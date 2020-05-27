Mới cưới 2 năm, Trường Giang đã 'răn đe' những ai muốn lấy vợ khiến Nhã Phương 'câm nín'

Hậu trường 27/05/2020 16:54

Lời nhắn của danh hài Trường Giang gửi những chàng trai có ý định lấy vợ khiến công chúng vô cùng phấn khích. Đến Nhã Phương cũng chỉ biết cười trừ.

Cuộc sống hôn nhân của diễn viên Nhã Phươngdanh hài Trường Giang luôn được mọi người chú ý. Dù thời gian yêu đầy thị phi nhưng cuộc sống của cặp đôi sau khi "về chung nhà" lại vô cùng êm đềm, bình yên. Nữ diễn viên "Tuổi thanh xuân" nhiều lần khoe về ông xã bằng những lời ngọt ngào vì được Trường Giang chăm sóc chu đáo, lo từ miếng ăn giấc ngủ. Cô khiến nhiều chị em phát hờn vì được chồng yêu thương, chiều chuộng hết mực.

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Trường Giang thể hiện mình là người chồng chu đáo, không ngại vào bếp nấu ăn cho vợ - Ảnh: Internet
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Trong quá trình yêu, cặp đôi cũng khiến công chúng phát hờn vì độ ngọt ngào dành cho nhau - Ảnh: FB

Thế nhưng mới đây, Nhã Phương bất ngờ chia sẻ đoạn tin nhắn của ông xã Trường Giang. Không phải tin nhắn hỏi thăm ngọt ngào, nam danh hài gửi ảnh những sợi tóc bạc và viết: "Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm một đống tóc bạc phơ! Tấm hình này gửi đến những ai có ý định lấy vợ". Nhận được tin nhắn bá đạo của chồng, chân dài 9x chỉ biết cười trừ và hỏi ý kiến chị em: "Sáng ra nhận tin nhắn của chồng mà cười rớt nước mắt. Theo các mẹ, các chị em ta nên trả lời thế nào?".

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Chia sẻ của Nhã Phương khiến fan thích thú - Ảnh: FB
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2 năm sau đám cưới, vợ chồng nghệ sĩ có một cô con gái đáng yêu. Tuy nhiên đến hiện tại, cặp đôi vẫn chưa công khai diện mạo em bé - Ảnh: FB

Đoạn tin nhắn này của vợ chồng nghệ sĩ thu hút sự chú ý của mọi người. Hầu hết dân mạng đều bày tỏ lòng ngưỡng mộ bởi cuộc sống hạnh phúc và thú vị của cặp đôi.

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Đăng ảnh diện đồ đôi cực độc cùng Trường Giang, Nhã Phương tiết lộ ông xã cũng thích xài app để trẻ đẹp như ai

Loạt ảnh mới cực nhắng nhít của cặp đôi diễn viên Nhã Phương và Trường Giang nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

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Từ khóa:   danh hài Trường Giang Nhã Phương Trường Giang và Nhã Phương

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