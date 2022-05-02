Một nam diễn viên đình đám Vbiz 'khóc thét' khi bị một người phụ nữ 'quấy rối' trên máy bay

Minh Tiệp là một trong những nam diễn viên gây được nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Trên trang cá nhân, diễn viên Minh Tiệp thường chia sẻ nhiều khoảnh khắc trong các hoạt động thường ngày cũng nhận được nhiều sự quan tâm.

Các hoạt động đời thường được Minh Tiệp chia sẻ trên trang cá nhân nhận được nhiều sự chú ý - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, nam diễn viên đăng tải về một tình huống "dở khóc dở cười" xảy ra trên chuyến bay của anh. Cụ thể, anh cho biết mình bị khách nữ trên cùng chuyến bay "quấy rối": "Đi máy bay mới thấy nhiều khách hàng nữ bạo thật, thấy có mùi là lạ, buồn buồn ở chân, không biết mặt mũi thế nào, nhồn nhột khó tả. Nếu để quấy rối thì nói luôn, em không có nhu cầu ạ, còn để khều ví tiền thì em giấu ở cạp quần".