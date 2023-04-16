Một nam ca sĩ bị màn hình led đổ sập, đè vào người khi đang biểu diễn trên sân khấu

Hậu trường 16/04/2023 10:30

Khi đang biểu diễn trên sân khấu, ca sĩ TiTi đã bị chiếc màn hình led ở phía sau đè trúng người.

TiTi tên thật là Phạm Linh Phương, từng là trưởng nhóm nhạc HKT. Sau khi nhóm nhạc tan rã, TiTi hoạt động với tư cách ca sĩ solo.

Hiện tại, TiTi chủ yếu được nhắc tới với vai trò ca sĩ, kinh doanh. Anh cũng tham gia vài dự án nghệ thuật nhỏ. TiTi từng vướng nghi vấn tình cảm với nữ ca sĩ Nhật Kim Anh. Tuy nhiên, Nhật Kim Anh cho hay cô chỉ coi TiTi là người em thân thiết.

Một nam ca sĩ bị màn hình led đổ sập, đè vào người khi đang biểu diễn trên sân khấu - Ảnh 1
TiTi tên thật là Phạm Linh Phương, từng là trưởng nhóm nhạc HKT - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh TiTi đã gặp sự cố khi đang biểu diễn. Trong clip, TiTi cùng hai vũ công biểu diễn trên một sân khấu với sự chứng kiến của đông đảo khán giả phía dưới. Lúc này, gió to xuất hiện trong lúc TiTi biểu diễn khiến anh ít nhiều gặp khó khăn, liên tục di chuyển rồi ngoảnh lại phía sau sân khấu trước sự rung lắc dữ dội của màn hình led phía sau.

Một nam ca sĩ bị màn hình led đổ sập, đè vào người khi đang biểu diễn trên sân khấu - Ảnh 2
TiTi cùng hai vũ công biểu diễn trên một sân khấu trước tai nạn - Ảnh: Internet
Một nam ca sĩ bị màn hình led đổ sập, đè vào người khi đang biểu diễn trên sân khấu - Ảnh 3
Gió to khiến cho màn hình led phía sau đổ sập, đè trúng người hai vũ công và TiTi - Ảnh: Internet

Dẫu vậy TiTi vẫn mỉm cười và tiếp tục phần trình diễn để phục vụ khán giả. Tuy nhiên sự cố không may đã xảy đến, gió to khiến cho màn hình led phía sau đổ sập, đè trúng người hai vũ công và TiTi. Sau khi màn hình led đổ sập, nhiều khán giả đã kêu gọi lên sân khấu để hỗ trợ các nghệ sĩ.

Trước đó, vào tháng 11/2022, xuất hiện hình ảnh được cho là của TiTi xuất hiện tại sòng bạc ở Campuchia. Người này đeo khẩu trang, trên tay có nhiều hình xăm, ngồi bên nhiều cọc tiền có mệnh giá 500.000 đồng. Tuy nhiên, phía nam ca sĩ đã lên tiếng xác nhận bức ảnh này được chụp từ tháng 7 cùng năm.

Một nam ca sĩ bị màn hình led đổ sập, đè vào người khi đang biểu diễn trên sân khấu - Ảnh 4
TiTi xuất hiện tại sòng bạc ở Campuchia - Ảnh: Internet

"Thời điểm đó, TiTi được người bạn đưa đến nơi đây chơi nhưng không biết đó là sòng bạc. Khi đến nơi, TiTi mới biết bạn của mình đang chơi bài và nhờ anh giữ tiền giúp trong thời gian đi vệ sinh. Chúng tôi không biết vì sao ai đó có hình ảnh này và tung ra trong lúc này" - quản lý ca sĩ TiTi cho biết.

TiTi (HKT) xuất hiện bảnh bao giữa drama 'trông' tiền cho bạn

TiTi (HKT) xuất hiện bảnh bao giữa drama 'trông' tiền cho bạn

TiTi cho biết mình trong sạch vì không tham gia bài bạc, ngoài ra việc vào casino ở nước ngoài cũng không vi phạm pháp luật. 

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Từ khóa:   TiTi TiTi HKT ca sĩ TiTi

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