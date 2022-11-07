Ca sĩ TiTi (HKT) lên tiếng về hình ảnh ngồi ôm "núi tiền" ở sòng bạc: “Bạn đi vệ sinh nên ngồi giữ tiền hộ, không biết chơi bài”

Hậu trường 07/11/2022 18:37

Hình ảnh ngồi "chiếu bạc" của TiTi (HKT) nhận về nhiều phản ứng trái chiều từ phía khán giả. Phía nam ca sĩ đã chính thức lên tiếng về hình ảnh đang được dân mạng chia sẻ rầm rộ.

Mới đây, chiều ngày 7/11, mạng xã hội rầm rộ lan truyền hình ảnh ca sĩ TiTi (cựu trưởng nhóm HKT) đang có mặt tại một sòng bài ở Campuchia. Dù bịt khẩu trang che gần hết khuôn mặt nhưng không khó để khán giả có thể nhận ra anh chàng, thông qua hình xăm dày đặc trên cánh tay. Trước mặt giọng ca sinh năm 1990 là "núi tiền" với rất nhiều chồng tiền mặt đặt san sát nhau.

Ca sĩ TiTi (HKT) lên tiếng về hình ảnh ngồi ôm 'núi tiền' ở sòng bạc: “Bạn đi vệ sinh nên ngồi giữ tiền hộ, không biết chơi bài” - Ảnh 1

Ca sĩ TiTi (HKT) lên tiếng về hình ảnh ngồi ôm tiền ở sòng bạc: “Bạn đi vệ sinh nên ngồi giữ tiền hộ, không biết chơi bài”. (Ảnh: Bí mật showbiz)

Ca sĩ TiTi (HKT) lên tiếng về hình ảnh ngồi ôm 'núi tiền' ở sòng bạc: “Bạn đi vệ sinh nên ngồi giữ tiền hộ, không biết chơi bài” - Ảnh 2
Hình ảnh được cho là TiTi ngồi tại sòng bạc đang được lan truyền rầm rộ trên MXH. (Ảnh: Bí mật showbiz)

Ngay khi tin đồn lan truyền, trong một diễn biến mới nhất, khi được liên hệ, phía quản lý của TiTi đã xác nhận hình ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội là cựu thành viên nhóm nhạc HKT. Theo đó, phía TiTi cho biết chỉ giữ tiền hộ bạn, bản thân anh không biết chơi bài bạc gì:

"Hình ảnh này xảy ra vào tháng 7, TiTi sang Campuchia để thăm một người bạn, khi qua đến nơi thì một người bạn hẹn TiTi đến địa chỉ này thì TiTi vô tình đến. Lúc đó TiTi đến mới biết bạn mình đang chơi bài thì trong quá trình đó TiTi vào thì người bạn đó đi vệ sinh. Trong lúc bạn đó đi vệ sinh thì TiTi ngồi giữ tiền giùm mà thôi", người quản lý của nam ca sĩ chia sẻ với báo Saostar.

Ca sĩ TiTi (HKT) lên tiếng về hình ảnh ngồi ôm 'núi tiền' ở sòng bạc: “Bạn đi vệ sinh nên ngồi giữ tiền hộ, không biết chơi bài” - Ảnh 3
Phía TiTi khẳng định không có chuyện anh đánh bạc. (Ảnh: FB TiTi)

Bên cạnh đó, quản lý nam ca sĩ cũng cho biết TiTi không biết chơi bài và cũng không đủ số tiền lớn như thế để chơi: "TiTi không biết chơi bài, đồng thời trong giai đoạn đó lịch trình đi diễn cũng TiTi cũng xuyên suốt luôn. TiTi chỉ ngồi giữ tiền giùm mà thôi chứ TiTi làm gì có tiền mà chơi bài".

Ca sĩ TiTi (HKT) lên tiếng về hình ảnh ngồi ôm 'núi tiền' ở sòng bạc: “Bạn đi vệ sinh nên ngồi giữ tiền hộ, không biết chơi bài” - Ảnh 4
Thường xuyên xuất hiện cùng nhau, TiTi và Nhật Kim Anh vướng tin đồn hẹn hò.(Ảnh: FB Nhật Kim Anh)

TiTi được khán giả biết đến là cựu trưởng nhóm HKT. Hiện tại, nhóm đã tan rã, mỗi người đều chọn cho mình một con đường riêng. TiTi vẫn theo đuổi con đường ca hát. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở lĩnh vực nghệ thuật, cựu trưởng nhóm HKT sau khi tách ra hoạt động solo còn quyết định lấn sân vào kinh doanh mỹ phẩm. Ở lĩnh vực này, nam ca sĩ nhận được nhiều sự giúp đỡ của nữ ca sĩ Nhật Kim Anh. Hiện tại, vụ việc TiTi ngồi ôm tiền ở sòng bạc vẫn đang là tâm điểm bàn tán của dư luận.

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Mối quan hệ của ca sĩ Nhật Kim Anh và ca sĩ TiTi từng là tâm điểm chú ý của giới truyền thông lẫn khán giả.

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