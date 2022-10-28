Mối quan hệ '7/10' giữa Ngọc Trinh - Diệu Nhi: từ hợp tác đóng phim đến 'cặp bài trùng' của showbiz Việt

Hậu trường 28/10/2022 10:42

Không phải kiểu chị em "giả lả" trong showbiz thị phi, Ngọc Trinh và Diệu Nhi ngày càng khiến nhiều người ngưỡng mộ về mối quan hệ thân thiết và chân thành của mình.

Bén duyên cùng nhau qua bộ phim "Vu quy đại náo", Ngọc TrinhDiệu Nhi đã trở thành đôi chị em thân thiết trong showbiz. Dù cách biệt tuổi tác, thời gian làm nghề nhưng Diệu Nhi - Ngọc Trinh vẫn giữ được tình bạn đẹp. Cả hai thường xuyên kết hợp trong các bộ ảnh hay clip hài hước được khán giả vô cùng hưởng ứng.

Mối quan hệ '7/10' giữa Ngọc Trinh - Diệu Nhi: từ hợp tác đóng phim đến 'cặp bài trùng' của showbiz Việt - Ảnh 1

Mối quan hệ '7/10' giữa Ngọc Trinh - Diệu Nhi: từ hợp tác đóng phim đến 'cặp bài trùng' của showbiz Việt - Ảnh 2
Sau thời gian hợp tác đóng phim, Ngọc Trinh - Diệu Nhi ngày càng thân thiết hơn.

Nói về mức độ thân thiết với Diệu Nhi, Ngọc Trinh cho biết: "Thân ở mức 7/10. Nói chung chị với Nhi thân ở mức độ ăn uống, nhậu nhẹt, tâm sự về gia đình và công việc. Trinh với Nhi không đi chơi chung với nhau nhiều vì đứa nào cũng bận công việc riêng, lâu lâu mới tụ họp với nhau vậy thôi. Tụi chị lớn rồi, ai cũng có công việc, cuộc sống riêng nên không phải tuần nào cũng gặp nhưng lúc nào cũng quan tâm bước đường đi của nhau!”.

Mối quan hệ '7/10' giữa Ngọc Trinh - Diệu Nhi: từ hợp tác đóng phim đến 'cặp bài trùng' của showbiz Việt - Ảnh 3

Mối quan hệ '7/10' giữa Ngọc Trinh - Diệu Nhi: từ hợp tác đóng phim đến 'cặp bài trùng' của showbiz Việt - Ảnh 4
Diệu Nhi thân thiết với Ngọc Trinh ở đời thường.

Chia sẻ về tình bạn đặc biệt này với Ngọc Trinh, Diệu Nhi cho biết tình bạn này xuất hiện từ tấm lòng, xuất phát bằng sự chân thành thì sẽ nhận lại được sự chân thành. "Tôi và chị Ngọc Trinh xuất phát từ tình cảm thật lòng. Tôi là người không khéo léo, nhiều người mới gặp ban đầu không thích vì tôi thẳng quá. Phải trải qua một thời gian làm việc, mọi người mới hiểu cá tính của mình. Cho nên tôi nghĩ cái gì xuất phát từ chân thành sẽ gặp được chân thành mà thôi." - Diệu Nhi bày tỏ.

Mối quan hệ '7/10' giữa Ngọc Trinh - Diệu Nhi: từ hợp tác đóng phim đến 'cặp bài trùng' của showbiz Việt - Ảnh 5
Khoảnh khác hài hước của đôi bạn thân làm khán giả bật cười thích thú. 

Khi bắt đầu thân nhau hơn ngoài cuộc sống, "nữ hoàng nội y" chia sẻ xem Diệu Nhi như một người em gái và chỉ bảo cho cô về phong cách ăn mặc cũng như trang điểm để trông xinh đẹp hơn. Nhiều khán giả cũng nhận xét rằng, phong cách thời trang của bà xã Anh Tú quả thật đã thăng hạng thấy rõ qua từng dáng pose, biểu cảm cũng như những outfit thường ngày cô lựa chọn.

Mối quan hệ '7/10' giữa Ngọc Trinh - Diệu Nhi: từ hợp tác đóng phim đến 'cặp bài trùng' của showbiz Việt - Ảnh 6

Mối quan hệ '7/10' giữa Ngọc Trinh - Diệu Nhi: từ hợp tác đóng phim đến 'cặp bài trùng' của showbiz Việt - Ảnh 7

Mối quan hệ '7/10' giữa Ngọc Trinh - Diệu Nhi: từ hợp tác đóng phim đến 'cặp bài trùng' của showbiz Việt - Ảnh 8
Phong cách thời trang và nhan sắc ngày càng thăng hạng của Diệu Nhi.

Nhận xét về tính cách Diệu Nhi, Ngọc Trinh cho rằng đây là cô em gái có tính cách thật thà, dễ thương. Cả 2 đều có điểm chung là những người con hiếu thảo, chăm chỉ làm việc để lo cho gia đình. Vào thời điểm kinh tế khó khăn, "nữ hoàng nội y" đã cho đàn em nhiều lời khuyên. Thúc đẩy cô phát triển và chú ý hơn đến ngoại hình. 

“Trinh thương những ai mà biết lo cho ba cho mẹ lắm. Trinh thấy Nhi đi làm cũng có tiền nhưng lại không dám mua đồ hiệu, mà để dành tiền góp nhà cho ba mẹ, Trinh nghe thấy thương lắm! Mà lúc mua tặng Ngọc Trinh đâu có dám báo trước, nên chỉ âm thầm mua rồi đem lên sân khấu lúc Nhi diễn cho bất ngờ. Trinh thương Diệu Nhi lắm, không dám sắm sửa đồ hiệu, kiểu thấy tính giống mình, làm bao nhiêu tiền cũng lo cho ba mẹ”.

Mối quan hệ '7/10' giữa Ngọc Trinh - Diệu Nhi: từ hợp tác đóng phim đến 'cặp bài trùng' của showbiz Việt - Ảnh 9
Ngọc Trinh chia sẻ rất yêu mến Diệu Nhi vì đàn em biết chăm lo cho gia đình giống mình.

Trong đám cưới vừa qua của Diệu Nhi và Anh Tú, Ngọc Trinh cũng đã có mặt tại Phan Thiết để chung vui với người em thân thiết. Trước đó, người đẹp "vòng eo 56" là một trong những phụ dâu của Diệu Nhi. Có thể thấy, những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời của cả hai, đối phương luôn có mặt để ủng hộ, theo dõi, điều này khiến công chúng càng thêm ấn tượng với tình bạn đẹp của cặp đôi.

Mối quan hệ '7/10' giữa Ngọc Trinh - Diệu Nhi: từ hợp tác đóng phim đến 'cặp bài trùng' của showbiz Việt - Ảnh 10
"Nữ hoàng nội y" làm phù dâu trong đám cưới của Diệu Nhi.
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