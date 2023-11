CĐM phản ứng 'gay gắt' dưới bài viết yêu cầu gỡ hình ảnh Hoa hậu Giáng My trên nóc phố cổ 'Hoa hậu cũng là người thường, ngồi cao ngang tầm các vị anh hùng thì dân không phục'

Trên trang fanpage của báo Công an nhân dân mới đây đã đăng tải bài viết yêu cầu NTK gỡ bỏ hình ảnh cựu hoa hậu Giáng My ngồi trên nóc phố cổ Hội An thu hút được sự quan tâm.

Những ngày qua, mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh hoa hậu Giáng My tạo dáng, ngồi trên nóc của một ngôi nhà cổ ở phố cổ Hội An khiến dư luận xôn xao. Chứng kiến hình ảnh này, nhiều người đã bày tỏ sự phản ứng gay gắt bởi hành động ngồi trên nóc di tích và chụp ảnh là hết sức phản cảm. Được biết, bộ ảnh "Thời trang dưới mưa tại Hội An" của nhà thiết kế Vũ Ngọc Tú và Đinh Trường Tùng. Hoa Hậu Giáng My chụp ảnh trên ngồi trên nóc phố cổ - Ảnh: Internet Chiều 14/5, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An xác nhận, địa phương vừa nhắc nhở và yêu cầu một nhà thiết kế gỡ các hình ảnh một người mẫu ngồi trên nóc một ngôi nhà trong khu phố cổ Hội An được đăng tải trên phương tiện truyền thông. Trên trang fanpage của báo Công an nhân dân mới đây cũng đã đăng tải bài viết yêu cầu NTK gỡ bỏ hình ảnh cựu hoa hậu ngồi trên nóc phố cổ Hội An thu hút được sự quan tâm. Fanpage báo CAND yêu cầu NTK gỡ hình ảnh - Ảnh: FBNV Dưới bài viết, nhiều người tỏ ra không hài lòng với phản ứng của Giáng My khi bị CĐM chỉ trích. Theo đó, khi loạt ảnh này được đăng tải và nhận nhiều ý kiến trái chiều, 'Hoa hậu đền Hùng' lên tiếng và cho biết cô chỉ làm theo đạo diễn của show diễn này chứ không cố tình. CĐM phản ứng gây gắt trước hình ảnh phản cảm - Ảnh: Chụp màn hình Hiện tại, trên trang fanpage và trang cá nhân của Hoa hậu Giáng My đã gỡ bỏ hình ảnh ngồi trên mái nhà, ngoài ra những bức ảnh khác vẫn được giữ nguyên.