Loạt ảnh mới cực nhắng nhít của cặp đôi diễn viên Nhã Phương và Trường Giang nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.
- Xôn xao hình ảnh được cho là con gái Nhã Phương, bé gái trắng trẻo đáng yêu vô cùng
- Hết ‘cà khịa’ Nhã Phương, Trường Giang lại tiết lộ: ‘Ai mượn được của vợ tôi 1 triệu, tôi kêu bằng sư phụ’
Mới đây, nhân dịp sinh nhật lần thứ 30 của mình, nữ diễn viên Nhã Phương đã dành thời gian ở bên gia đình thay vì tổ chức tiệc linh đình cùng bạn bè.
Trên trang Facebook cá nhân, bà xã Trường Giang hào hứng khoe ảnh vợ chồng diện đồ đôi cực đáng yêu kèm dòng trạng thái: “Nhân ngày sinh nhật, làm ngay 2 quả đồ ngủ xịn xò in hình chủ quyền”.
Bên cạnh đó, bà xã Trường Giang còn hài hước tiết lộ lời đề nghị của chồng khiến cư dân mạng không khỏi thích thú: “Mẹ ơi, ba chưa cạo râu nên lâu lâu xài app cho ba trẻ đẹp nha”.
Qua loạt ảnh được chia sẻ, cặp đôi “Mười khó” diện đồ ngủ đôi với họa tiết là những khoảnh khắc cực ngọt ngào mà cả hai đã trải qua cùng nhau. Đặc biệt, Trường Giang và Nhã Phương còn khiến người hâm mộ phải bật cười khi thay nhau tạo dáng cực nhắng nhít.
Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt để lại lời chúc mừng sinh nhật nữ diễn viên “Tuổi thanh xuân”. Bên cạnh đó là những bình luận khen ngợi sự đáng yêu của vợ chồng Trường Giang và Nhã Phương: “Dễ thương quá”, “Chúc em sinh nhật vui vẻ. Luôn hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình”, “Nhà bà tình tứ quá. Xịt máu mũi luôn rồi”, “Nhìn bộ đồ cưng quá trời”…