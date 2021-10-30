Bạn gái Anh Đức nói gì trong ngày sinh nhật của nam diễn viên mà khiến người hâm mộ 'luôn miệng' thúc giục 'cưới ngay kẻo trễ'?

Hậu trường 30/10/2021 17:35

Trên mạng xã hội, đông đảo dân mạng đã nhiệt tình "đẩy thuyền" cho Anh Đức và bạn gái xinh đẹp Uyên Tô để cả hai sớm "về chung một nhà".

Sau khi thoát gỏi danh xưng "thánh ế" và kiên tục bị Trấn Thành "rao bán" khắp Showbiz Việt, Anh Đức giờ đây khiến CĐM ghen tị nổ đom đóm mắt bởi câu chuyện tình yêu ngọt "sâu răng" với bạn gái Uyên Tô. 

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Cặp đôi không ngại thể hiện tình cảm - Ảnh: Internet

Cả hai thường xuyên chia sẻ ảnh chụp chung, ghi lại những khoảnh khắc tình cảm cực ngọt. Mới đây, nhân ngày sinh nhật của nam diễn viên, Uyên Tô cũng không quên "phát đường" cho người hâm mộ bằng loạt ảnh tình tứ kèm dòng trạng thái mùi mẫn gửi đến bạn trai.

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Bài đăng của bạn gái Anh Đức - Ảnh chụp màn hình

"Người ấy" của Anh Đức viết trên trang cá nhân: "Chúng ta hạnh phúc ngọt bùi vào những lúc bình yên nhất thì dể, nhưng chúng ta vẫn sẵn sàng yêu thương, tha thứ ngay cả trong giông bão, đó mới thực sự là tình yêu! Đàn ông sức dài, vai rộng đâu phải là để ra ngoài kia đối chọi với thiên hạ! Đàn ông mạnh mẽ chính là để cõng trách nhiệm, của người mà anh hứa sẽ che chở cả cuộc đời.

Phụ nữ chưa bao giờ cần gì hơn ngoài một tấm chân tình. Lúc hoạn nạn mới hiểu tấm lòng, yêu thương hay bạc bẽo, đừng hứa lúc trời quang mây tạnh. Lúc giông bão mới thấu chân tình!

Những điều bé nhỏ làm nên một hạnh phúc to to! Happy birthday anh! Chúc cho anh luôn vui cười mỗi ngày và chúc cho chúng ta mỗi ngày an yên".

Kèm theo đó là loạt ảnh theo phong cách trẻ trung, khoe khoảnh khắc tình cảm nhân ngày đặc biệt. Trong ảnh, Anh Đức và bạn gái diện tone vàng - trắng vintage nhưng không kém phần sành điệu. 

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Bạn gái Anh Đức gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp, nụ cười tươi duyên dáng - Ảnh: FBNV

Dòng trạng thái của Uyên Tô nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Ngay lập tức, netizen đã bày tỏ sự vui mừng trước hạnh phúc cặp đôi, nhiều lời khen đẹp đôi đã được cư dân mạng để lại bên dưới bài viết. Ngoài ra, nhiều người cũng hi vọng cả hai sớm tổ chức đám cưới để "góp gạo thổi cơm chung.

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Bình luận của CĐM - Ảnh chụp màn hình
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Từ khóa:   Anh Đức Anh Đức và bạn gái bạn thân Trấn Thành

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