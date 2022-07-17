Người thân phản hồi khi Thiện Nhân khẳng định mình là 'trụ cột' gánh vác kinh tế cho gia đình

Hậu trường 17/07/2022 19:16

Mới đây, phía gia đình của Thiện Nhân đã có buổi gặp gỡ báo chí để chia sẻ về những ồn ào xảy ra trong thời gian qua.

Vào chiều ngày 17/7, mẹ và anh chị của Thiện Nhân đã có một bưởi gặp gỡ báo chí, lần đầu nói về ồn ào xoay quanh Thiện Nhân. Đồng thời, phía gia đình một lần nữa khẳng định rằng không phản đối xu hướng tình cảm của nữ ca sĩ. 

Khi đề cập đến thông tin suốt 8 năm qua anh chị không đi làm, kinh tế phụ thuộc vào Thiện Nhân, chị Bích Lê (chị gái của nữ ca sĩ) thừa nhận rằng họ bỏ việc để đưa đón cô học bán trú, lo cơm nước và quản lý khâu truyền thông, đi diễn.

Người thân phản hồi khi Thiện Nhân khẳng định mình là 'trụ cột' gánh vác kinh tế cho gia đình - Ảnh 1
Người thân của Thiện Nhân đã có một buổi gặp gỡ báo chí để chia sẻ những ồn ào vừa qua - Ảnh: Báo Thanh niên

Chia sẻ với báo Thanh niên, chị Bích Lê cho biết: "Gia đình có bàn rằng cần một người đi sát bên cạnh để lo lắng cho em gái. Do đó gia đình chọn anh Cầm để theo sát. Nếu anh làm công việc hành chính thì không thể theo em gái được. Về phía tôi, tôi tốt nghiệp từ 2018 và có làm một vài công ty. Khi Nhân tham gia các chương trình tiếp theo, tôi tranh thủ lo cho em về vấn đề trang phục, sân khấu... Tôi cứ tranh thủ phụ chứ không phải ở nhà trong suốt 8 năm".

Chị gái cũng khẳng định gia đình không yêu cầu phía người yêu Thiện Nhân gửi đồ về. Chị Bích Lê kể họ chỉ nhận được một phần đồ dù trước đó người thân đã từ chối. "Để dẫn đến tình huống phải đưa lên mạng thế này là do gia đình tôi không liên lạc được với Nhân. Trong khi đọc báo tôi lại thấy em gái lên chức giám đốc nên phải tìm em gái mình để gặp và hỏi về vấn đề này", chị gái Thiện Nhân chia sẻ thêm.

Người thân phản hồi khi Thiện Nhân khẳng định mình là 'trụ cột' gánh vác kinh tế cho gia đình - Ảnh 2
Phía gia đình hiện vẫn chưa liên lạc được với ca sĩ - Ảnh: Internet

Hiện tại, gia đình chưa liên lạc được với ca sĩ. Thiện Nhân vẫn luôn cập nhật hình ảnh thường xuyên trong khi gia đình không liên lạc được với giọng ca 20 tuổi. Đồng thời, người thân của Thiện Nhân nhắn nhủ rằng mọi người vẫn thương yêu và mong nữ ca sĩ sớm thức tỉnh, quay về với gia đình.

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