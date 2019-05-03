Đoạn hội thoại giữa Tăng Thanh Hà và cậu con trai Richard (4 tuổi) đang khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú vì quá đáng yêu.
- Louis Nguyễn khoe ảnh của Tăng Thanh Hà và 2 con, cư dân mạng phát hiện điểm chung đặc biệt của 3 mẹ con
- 'Đường Tăng' Từ Thiếu Hoa mặc áo cà sa diễn tụ điểm bình dân ở tuổi 61
Vốn là người kín tiếng trong chuyện đời tư, Tăng Thanh Hà rất ít khi chia sẻ thông tin và hình ảnh về các con. Chính vì vậy, những mẩu chuyện nhỏ hiếm hoi về các nhóc tỳ nhà “Út nhỏ” luôn khiến người hâm mộ quan tâm.
Mới đây, cộng đồng mạng vô cùng thích thú khi Tăng Thanh Hà đăng tải một đoạn hội thoại ngắn bằng tiếng Anh giữa cô, ông xã Louis Nguyễn và con trai Richard lên Instagram cá nhân.
Nội dung đoạn hội thoại:
Louis Nguyễn: "Riki sau khi con ngủ ba sẽ ôm mẹ được không?".
Riki: "Không".
Mama: "Tại sao, bố là chồng của mẹ mà".
Riki: "Không, bố không phải chồng của mẹ. Con mới là chồng của mẹ. Con là chồng mẹ. Bố không phải".
Mama: "Được rồi, mẹ sẽ chỉ ôm con thôi".
Cuộc trò chuyện giữa cậu bé cùng bố mẹ tuy rất ngắn nhưng độ lém lỉnh và hồn nhiên của Richard đã khiến cộng đồng mạng “đổ gục” vì quá đáng yêu. Có thể thấy, cậu con trai cả của Tăng Thanh Hà cũng giống như bao đứa trẻ khác, thích tranh giành mẹ với bố và chỉ muốn ở bên cạnh mẹ.
Trước đó, Hà Tăng đã từng đăng tải một câu chuyện hài hước khác về Richard trên trang cá nhân và nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.
Hiện tại, người hâm mộ vô cùng mong đợi được thấy dung nhan của cậu bé. Tuy nhiên, tất cả những bức ảnh của Richard đều chỉ được chụp từ phía sau hoặc góc nghiêng nửa mặt. Theo đó, Louis Nguyễn và Tăng Thanh Hà không muốn các con bị chú ý quá nhiều vì điều này có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng.