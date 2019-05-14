Mẹ bỉm sữa Hà Tăng khoe dáng ở phòng tập nhưng lại khiến người hâm mộ lo lắng vì điều này

Từ sau khi kết hôn, Tăng Thanh Hà gần như rút khỏi làng giải trí để dành thời gian cho công việc kinh doanh và chăm sóc gia đình nhỏ. Mặc dù không còn hoạt động nghệ thuật nhưng nhất cử nhất động của người đẹp vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng.

Hà Tăng dành nhiều thời gian bên gia đình và bạn bè - Ảnh: Internet

Trên mạng xã hội, hình ảnh mới nhất của Hà Tăng tiếp tục thu hút sự chú ý của nhiều người. Cụ thể, người đẹp đã đăng tải lên story của Instagram bức ảnh khoe thân hình thon gọn trong phòng tập khiến nhiều người ngưỡng mộ. Có thể thấy, dù đã là mẹ 2 con nhưng cô vẫn sở hữu thân hình đáng ghen tỵ với đôi chân thon dài và vòng eo “con kiến”.