóa bài - Ảnh chụp màn hình Ngay lập tức, động thái của sao nam trên khiến nhiều người réo gọi, bởi trước đó, bạn thân của nam diễn viên này cũng vướng ồn ào từ thiện xôn xao cả cõi mạng. Mặc dù đã sao kê không sót gram nào nhưng vẫn nhận về hàng loạt ý kiến chỉ trích gay gắt của CĐM.

Trong đợt lũ năm ngoái, giới nghệ sĩ đã làm công tác thiện nguyện rất nhiều. Họ đã góp phần rất lớn để giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn đang phải oằn mình trong bão lũ. Nhiều nghệ sĩ đã đứng ra quyên góp với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng khiến hình ảnh của họ trở nên đẹp hơn trong mắt công chúng, tuy nhiên đến hiện tại công chúng đang mất dần niềm tin và chờ đợi kết quả điều tra của Bộ Công an về vấn đề "có hay không việc nghệ sĩ ăn chặn, không minh bạch từ thiện?".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mot-nam-dien-vien-hai-thuong-duoc-ban-than-ga-ban-bat-ngo-xoa-bai-dang-keu-goi-tu-thien-cdm-doi-mach-nu-ceo-436690.html