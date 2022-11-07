Dân tình 'ngỡ ngàng bật ngửa' với dàn siêu xe bạc tỷ đếm hoài không hết của TiTi (HKT)

Hậu trường 07/11/2022 19:52

Sau khi tách ra hoạt động solo, trưởng nhóm HKT - TiTi luôn gây chú ý với cuộc sống giàu có, sở hữu khối tài sản "khủng" và đặc biệt là dàn siêu xe "đắt xắt ra miếng".

TiTi là cựu thành viên của HKT - nhóm nhạc được gọi là "thảm họa" nổi đình đám một thời bởi phong cách thời trang quái lạ cùng nhiều bản hit được nhiều khán giả ghi nhớ.

Sau khi HKT tan rã, nam ca sĩ không dùng nghệ danh TiTi mà sử dụng chính tên thật Linh Phương của mình. Hoạt động dưới tư cách ca sĩ solo, Linh Phương vẫn cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc, tham gia gameshow truyền hình nhưng không tạo được tiếng vang. 

Dân tình 'ngỡ ngàng bật ngửa' với dàn siêu xe bạc tỷ đếm hoài không hết của TiTi (HKT) - Ảnh 1

Giọng ca gốc Cần Thơ còn chăm chỉ đi hát hội chợ, quán bar, vũ trường ở Hà Nội, TPHCM và các tỉnh miền Tây và nước ngoài. Bên cạnh đó, anh còn dành thời gian cho công việc kinh doanh.

Dân tình 'ngỡ ngàng bật ngửa' với dàn siêu xe bạc tỷ đếm hoài không hết của TiTi (HKT) - Ảnh 2

TiTi đang được xem là người có hoạt động rôm rả nhất nhóm HKT, doanh thu và cát-xê mà nam ca sĩ này nhận được cũng không hề nhỏ. 

Dân tình 'ngỡ ngàng bật ngửa' với dàn siêu xe bạc tỷ đếm hoài không hết của TiTi (HKT) - Ảnh 3

Sao nam thường xuyên check in ở những địa điểm sang chảnh cũng đi du lịch trong và ngoài nước. 

Dân tình 'ngỡ ngàng bật ngửa' với dàn siêu xe bạc tỷ đếm hoài không hết của TiTi (HKT) - Ảnh 4

Nam ca sĩ luôn thu hút sự chú ý của cư dân mạng khi có cuộc sống dư dả với xe hơi tiền tỷ, đồ hiệu. 

Dân tình 'ngỡ ngàng bật ngửa' với dàn siêu xe bạc tỷ đếm hoài không hết của TiTi (HKT) - Ảnh 5

TiTi khiến khán giả ngưỡng mộ hết cỡ khi khoe việc sắm chiếc xế hộp siêu sang có giá trị gần 2 tỷ. 

Dân tình 'ngỡ ngàng bật ngửa' với dàn siêu xe bạc tỷ đếm hoài không hết của TiTi (HKT) - Ảnh 6

TiTi thường xuyên chụp ảnh bên dàn siêu xe bạc tỷ, khiến dân tình "lóa mắt".

Dân tình 'ngỡ ngàng bật ngửa' với dàn siêu xe bạc tỷ đếm hoài không hết của TiTi (HKT) - Ảnh 7

TiTi bên chiếc siêu xe đắt đỏ.

Dân tình 'ngỡ ngàng bật ngửa' với dàn siêu xe bạc tỷ đếm hoài không hết của TiTi (HKT) - Ảnh 8

Dân tình 'ngỡ ngàng bật ngửa' với dàn siêu xe bạc tỷ đếm hoài không hết của TiTi (HKT) - Ảnh 9

Dân tình 'ngỡ ngàng bật ngửa' với dàn siêu xe bạc tỷ đếm hoài không hết của TiTi (HKT) - Ảnh 10

Dân tình 'ngỡ ngàng bật ngửa' với dàn siêu xe bạc tỷ đếm hoài không hết của TiTi (HKT) - Ảnh 11

Dân tình 'ngỡ ngàng bật ngửa' với dàn siêu xe bạc tỷ đếm hoài không hết của TiTi (HKT) - Ảnh 12

Được biết, anh là thành viên trong hội chơi siêu xe cùng Matt Liu – bạn trai cũ Hương Giang, thủ môn Bùi Tiến Dũng. 

Ngoài ra, hiện tại nam ca sĩ còn để lại dấu ấn với thần thái và phong cách ăn mặc thời thượng.

Dân tình 'ngỡ ngàng bật ngửa' với dàn siêu xe bạc tỷ đếm hoài không hết của TiTi (HKT) - Ảnh 13

Sau khi thay đổi ngoại hình cũng như phong cách thời trang, TiTi sở hữu lượng fan đông đảo hơn.

Dân tình 'ngỡ ngàng bật ngửa' với dàn siêu xe bạc tỷ đếm hoài không hết của TiTi (HKT) - Ảnh 14

TiTi dày công "độ" vóc dáng để trở nên săn chắc, vạm vỡ.

Ca sĩ TiTi (HKT) lên tiếng về hình ảnh ngồi ôm "núi tiền" ở sòng bạc: “Bạn đi vệ sinh nên ngồi giữ tiền hộ, không biết chơi bài”

Ca sĩ TiTi (HKT) lên tiếng về hình ảnh ngồi ôm "núi tiền" ở sòng bạc: “Bạn đi vệ sinh nên ngồi giữ tiền hộ, không biết chơi bài”

Hình ảnh ngồi "chiếu bạc" của TiTi (HKT) nhận về nhiều phản ứng trái chiều từ phía khán giả. Phía nam ca sĩ đã chính thức lên tiếng về hình ảnh đang được dân mạng chia sẻ rầm rộ.

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Từ khóa:   TiTi nhóm HKT sao Việt TiTi sưu tập siêu xe

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