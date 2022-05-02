Một nam diễn viên đình đám Vbiz 'khóc thét' khi bị một người phụ nữ 'quấy rối' trên máy bay

Dòng chia sẻ của nam diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng.
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Minh Tiệp là một trong những nam diễn viên gây được nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Trên trang cá nhân, diễn viên Minh Tiệp thường chia sẻ nhiều khoảnh khắc trong các hoạt động thường ngày cũng nhận được nhiều sự quan tâm.
Mới đây nhất, nam diễn viên đăng tải về một tình huống "dở khóc dở cười" xảy ra trên chuyến bay của anh. Cụ thể, anh cho biết mình bị khách nữ trên cùng chuyến bay "quấy rối": "Đi máy bay mới thấy nhiều khách hàng nữ bạo thật, thấy có mùi là lạ, buồn buồn ở chân, không biết mặt mũi thế nào, nhồn nhột khó tả. Nếu để quấy rối thì nói luôn, em không có nhu cầu ạ, còn để khều ví tiền thì em giấu ở cạp quần".
Ngay dưới bài đăng, khi tương tác bình luận với người hâm mộ, nam diễn viên bày tỏ không hiểu được hành vi trên của người phụ nữ kia là có ý gì. Đồng thời, nhiều người cũng trêu đùa tag hẳn bà xã Minh Tiệp vào để "mách lẻo".
Được biết, bà xã của Minh Tiệp sinh năm 1990, từng tham gia và lọt Top 20 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2010. Thời điểm kết hôn, dư luận cũng không mấy ủng hộ về chuyện tình này vì cho rằng cặp đôi không tương xứng, đặc biệt xét về độ nổi tiếng thì Minh Tiệp vượt xa bà xã.
Tuy nhiên, sau khi kết hôn, Thùy Dương lặng lẽ lui hẳn về chăm sóc gia đình và sinh con đầu lòng cho chồng. Minh Tiệp từng nhận xét vợ tuy ít tuổi nhưng suy nghĩ rất chín chắn, tính cách mạnh mẽ và đôi khi hơi đàn ông. Vượt qua nhiều lời ra tiếng vào của dư luận, hiện đôi vợ chồng Minh Tiệp đã nhận được nhiều sự yêu mến và quan tâm.