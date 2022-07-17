Sau khi công khai yêu người đồng giới, Thiện Nhân tiết lộ số tiền mang theo khi rời khỏi nhà

Hậu trường 17/07/2022 13:32

Vừa qua, ca sĩ Thiện Nhân livestream lên tiếng về ồn ào với gia đình hiện đang nhận được sự chú ý và bàn tán xôn xao từ phía dư luận.

Thông tin về Quán quân Giọng hát Việt nhí 2014 - Thiện Nhân mất liên lạc với gia đình thu hút đông đảo từ dư luận. Tuy nhiên, mới đây, nữ ca sĩ đã lên tiếng đính chính và chia sẻ nhiều sự việc với khán giả.

Thiện Nhân chia sẻ rằng cô phải lo hết toàn bộ chi phí ăn uống, nhà trọ kể từ khi dọn ra ở riêng. Cô bật khóc cho biết bản thân đã cố gắng để lo cho gia đình và chính mình có cuộc sống ổn định hơn bởi nữ ca sĩ không muốn người thân phải chịu khổ.

Tuy nhiên, đến hiện tại, cô cảm thấy tổn thương, đau lòng vì những thông tin trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ kể trước đây, cô từng ngỏ ý với gia đình về chuyện được kết hôn với bạn cùng giới. Thiện Nhân khẳng định thông tin gia đình đăng tải chỉ là một chiều.

Sau khi công khai yêu người đồng giới, Thiện Nhân tiết lộ số tiền mang theo khi rời khỏi nhà - Ảnh 1
Thiện Nhân chia sẻ rằng cô phải lo hết toàn bộ chi phí ăn uống, nhà trọ kể từ khi dọn ra ở riêng - Ảnh: Chụp màn hình

Thiện Nhân tiết lộ rằng cô còn đúng số tiền 30 triệu đồng khi ra khỏi nhà. Sô tiền đó là do người ba nuôi từ nước ngoài gửi về. Thay vào đó, số tiền đi hát được nữ ca sĩ gửi cho anh chị để lo cho gia đình.

Nữ ca sĩ nói thêm gia đình cũng có những hiểu lầm về cô khiến cô không khỏi buồn lòng. Thiện Nhân bày tỏ: "Nếu như một gia đình thương yêu người thân sẽ không làm như thế này. Có gì cứ khuyên bảo nhau thôi, đâu làm như thế này để tổn thương nhau".

Sau khi công khai yêu người đồng giới, Thiện Nhân tiết lộ số tiền mang theo khi rời khỏi nhà - Ảnh 2
Nữ ca sĩ còn đúng số tiền 30 triệu đồng khi ra khỏi nhà - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, Quán quân Giọng hát Việt nhí mùa 2 mong mọi người tích cực, rộng lượng để xử lý mọi thứ, thay vì làm tổn thương cả hai bên. Thiện Nhân nói sau vụ việc, cô bị chỉ trích, đả kích là bất hiếu, không yêu thương cha mẹ.

Song nữ ca sĩ khẳng định: “Mọi người đâu ở trong hoàn cảnh của tôi thì làm sao mọi người biết được những gì tôi trải qua".

Trong thời gian ở chung, Thiện Nhân kể phải chịu những thiệt thòi khi gặp mâu thuẫn với anh chị trong nhà. Điều đó khiến nữ ca sĩ không khỏi buồn lòng.

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