Mới đây, cộng đồng mạng vô cùng thích thú khi Tăng Thanh Hà đăng tải một đoạn hội thoại ngắn bằng tiếng Anh giữa cô, ông xã Louis Nguyễn và con trai Richard lên Instagram cá nhân.

Vốn là người kín tiếng trong chuyện đời tư, Tăng Thanh Hà rất ít khi chia sẻ thông tin và hình ảnh về các con. Chính vì vậy, những mẩu chuyện nhỏ hiếm hoi về các nhóc tỳ nhà “Út nhỏ” luôn khiến người hâm mộ quan tâm.

Louis Nguyễn: "Riki sau khi con ngủ ba sẽ ôm mẹ được không?".

Riki: "Không".

Mama: "Tại sao, bố là chồng của mẹ mà".

Riki: "Không, bố không phải chồng của mẹ. Con mới là chồng của mẹ. Con là chồng mẹ. Bố không phải".

Mama: "Được rồi, mẹ sẽ chỉ ôm con thôi".

Đoạn hội thoại được Tăng Thanh Hà đăng tải - Ảnh: Internet

Cuộc trò chuyện giữa cậu bé cùng bố mẹ tuy rất ngắn nhưng độ lém lỉnh và hồn nhiên của Richard đã khiến cộng đồng mạng “đổ gục” vì quá đáng yêu. Có thể thấy, cậu con trai cả của Tăng Thanh Hà cũng giống như bao đứa trẻ khác, thích tranh giành mẹ với bố và chỉ muốn ở bên cạnh mẹ.

Richard đáng yêu đã lớn đến nỗi biết giành mẹ với bố rồi này! - Ảnh: Internet

Trước đó, Hà Tăng đã từng đăng tải một câu chuyện hài hước khác về Richard trên trang cá nhân và nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Richard lém lỉnh và thông minh được nhiều người yêu mến - Ảnh: Internet

Hiện tại, người hâm mộ vô cùng mong đợi được thấy dung nhan của cậu bé. Tuy nhiên, tất cả những bức ảnh của Richard đều chỉ được chụp từ phía sau hoặc góc nghiêng nửa mặt. Theo đó, Louis Nguyễn và Tăng Thanh Hà không muốn các con bị chú ý quá nhiều vì điều này có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng.