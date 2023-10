Bạn gái Anh Đức nói gì trong ngày sinh nhật của nam diễn viên mà khiến người hâm mộ 'luôn miệng' thúc giục 'cưới ngay kẻo trễ'?

Những điều bé nhỏ làm nên một hạnh phúc to to! Happy birthday anh! Chúc cho anh luôn vui cười mỗi ngày và chúc cho chúng ta mỗi ngày an yên".

Kèm theo đó là loạt ảnh theo phong cách trẻ trung, khoe khoảnh khắc tình cảm nhân ngày đặc biệt. Trong ảnh, Anh Đức và bạn gái diện tone vàng - trắng vintage nhưng không kém phần sành điệu.

Bạn gái Anh Đức gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp, nụ cười tươi duyên dáng - Ảnh: FBNV

Dòng trạng thái của Uyên Tô nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Ngay lập tức, netizen đã bày tỏ sự vui mừng trước hạnh phúc cặp đôi, nhiều lời khen đẹp đôi đã được cư dân mạng để lại bên dưới bài viết. Ngoài ra, nhiều người cũng hi vọng cả hai sớm tổ chức đám cưới để "góp gạo thổi cơm chung.