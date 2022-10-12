Mới đây quản lý nữ diễn viên tiếp Diệu Nhi tục hé lộ tiệc cưới tiếp theo của cặp nghệ sĩ. Người này cho biết vào ngày 22/10 tới, vợ chồng nữ diễn viên sẽ tiến hành tổ chức tiệc cưới ở Hà Nội - quê nhà chú rể.

Ngày 10/10 vừa qua, đám cưới Diệu Nhi - Anh Tú diễn ra tại resort hạng sang ở Phan Thiết - quê nhà cô dâu. Đông đảo sao Việt và người thân, bạn bè không ngại đường xa đã có mặt chúc mừng cho cặp uyên ương như: Trường Giang, Trấn Thành, Thu Trang, Tiến Luật, Lan Ngọc, Kỳ Duyên...

Tại hôn lễ ở Phan Thiết vừa qua, Anh Tú - Diệu Nhi đã khiến mọi người không khỏi xúc động khi dành những lời chân thành, tình cảm sâu đậm đến đối phương.

"Bé Nhi hỏi tôi có gì muốn nói với cô ấy không? "Bảy năm nay anh yêu em, anh chưa từng hứa với em bất kỳ điều gì. Ngày hôm nay, anh rất vui vì đã tổ chức được lễ cưới đúng như em mong muốn. Anh cũng không biết nói gì, anh nghĩ rằng từ nay về sau tới già hy vọng mình vẫn sẽ ở bên nhau. Anh lúc nào cũng có em bên cạnh", Anh Tú xúc động gửi đến bạn đời của mình.

Về phía Diệu Nhi, cô cho biết Anh Tú không phải là mẫu bạn trai lý tưởng của mình, cũng không phải tuýp ga lăng. Tuy nhiên, từ lúc trở thành bạn đời, Anh Tú lại là một người chồng tuyệt vời, luôn bên cạnh và chăm sóc cô. Diệu Nhi khẳng định mình đã lấy đúng người.

Có mặt tại tiệc cưới của Anh Tú - Diệu Nhi, dàn sao Việt cũng có dịp được tụ họp tạo những khoảnh khắc vui vẻ, đáng nhớ.

Dàn sao Việt "quậy đục nước" tại lễ cưới Anh Tú - Diệu Nhi.

Sau 7 năm hẹn hò kín tiếng, hôm 21/8 cặp đôi công khai đăng ký kết hôn. Ngay khi vừa chia sẻ, lập tức cộng đồng mạng cũng như đông đảo bạn bè, đồng nghiệp đã gửi lời chúc mừng đến cả hai. Ai nấy cũng đều bày tỏ sự vui mừng, ngưỡng mộ vì tình yêu ngọt ngào nhưng không phô trương của cả hai dành cho nhau trong suốt thời gian qua.