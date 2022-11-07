Dân tình 'ngỡ ngàng bật ngửa' với dàn siêu xe bạc tỷ đếm hoài không hết của TiTi (HKT)

Sau khi HKT tan rã, nam ca sĩ không dùng nghệ danh TiTi mà sử dụng chính tên thật Linh Phương của mình. Hoạt động dưới tư cách ca sĩ solo, Linh Phương vẫn cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc , tham gia gameshow truyền hình nhưng không tạo được tiếng vang.

TiTi là cựu thành viên của HKT - nhóm nhạc được gọi là "thảm họa" nổi đình đám một thời bởi phong cách thời trang quái lạ cùng nhiều bản hit được nhiều khán giả ghi nhớ.

Giọng ca gốc Cần Thơ còn chăm chỉ đi hát hội chợ, quán bar, vũ trường ở Hà Nội, TPHCM và các tỉnh miền Tây và nước ngoài. Bên cạnh đó, anh còn dành thời gian cho công việc kinh doanh.

TiTi đang được xem là người có hoạt động rôm rả nhất nhóm HKT, doanh thu và cát-xê mà nam ca sĩ này nhận được cũng không hề nhỏ.

Sao nam thường xuyên check in ở những địa điểm sang chảnh cũng đi du lịch trong và ngoài nước.

Nam ca sĩ luôn thu hút sự chú ý của cư dân mạng khi có cuộc sống dư dả với xe hơi tiền tỷ, đồ hiệu.

TiTi khiến khán giả ngưỡng mộ hết cỡ khi khoe việc sắm chiếc xế hộp siêu sang có giá trị gần 2 tỷ.

TiTi thường xuyên chụp ảnh bên dàn siêu xe bạc tỷ, khiến dân tình "lóa mắt".

TiTi bên chiếc siêu xe đắt đỏ.

Được biết, anh là thành viên trong hội chơi siêu xe cùng Matt Liu – bạn trai cũ Hương Giang, thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Ngoài ra, hiện tại nam ca sĩ còn để lại dấu ấn với thần thái và phong cách ăn mặc thời thượng.

Sau khi thay đổi ngoại hình cũng như phong cách thời trang, TiTi sở hữu lượng fan đông đảo hơn.

TiTi dày công "độ" vóc dáng để trở nên săn chắc, vạm vỡ.