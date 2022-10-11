Vì sao Đông Nhi lại bỏ lỡ đám cưới 'em gái ruột' Diệu Nhi để đi dự hôn lễ Liêu Hà Trinh?

Vào ngày 10/10 hôm qua, showbiz Việt rộn ràng đón nhiều hỷ sự của các cặp đôi Diệu Nhi - Anh Tú, Liêu Hà Trinh - Anh Khoa và Lý Tuấn Kiệt - Thảo Linh. Cũng chính vì lẽ đó mà một số nghệ sĩ phải tất bật "chạy show" để có mặt chúc mừng cho cô dâu, chú rể. Thế nhưng, do lịch trình bận rộn cũng như công việc đã được sắp xếp từ trước nên một vài nghệ sĩ không thể đến dự hết các buổi tiệc để chúc phúc cho đồng nghiệp mà đành cáo lỗi không đến dự.

Vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng cũng là một trong những nghệ sĩ nhận được cả hai thiệp cưới của Diệu Nhi và Liêu Hà Trinh. Nhưng Đông Nhi cho biết bản thân nữ ca sĩ có một số việc bận mà trước đó cô đã lên lịch trình xong xuôi, vì vậy Đông Nhi đã không thể có mặt trong ngày vui của người em thân thiết.

"Thật tiếc vì không thể có mặt tại khoảnh khắc đẹp ngay lúc này để chung vui cùng "em gái guột" Diệu Nhi của chị. Chỉ biết lặng lẽ dõi theo từ phía xa để chúc phúc cho 2 em. Chúc Tú Nhi mãi mặn, mãi keo, mãi hạnh phúc đến răng long đầu bạc nhé" - Đông Nhi gửi lời chúc đến vợ chồng Diệu Nhi và Anh Tú.

Cũng từ đây mà khán giả đã có những tranh cãi liên quan đến việc Đông Nhi không góp mặt tại đám cưới của người em thân thiết Diệu Nhi. Thay vào đó, nữ ca sĩ lại chia sẻ hình ảnh bên cô dâu Liêu Hà Trinh lên trang cá nhân, ngay lập tức giọng ca Bad Boy vấp phải nhiều ý kiến trái chiều vì việc đi cưới người này bỏ người kia.

Cư dân mạng cho rằng trong khi Diệu Nhi từng ra tận Phú Quốc để "quẩy" nhiệt tình trong đám cưới của cặp đôi vào năm 2019, nhưng giờ hôn lễ của Diệu Nhi lại không đi dự được mà không có lý do cụ thể, trong khi đó vẫn có thể dự tiệc của Liêu Hà Trinh. Một số khán giả lại cho rằng có phải cư dân mạng đang quá khắt khe với Đông Nhi và Ông Cao Thắng. Một số lý do sau đó cũng đã được không ít khán giả giải thích.

Được biết từ hơn 10 năm qua, Liêu Hà Trinh và Đông Nhi đã là bạn thân với nhau từ khi chưa nổi tiếng. Cả hai gặp từ khi còn là những học sinh cấp 3 và chơi với nhau từ những lần giao lưu tại các chương trình văn nghệ.

Nhóm bạn thân Đông Nhi - Liêu Hà Trinh nhiều năm về trước và hiện tại.

Hơn nữa, trong các hoạt động trên con đường sự nghiệp và cuộc sống của cả hai luôn có sự hỗ trợ từ đối phương. Như việc Liêu Hà Trinh chính là người dẫn chương trình tại họp báo ra mắt album vol3 của Đông Nhi, hay nữ MC cũng chính là người được Đông Nhi mời để hướng dẫn 2 nhóm nhạc đình đám của công ty 6th Sense Entertainment là Lip B và Uni5 những kỹ năng đàm phán, thuyết trình, tác phong làm việc, giao tiếp trước đám đông và trên bàn tiệc,...

Còn nhớ thời điểm diễn ra đám cưới đình đám của Đông Nhi, trên trang cá nhân của Liêu Hà Trinh, cô liên tục chia sẻ cảm xúc cũng như dành tặng những bài thơ dành tặng cho cô bạn thân trong ngày trọng đại. Vốn là một nữ MC và nhà văn nên Liêu Hà Trinh có cuộc sống khá kín tiếng nên việc không thường xuyên khoe mối quan hệ thân thiết với giọng ca Bad Boy cũng là điều dễ hiểu.

Dòng trạng thái của Liêu Hà Trinh đã chứng minh mối quan hệ của cả hai cực kỳ thân thiết.

Liêu Hà Trinh liên tục chia sẻ những bài đăng cảm xúc đến đám cưới của Đông Nhi - Ông Cao Thắng lên trang cá nhân. Nữ MC luôn lựa chọn đứng từ xa dõi theo cô bạn học lớp 11 năm nào.

Đông Nhi cũng không quên gửi lời chúc đến người bạn thân thiết: "Chúc cho cô bạn thanh xuân xây dựng tổ ấm mới với tràn ngập hạnh phúc và tiếng cười. Mau mau có thành viên mới để đi chơi với chị Winnie nha cô Ngoào ơi".