Thiện Nhân bật khóc, tiết lộ gia đình không muốn trả lại căn nhà hiện tại vì lý do này

Trong buổi livestream mới đây, Thiện Nhân cho biết rằng cô bị tổn thương từ chính gia đình mình.

Những ngày gần đây, thông tin ca sĩ Thiện Nhân gặp vấn đề không hay với gia đình xuất hiện trên khắp các diễn đàn. Mới đây, cô đã có buổi livestream trên trang cá nhân để giải đáp loạt thắc mắc. Ngoài những câu chuyện về người yêu đồng giới, gồng gánh kinh tế gia đình nhiều năm, Thiện Nhân còn tiết lộ về ngôi nhà hiện tại của cô. Theo đó, cô cho biết ngôi nhà hiện tại gia đình cô đang sống tại quận 8 là của một người hâm mộ ở Mỹ gửi tặng. Vì trước đây, cô sống trong hoàn cảnh khó khăn, thường xuyên phải chuyển nhà, tìm trọ nên người này giúp đỡ.

Thiện Nhân bật khóc khi nhắc đến gia đình - Ảnh: Chụp màn hình Tuy nhiên, khi bạn fan muốn đòi lại ngôi nhà đó thì gia đình Thiện Nhân không có ý muốn gửi trả. Thiện Nhân chia sẻ cô cũng đã khuyên người thân bán nhà để trả tiền cho bạn fan nhưng đến nay anh chị của cô vẫn chưa có động tĩnh. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Căn nhà hiện tại là của fan bên Mỹ cho, để con có căn nhà tốt hơn, không phải chật vật chạy tới chạy lui chuyển nhà. Khoảng thời gian trước, chị có nhắn tin với gia đình con đòi lại nhà thì người nhà không muốn trả lại căn nhà đó".

Bản thân Thiện Nhân cho biết mình cũng đã khuyên người thân bán nhà để trả tiền cho fan nhưng đến nay anh chị của nữ ca sĩ vẫn chưa có động tĩnh. Thiện Nhân cho biết mình cũng đã khuyên người thân bán nhà để trả tiền cho fan - Ảnh: Internet Nữ ca sĩ nói thêm bản thân không khỏi buồn lòng khi bị chửi bất hiếu. Qua vụ việc, Thiện Nhân mong mọi người có cái nhìn thoáng hơn, rộng lượng hơn với mình. Cô bộc bạch: “Nếu trong trường hợp của tôi, mọi người sẽ cảm thấy như thế nào. Đúng gia đình luôn là nhất, luôn là nơi ấm áp nhất nhưng với một số người họ bị tổn thương từ chính gia đình của mình. Tại sao mọi người có thể quy chụp". Ngoài ra, Thiện Nhân cho biết, về dự án tương lai, Thiện Nhân sẽ tạm ngưng ca hát một thời gian và tập trung công việc kinh doanh cũng như chuẩn bị ra mắt một bộ sưu tập thời trang do chính cô thiết kế.

Sau khi công khai yêu người đồng giới, Thiện Nhân tiết lộ số tiền mang theo khi rời khỏi nhà Vừa qua, ca sĩ Thiện Nhân livestream lên tiếng về ồn ào với gia đình hiện đang nhận được sự chú ý và bàn tán xôn xao từ phía dư luận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thien-nhan-bat-khoc-tiet-lo-gia-dinh-khong-muon-tra-lai-can-nha-hien-tai-vi-ly-do-nay-483741.html