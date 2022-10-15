'Chị chị em em' Ngọc Trinh - Diệu Nhi và những lần tặng quà 'đắt xắt ra miếng'

Được biết, cả hai quý nhau ở tính cách thật thà, vui vẻ, "nữ hoàng nội y" cũng từng chia sẻ rằng cô và Diệu Nhi thường có thể tâm sự nhiều chuyện và quan tâm công việc lẫn nhau. Không chỉ vậy, Ngọc Trrinh còn nhiêu lần chỉ bảo cho Diệu Nhi về phong cách ăn mặc cũng như trang điểm để trông xinh đẹp hơn.

Kể từ sau thành công của bộ phim "Vu Quy Đại Náo" vào đầu năm 2019, Ngọc Trinh và Diệu Nhi bắt đầu thân nhau hơn ngoài cuộc sống khi " nữ hoàng nội y " xem cô như người em gái.

Nói về lý do tặng quà đắt tiền cho Diệu Nhi, "nữ hoàng nội y" chia sẻ: "Trinh thương những ai mà biết lo cho ba cho mẹ lắm. Trinh thấy Nhi đi làm cũng có tiền nhưng lại không dám mua đồ hiệu, mà để dành tiền góp nhà cho ba mẹ, Trinh nghe thấy thương lắm! Mà lúc mua tặng Ngọc Trinh đâu có dám báo trước, nên chỉ âm thầm mua rồi đem lên sân khấu lúc Nhi diễn cho bất ngờ. Trinh thương Diệu Nhi lắm, không dám sắm sửa đồ hiệu, kiểu thấy tính giống mình, làm bao nhiêu tiền cũng lo cho ba mẹ".

Hậu đám cưới Diệu Nhi, câu chuyện về "tình chị em" của cả hai rầm rộ trở lại mạng xã hội khiến dân mạng không khỏi ngưỡng mộ. Cụ thể, Diệu Nhi tiết lộ rằng, khi biết mình ưa thích một đôi giày hàng hiệu nhưng sợ tốn tiền nên không dám mua, thế là đàn chị đã âm thầm đặt đôi giày này và đã bí mật gửi đến sân khấu để tặng cho cô. Lúc cầm đôi giày hàng hiệu có giá khoảng 25 triệu, Diệu Nhi không khỏi bất ngờ và xúc động.

Lần khác, trong dịp sinh nhật Diệu Nhi năm 2020, món quà sinh nhật mà Ngọc Trinh tặng Diệu Nhi là nước hoa hàng hiệu thuộc phiên bản giới hạn với mức giá đắt đỏ. Theo Ngọc Trinh, nước hoa có giá khoảng 8 triệu đồng.

Món quà mà mẫu nội y tặng Diệu Nhi là chai nước hoa Bond No 9 Perfumista Avenue của NYC. Theo lời Ngọc Trinh, món quà này có giá khoảng hơn 8 triệu đồng.

Đến sinh nhật năm 2021, Ngọc Trinh cũng không tiếc tiền tặng cô em chiếc túi hiệu có giá website tương đương 51 triệu đồng. Người đẹp gốc Trà Vinh nhanh chóng khoe chiếc túi tặng Diệu Nhi trên mạng xã hội.

Ngọc Trinh còn thường xuyên tặng nhiều quà sinh nhật đắt đỏ cho đàn em.

Cách đây không lâu, Diệu Nhi cũng đến dự tiệc sinh nhật Ngọc Trinh. Khi về, cô còn rinh "quà khủng" và hào hứng khoe khán giả: "Đâu có dè đi ăn sinh nhật nhẹ nhàng mà rinh quà nặng về đâu, nhìn là biết mình mắc cỡ dữ lắm.”

Diệu Nhi nhận được quà sau khi dự sinh nhật Ngọc Trinh.

Đâu chỉ nhận tình cảm từ Ngọc Trinh mà Diệu Nhi còn biết cho đi tình cảm của mình với đàn chị. Khi "nữ hoàng nội y" gặp scandal ồn ào và mệt mỏi, nữ diễn viên "Bẫy ngọt ngào" đã gửi quà đến để tẩm bổ và động viên tinh thần Ngọc Trinh: "Cuộc sống này chỉ cần có sức khoẻ, có gia đình và có những người yêu thương mình bên cạnh là có tất cả nha chị gái hay chửi".

Diệu Nhi nhắn gửi lời tình cảm cho Ngọc Trinh.

Diệu Nhi "chi khủng" tặng áo hàng hiệu cho Ngọc Trinh nhân dịp sinh nhật dù bản thân là người tiết kiệm.

Ngọc Trinh nhận được món quà giá trị từ Diệu Nhi.

Chia sẻ về tình bạn đặc biệt này với Ngọc Trinh, Diệu Nhi cho biết tình bạn này xuất hiện từ tấm lòng, xuất phát bằng sự chân thành thì sẽ nhận lại được sự chân thành. "Tôi và chị Ngọc Trinh xuất phát từ tình cảm thật lòng. Tôi là người không khéo léo, nhiều người mới gặp ban đầu không thích vì tôi thẳng quá. Phải trải qua một thời gian làm việc, mọi người mới hiểu cá tính của mình. Cho nên tôi nghĩ cái gì xuất phát từ chân thành sẽ gặp được chân thành mà thôi." - Diệu Nhi bày tỏ

Trong đám cưới mới đây của Diệu Nhi, Ngọc Trinh cũng không ngại đường xá xa xôi để tham dự và quẩy hết mình. Ngoài ra, "nữ hoàng nội y cũng có mặt trong dàn phù dâu của đàn em.