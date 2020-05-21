Đăng ảnh diện đồ đôi cực độc cùng Trường Giang, Nhã Phương tiết lộ ông xã cũng thích xài app để trẻ đẹp như ai

Hậu trường 21/05/2020 17:12

Loạt ảnh mới cực nhắng nhít của cặp đôi diễn viên Nhã Phương và Trường Giang nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Mới đây, nhân dịp sinh nhật lần thứ 30 của mình, nữ diễn viên Nhã Phương đã dành thời gian ở bên gia đình thay vì tổ chức tiệc linh đình cùng bạn bè.

Trên trang Facebook cá nhân, bà xã Trường Giang hào hứng khoe ảnh vợ chồng diện đồ đôi cực đáng yêu kèm dòng trạng thái: “Nhân ngày sinh nhật, làm ngay 2 quả đồ ngủ xịn xò in hình chủ quyền”.

Bên cạnh đó, bà xã Trường Giang còn hài hước tiết lộ lời đề nghị của chồng khiến cư dân mạng không khỏi thích thú: “Mẹ ơi, ba chưa cạo râu nên lâu lâu xài app cho ba trẻ đẹp nha”.

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Nhân dịp sinh nhật bà xã, Trường Giang cùng vợ diện đồ ngủ cực đáng yêu – Ảnh: FB

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Tuy nhiên vì quên chưa cạo râu nên nam diễn viên phải năn nỉ vợ dùng app chụp ảnh để che đi khuyết điểm – Ảnh: FB

Qua loạt ảnh được chia sẻ, cặp đôi “Mười khó” diện đồ ngủ đôi với họa tiết là những khoảnh khắc cực ngọt ngào mà cả hai đã trải qua cùng nhau. Đặc biệt, Trường Giang và Nhã Phương còn khiến người hâm mộ phải bật cười khi thay nhau tạo dáng cực nhắng nhít.

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Biểu cảm khó đỡ của danh hài khi chụp ảnh với vợ - Ảnh: FB

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Những màn tạo dáng khó đỡ của cặp đôi - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt để lại lời chúc mừng sinh nhật nữ diễn viên “Tuổi thanh xuân”. Bên cạnh đó là những bình luận khen ngợi sự đáng yêu của vợ chồng Trường Giang và Nhã Phương: “Dễ thương quá”, “Chúc em sinh nhật vui vẻ. Luôn hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình”, “Nhà bà tình tứ quá. Xịt máu mũi luôn rồi”, “Nhìn bộ đồ cưng quá trời”…

Diện đồ đôi hẹn hò cùng vợ cực lãng mạn nhưng Trường Giang lại bị Nhã Phương chụp ảnh ‘dìm hàng’ không thương tiếc

Diện đồ đôi hẹn hò cùng vợ cực lãng mạn nhưng Trường Giang lại bị Nhã Phương chụp ảnh ‘dìm hàng’ không thương tiếc

Mới đây, bức ảnh chụp lén ông xã Trường Giang của nữ diễn viên Nhã Phương khiến cư dân mạng vô cùng thích thú.

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Từ khóa:   Nhã Phương bà xã Trường Giang Trường Giang và Nhã Phương

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