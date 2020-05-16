Diện đồ đôi hẹn hò cùng vợ cực lãng mạn nhưng Trường Giang lại bị Nhã Phương chụp ảnh ‘dìm hàng’ không thương tiếc

Hậu trường 16/05/2020 15:33

Mới đây, bức ảnh chụp lén ông xã Trường Giang của nữ diễn viên Nhã Phương khiến cư dân mạng vô cùng thích thú.

Từ sau khi về chung một nhà, nhất cử nhất động của vợ chồng diễn viên Nhã Phương và Trường Giang luôn thu hút sự quan tâm của công chúng. Trên mạng xã hội, những khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai liên tục khiến dân tình bấn loạn.

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Trường Giang và Nhã Phương luôn khiến khán giả ngưỡng mộ vì cuộc sống hôn nhân hạnh phúc - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, cặp đôi “Mười khó” lại gây chú ý khi cùng nhau diện đồ đôi “trốn con” hẹn hò cực đáng yêu. Chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, Nhã Phương cho biết bản thân đang trong chế độ ăn kiêng nhưng vẫn chiều chồng bằng một bàn tiệc toàn món ngon: “Khi bạn muốn ăn theo chế độ mà người ta cứ dụ dỗ bạn”.

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Nhã Phương khoe được chồng dẫn đi ăn nhiều món ngon - Ảnh: FB

Đặc biệt, khoảnh khắc nữ diễn viên chụp lén ông xã khiến fan vô cùng thích thú. Theo đó, Trường Giang bị Nhã Phương “dìm hàng” nhan sắc không thương tiếc. Qua hình ảnh đăng tải, nam danh hài để lộ gương mặt tròn xoe cùng phần nọng cằm thấy rõ. Trước đó, khi xuất hiện tại một sự kiện giải trí, Trường Giang cũng để lộ dấu hiệu phát tướng.

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Nhã Phương vô tư đăng 'ảnh dìm' ông xã lên trang cá nhân - Ảnh: FB
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Có vẻ như sau kỳ nghỉ dài, Trường Giang đã tăng cân không ít - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng, cư dân mạng liền được dịp hùa nhau trêu chọc Trường Giang: “Ủa anh Giang có cái nọng nặng ghê”, “Chú ăn ít và tập thể dục nhiều như vợ đi ạ”, “Ông Giang giành ăn của chị Phương đúng không?”…

Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng khuyên Nhã Phương không nên giảm cân nữa vì cô đã quá gầy: “Tăng thêm 2kg là đẹp Bi ơi”, “Dáng vậy là đẹp rồi, đừng giảm cân nữa nha chị”, “Chị đang gầy mà, cứ ăn nhiều vào”, “Phải ăn nhiều vào mới có sức nha chị”…

Xôn xao hình ảnh được cho là con gái Nhã Phương, bé gái trắng trẻo đáng yêu vô cùng

Xôn xao hình ảnh được cho là con gái Nhã Phương, bé gái trắng trẻo đáng yêu vô cùng

Hình ảnh diễn viên Nhã Phương cười hạnh phúc ôm một bé gái xinh xắn khiến dân mạng hoài nghi đây là con gái đầu lòng của cô và Trường Giang.

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Từ khóa:   Nhã Phương Trường Giang và Nhã Phương danh hài Trường Giang

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