Ca sĩ TiTi (HKT) lên tiếng về hình ảnh ngồi ôm "núi tiền" ở sòng bạc: “Bạn đi vệ sinh nên ngồi giữ tiền hộ, không biết chơi bài”

Mới đây, chiều ngày 7/11, mạng xã hội rầm rộ lan truyền hình ảnh ca sĩ TiTi (cựu trưởng nhóm HKT) đang có mặt tại một sòng bài ở Campuchia. Dù bịt khẩu trang che gần hết khuôn mặt nhưng không khó để khán giả có thể nhận ra anh chàng, thông qua hình xăm dày đặc trên cánh tay. Trước mặt giọng ca sinh năm 1990 là "núi tiền" với rất nhiều chồng tiền mặt đặt san sát nhau.

Hình ảnh được cho là TiTi ngồi tại sòng bạc đang được lan truyền rầm rộ trên MXH. (Ảnh: Bí mật showbiz)

Ngay khi tin đồn lan truyền, trong một diễn biến mới nhất, khi được liên hệ, phía quản lý của TiTi đã xác nhận hình ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội là cựu thành viên nhóm nhạc HKT. Theo đó, phía TiTi cho biết chỉ giữ tiền hộ bạn, bản thân anh không biết chơi bài bạc gì:

"Hình ảnh này xảy ra vào tháng 7, TiTi sang Campuchia để thăm một người bạn, khi qua đến nơi thì một người bạn hẹn TiTi đến địa chỉ này thì TiTi vô tình đến. Lúc đó TiTi đến mới biết bạn mình đang chơi bài thì trong quá trình đó TiTi vào thì người bạn đó đi vệ sinh. Trong lúc bạn đó đi vệ sinh thì TiTi ngồi giữ tiền giùm mà thôi", người quản lý của nam ca sĩ chia sẻ với báo Saostar.