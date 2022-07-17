Mẹ ruột Thiện Nhân không tin tưởng người yêu đồng giới của con gái, nhắn nhủ những 'lời ruột gan' đến nữ ca sĩ

Hậu trường 17/07/2022 20:28

Vào chiều ngày 17/7, phía gia đình đã chia sẻ về mối quan hệ tình cảm giữa Thiện Nhân và người yêu. Đồng thời, họ cũng khẳng định tất cả hành động cũng chỉ muốn bảo vệ cho nữ ca sĩ.

Vào chiều ngày 17/7, đại diện gia đình gồm mẹ và anh chị đã có buổi gặp gỡ báo chí, chia sẻ về những ồn ào xoay quanh Thiện Nhân.

Theo chị gái, khi Thiện Nhân đưa người tình đồng giới N.T (35 tuổi) về quê Bình Định và thông báo cả hai sẽ ra ở riêng đã khiến mẹ ruột sốc và khóc rất nhiều. Dù không nhận được sự đồng ý từ người lớn nhưng cả hai vẫn vào TP.HCM sinh sống. 

Mẹ ruột Thiện Nhân không tin tưởng người yêu đồng giới của con gái, nhắn nhủ những 'lời ruột gan' đến nữ ca sĩ - Ảnh 1
Mẹ Thiện Nhân bật khóc mong con sớm trở về với gia đình - Ảnh: Vietnamnet

Về mối quan hệ tình cảm giữa Thiện Nhân và người yêu, gia đình nói hoàn toàn bị động khi cả hai công khai mối quan hệ. Khi nữ ca sĩ cùng Ngân Trác về quê Bình Định, họ tỏ thái độ quyết liệt với mong muốn được kết hôn.

Chị gái của nữ ca sĩ chia sẻ: “Về chuyện yêu đồng giới, ngay từ đầu, gia đình bất ngờ và không kịp phản kháng. Chúng tôi không đồng ý nhưng cũng không phản đối, chỉ muốn để thời gian tìm hiểu xem người này có thật sự lo cho em gái của mình hay không. Nhưng ngay từ đầu những lời hứa với gia đình, người này đều làm không đúng”.

Đồng thời, anh chị của nữ ca sĩ khẳng định: "Chúng tôi không kỳ thị vì xã hội hiện đại, giới tính nào cũng có quyền được sống và cống hiến cho xã hội. Nếu Ngân yêu đồng giới, giới thiệu trước gia đình, cả hai cùng xây dựng sự nghiệp đường hoàng, ổn định, chúng tôi sẽ hết lòng ủng hộ. Vấn đề ở đây là gia đình không tin tưởng vào người yêu của Thiện Nhân".

Mẹ ruột Thiện Nhân không tin tưởng người yêu đồng giới của con gái, nhắn nhủ những 'lời ruột gan' đến nữ ca sĩ - Ảnh 2
Mẹ Thiện Nhân bật khóc tiết lộ con gái của mình vốn là người rất yêu thương gia đình nhưng thời gian gần đây đã thay đổi tính cách - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, chia sẻ với Vietnamnet, mẹ Thiện Nhân bật khóc tiết lộ con gái của mình là người rất yêu thương gia đình nhưng thời gian gần đây đã thay đổi tính cách. Ngoài ra, bà chỉ mong con gái và người yêu về gặp gia đình, giải thích mọi chuyện để tạo được niềm tin với người thân.

Mẹ Thiện Nhân nghẹn ngào chia sẻ: "Là mẹ, tôi chỉ mong con quay về. Không ai trong gia đình trách con gì cả. Những lời con nói, gia đình nghe chỉ thấy thương chứ không trách hay giận hờn gì. Mong cộng đồng mạng đừng nặng lời con gái tôi. Bé Nhân còn nhỏ và khờ dại lắm. Cũng mong mọi người đừng mắng anh chị của Nhân".

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Mới đây, phía gia đình của Thiện Nhân đã có buổi gặp gỡ báo chí để chia sẻ về những ồn ào xảy ra trong thời gian qua.

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