Mẹ ruột Hoa hậu Giáng My: Một thời là Hoa khôi Nhạc viện Hà Nội, tuổi U80 gu thời trang vẫn sang chảnh

Hậu trường 18/05/2023 13:43

Ở tuổi U80, mẹ ruột Hoa hậu Giáng My vẫn có gu thời trang sang chảnh khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Mẹ ruột Hoa hậu Giáng My: Hoa khôi nhạc viện Hà Nội một thời

Mới đây, Hoa hậu Giáng My đã có những chia sẻ mới nhất về bố mẹ. Hoa hậu tiết lộ: "Mẹ từng học khoa Âm nhạc dân tộc cổ truyền của Nhạc viện. Sau này mẹ là diễn viên, giảng viên thanh nhạc và cán bộ văn hoá. Ảnh đen trắng chụp mẹ tôi thời trẻ được người ta treo làm mẫu suốt nhiều năm ở hiệu ảnh gần Bờ Hồ Hà Nội. Từ khi lấy chồng mẹ không còn son phấn điệu đà như thời con gái mà chú ý chăm sóc sức khoẻ, lo cho chồng con hơn".

Mẹ ruột Hoa hậu Giáng My: Một thời là Hoa khôi Nhạc viện Hà Nội, tuổi U80 gu thời trang vẫn sang chảnh - Ảnh 1
Giáng My cho biết thời trẻ mẹ cô là Hoa khôi Nhạc viện Hà Nội.
Mẹ ruột Hoa hậu Giáng My: Một thời là Hoa khôi Nhạc viện Hà Nội, tuổi U80 gu thời trang vẫn sang chảnh - Ảnh 2
Sau này bà trở thành diễn viên, giảng viên thanh nhạc và cán bộ văn hoá.
Mẹ ruột Hoa hậu Giáng My: Một thời là Hoa khôi Nhạc viện Hà Nội, tuổi U80 gu thời trang vẫn sang chảnh - Ảnh 3
Mẹ Giáng My chăm sóc sức khoẻ, lo cho chồng con.

Được biết, bố của Hoa hậu Giáng My từng học múa ballet, sau làm biên đạo múa và đạo diễn, lãnh đạo các đoàn nghệ thuật. "Ngày xưa bố tôi đẹp trai nhất đoàn ca múa nhân dân trung ương. Bố mất gần một năm nay. Từ khi bố ra đi mẹ ngại ra ngoài, chỉ thích quanh quẩn trong nhà chăm sóc cây cối, quán xuyến nhà cửa. Mẹ gần 80 nhưng vẫn tập thể dục chăm chỉ mỗi ngày", Hoa hậu Đền Hùng tiết lộ.

Mẹ ruột Hoa hậu Giáng My: Một thời là Hoa khôi Nhạc viện Hà Nội, tuổi U80 gu thời trang vẫn sang chảnh - Ảnh 4
Mẹ ruột Hoa hậu Giáng My và bố của chị trong hình ảnh lúc trẻ. Bức ảnh ghép này được đặt trang trọng trong biệt thự nhà Giáng My.

Mẹ ruột Hoa hậu Giáng My: Sành điệu, minh mẫn ở tuổi U80

Mẹ ruột Hoa hậu Giáng My được nhận xét là dù ở tuổi xế chiều nhưng bà vẫn chỉn chu trong ăn mặc. Bà luôn xuất hiện với những hình ảnh sành điệu và rất thời trang.

Mẹ ruột Hoa hậu Giáng My: Một thời là Hoa khôi Nhạc viện Hà Nội, tuổi U80 gu thời trang vẫn sang chảnh - Ảnh 5
Mẹ ruột Hoa hậu Giáng My luôn xuất hiện với những hình ảnh sành điệu và rất thời trang.

Bà còn là người truyền cảm hứng làm đẹp cho con gái. Khi chia sẻ về bí quyết "trẻ mãi không già", Giáng My nói tất cả đến từ việc dưỡng da thuần chất thiên nhiên. Đây cũng là phương pháp chị được mẹ dạy từ nhỏ và đến giờ vẫn giữ vững thói quen này.

Mẹ ruột Hoa hậu Giáng My: Một thời là Hoa khôi Nhạc viện Hà Nội, tuổi U80 gu thời trang vẫn sang chảnh - Ảnh 6
Bà còn là người truyền cảm hứng làm đẹp cho con gái.

Còn hiện tại khi ở tuổi xế chiều, bà được con gái chăm sóc rất kỹ lưỡng. Được biết, để giúp mẹ giữ tinh thần trẻ khỏe, Giáng My còn kích thích bà tập luyện.

Hai mẹ con tắm nắng để bổ sung vitamin D và bơi lội cùng nhau. Sau đó, Giáng My sẽ đệm đàn cho mẹ hát “để máu huyết lưu thông”, chị viết đầy dí dỏm. “Những ngày sống chậm bên mẹ tràn ngập ý nghĩa”, Giáng My nói. Nhờ được chăm sóc khoa học nên mẹ ruột Hoa hậu Giáng My giữ được sức khỏe cùng tinh thần minh mẫn.

Mẹ ruột Hoa hậu Giáng My: Một thời là Hoa khôi Nhạc viện Hà Nội, tuổi U80 gu thời trang vẫn sang chảnh - Ảnh 7
Nhờ được chăm sóc khoa học nên mẹ ruột Hoa hậu Giáng My giữ được sức khỏe cùng tinh thần minh mẫn.

Giáng My quê ở Hà Nội, hoạt động trong lĩnh vực diễn viên, ca sĩ và kinh doanh. Cô đăng quang Hoa hậu Đền Hùng 1992 và được xem là "người đẹp không tuổi" khi vẫn giữ được nét thanh xuân, tươi trẻ qua bao năm tháng. Một số phim có sự góp mặt của Giáng My: "Kế hoạch 99", "Sài Gòn trong trái tim em", "Truy nã tội phạm quốc tế", "Phi vụ phượng hoàng"…

Mẹ ruột Hoa hậu Giáng My: Một thời là Hoa khôi Nhạc viện Hà Nội, tuổi U80 gu thời trang vẫn sang chảnh - Ảnh 8
Giáng My - Hoa hậu Đền Hùng 1992.
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