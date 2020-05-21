Mới đây, nhân dịp sinh nhật lần thứ 30 của mình, nữ diễn viên Nhã Phương đã dành thời gian ở bên gia đình thay vì tổ chức tiệc linh đình cùng bạn bè.

Trên trang Facebook cá nhân, bà xã Trường Giang hào hứng khoe ảnh vợ chồng diện đồ đôi cực đáng yêu kèm dòng trạng thái: “Nhân ngày sinh nhật, làm ngay 2 quả đồ ngủ xịn xò in hình chủ quyền”.