Hoa hậu Đền Hùng Giáng My diện bikini khoe dáng cực chuẩn ở tuổi 52 khiến dân tình 'rụng tim'

Bên cạnh nhan sắc, phẩm chất đạo đức, năng khiếu nghệ thuật, ngôi vị này đòi hỏi các thi sinh cần phải có vốn kiến thức và am hiểu về lịch sử nước nhà. Sở hữu đầy đủ những tiêu chí trên, Giáng My được chọn là người nắm giữ vương miện của cuộc thi "Hoa hậu Đền Hùng 1992" ở tuổi 21.

Giáng My được chọn là người nắm giữ vương miện của cuộc thi "Hoa hậu Đền Hùng 1992" ở tuổi 21 - Ảnh: Internet

Nguyễn Giáng My đăng quang ngôi vị "Hoa hậu Đền Hùng 1992". Cuộc thi này đến nay chỉ được tổ chức một lần duy nhất. "Hoa hậu Đền Hùng" không đơn thuần là người có nhan sắc như các cuộc thi sắc đẹp khác.

Mới đây, hoa hậu Đền Hùng Giáng My khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi đăng tải loạt hình ảnh diện bikini, khoe vóc dáng nóng bỏng ở tuổi 52 trên trang cá nhân.

Giáng My khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi đăng tải loạt hình ảnh diện bikini, khoe vóc dáng nóng bỏng ở tuổi 52 - Ảnh: FBNV

Vóc dáng "nuột nà" cùng với làn da trắng như bông bưởi khiến khán giả tấm tắc khen ngợi - Ảnh:

Nét đẹp khoẻ khoắn, năng động và trẻ trung của Hoa hậu ở tuổi 52 - Ảnh: FBNV

Gương mặt dường như không có chút lão hóa nào - Ảnh: FBNV

Kèm với đó là dòng trạng thái bày tỏ: "Phấn khởi tinh thần hè sôi động cùng mọi người. Nóng quá, ra biển thôi các bạn ơi".

Hoa hậu Giáng My hào hứng khoe ảnh trên mạnh xã hội - Ảnh: FBNV

Sau khi đăng quang, Giáng My hoạt động showbiz với vai trò ca sĩ, diễn viên, người mẫu ảnh và nhanh chóng trở thành gương mặt ăn khách nhất nhì làng giải trí Việt. Vào những năm 90 của thế kỷ 20, Giáng My và Lý Hùng là cặp đôi nổi tiếng trên màn ảnh Việt. Giáng My từng tham gia nhiều bộ phim được yêu thích như: "Người đẹp đêm trăng", "Yêu nàng hoa hậu", "Sài Gòn trong trái tim em", "Hoa hậu mồ côi", "Truy lùng băng quỷ gió"...

Người đẹp chọn cuộc sống độc thân cùng với con gái của mình - Ảnh: Internet

Hiện tại, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My không còn hoạt động trong showbiz nhiều như trước mà chủ yếu tập trung kinh doanh và tận hưởng cuộc sống. Hiện tại, Hoa hậu Giáng My có cuộc sống xa hoa đáng mơ ước. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên trang cá nhân và cùng với siêu xe đắt đỏ, đồ hiệu sang chảnh và biệt thự triệu đô. Người đẹp chọn cuộc sống độc thân cùng với con gái của mình.