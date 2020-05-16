Diện đồ đôi hẹn hò cùng vợ cực lãng mạn nhưng Trường Giang lại bị Nhã Phương chụp ảnh ‘dìm hàng’ không thương tiếc

Từ sau khi về chung một nhà, nhất cử nhất động của vợ chồng diễn viên Nhã Phương và Trường Giang luôn thu hút sự quan tâm của công chúng. Trên mạng xã hội, những khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai liên tục khiến dân tình bấn loạn.

Trường Giang và Nhã Phương luôn khiến khán giả ngưỡng mộ vì cuộc sống hôn nhân hạnh phúc - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, cặp đôi “Mười khó” lại gây chú ý khi cùng nhau diện đồ đôi “trốn con” hẹn hò cực đáng yêu. Chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, Nhã Phương cho biết bản thân đang trong chế độ ăn kiêng nhưng vẫn chiều chồng bằng một bàn tiệc toàn món ngon: “Khi bạn muốn ăn theo chế độ mà người ta cứ dụ dỗ bạn”.