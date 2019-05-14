Mẹ bỉm sữa Hà Tăng khoe dáng ở phòng tập nhưng lại khiến người hâm mộ lo lắng vì điều này

Hậu trường 14/05/2019 15:49

Mới đây, “ngọc nữ” Tăng Thanh Hà lại trở thành chủ đề bàn tán của nhiều người khi khoe vóc dáng “mình hạc xương mai” tại phòng tập.

Từ sau khi kết hôn, Tăng Thanh Hà gần như rút khỏi làng giải trí để dành thời gian cho công việc kinh doanh và chăm sóc gia đình nhỏ. Mặc dù không còn hoạt động nghệ thuật nhưng nhất cử nhất động của người đẹp vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng.

Mẹ bỉm sữa Hà Tăng khoe dáng ở phòng tập nhưng lại khiến người hâm mộ lo lắng vì điều này - Ảnh 1
Hà Tăng dành nhiều thời gian bên gia đình và bạn bè - Ảnh: Internet

Trên mạng xã hội, hình ảnh mới nhất của Hà Tăng tiếp tục thu hút sự chú ý của nhiều người. Cụ thể, người đẹp đã đăng tải lên story của Instagram bức ảnh khoe thân hình thon gọn trong phòng tập khiến nhiều người ngưỡng mộ. Có thể thấy, dù đã là mẹ 2 con nhưng cô vẫn sở hữu thân hình đáng ghen tỵ với đôi chân thon dài và vòng eo “con kiến”.

Mẹ bỉm sữa Hà Tăng khoe dáng ở phòng tập nhưng lại khiến người hâm mộ lo lắng vì điều này - Ảnh 2
Vóc dáng thon gọn của Hà Tăng khiến chị em cũng phải ghen tỵ - Ảnh: Internet

Được biết, từ sau khi sinh con, người đẹp thường xuyên tập thể dục và ăn kiêng mỗi ngày để cải thiện vóc dáng.

Tuy nhiên bên cạnh những lời khen dành cho vóc dáng của Tăng Thanh Hà, một số khác lại cho rằng thân hình của bà xã Louis Nguyễn quá gầy, đồng thời thể hiện sự lo lắng cho sức khỏe của Hà Tăng. Người hâm mộ còn nhắn gửi đến nữ diễn viên Bỗng dưng muốn khóc rằng cô nên ăn uống đầy đủ để cơ thể tràn trề sức sống hơn.

Mẹ bỉm sữa Hà Tăng khoe dáng ở phòng tập nhưng lại khiến người hâm mộ lo lắng vì điều này - Ảnh 3
Mọi động thái của bà xã Louis Nguyễn đều có thể trở thành tâm điểm chú ý - Ảnh: Internet

Đây không phải là lần đầu tiên vóc dáng của Tăng Thanh Hà trở thành đề tài bàn tán của cộng đồng mạng. Trước đây, cô cũng từng khiến người hâm mộ lo lắng khi để lộ thân hình gầy gò, cổ nổi gân và xương quai xanh. Nhưng chỉ cần tăng cân, lộ vòng 2 lớn thì Hà Tăng lại bị nghi đang mang thai. Có thể thấy, chỉ việc tăng hay giảm cân của cô cũng dễ dàng trở thành đề tài được bàn tán xôn xao.

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Đoạn hội thoại giữa Tăng Thanh Hà và cậu con trai Richard (4 tuổi) đang khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú vì quá đáng yêu.

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