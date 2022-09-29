MC Quỳnh Hoa lên tiếng xin lỗi người dân miền Trung sau phát ngôn: 'Lâu lắm mới được đón một cơn bão ra hồn bão'

Hậu trường 29/09/2022 10:14

Mới đây, MC Quỳnh Hoa đã lên tiếng xin lỗi, đồng thời thừa nhận sơ suất khi đăng bài viết không hay về bão trên trang cá nhân.

Theo thông tin từ Zing, vào sáng ngày 29/9, MC Quỳnh Hoa thừa nhận sơ suất khi đăng bài viết không hay về siêu bão Noru trên trang cá nhân. Đồng thời, cô cũng khẳng định rằng bản thân không có ý đùa cợt về vấn đề thiên tai mà chỉ muốn chia sẻ quá trình làm việc với các đồng nghiệp. 

MC Quỳnh Hoa chia sẻ: "Tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc đến mọi người, khán giả, đặc biệt khán giả miền Trung. Từ tận đáy lòng, tôi rất xin lỗi vì đã sử dụng những từ ngữ không phù hợp khi nói về bão, mang lại cảm xúc tiêu cực tới khán giả và vô tình có thái độ không phù hợp trước nỗi đau của bà con đồng bào miền Trung đang chịu nhiều ảnh hưởng, mất mát do bão".

MC Quỳnh Hoa lên tiếng xin lỗi người dân miền Trung sau phát ngôn: 'Lâu lắm mới được đón một cơn bão ra hồn bão' - Ảnh 1
MC Quỳnh Hoa xin lỗi người dân miền Trung vì bài đăng gây tranh cãi - Ảnh: FBNV

Và ngay sau khi đăng bài và nhận thấy có những câu từ gây hiểu nhầm, nữ MC đã chỉnh sửa bài viết. Nữ MC bày tỏ: "Sau 24 tiếng làm việc xuyên đêm, đưa tin cập nhật kịp thời về bão cho bà con miền Trung và đến khi bão suy yếu đúng như dự báo, tôi chỉ muốn chia sẻ một chút niềm vui hoàn thành công việc trên trang cá nhân. Tuy nhiên, trong lúc hưng phấn, tôi diễn tả chưa hết ý nên gây ra hiểu lầm trong thời điểm nhạy cảm. Tôi cũng nhanh chóng nhận ra và ngay lập tức sửa lại bài viết để diễn giải đúng ý".

 

Ngoài ra, Quỳnh Hoa cũng xin lỗi đồng nghiệp, ban lãnh đạo vì để việc cá nhân ảnh hưởng đến Đài Truyền hình Việt Nam. Quỳnh Hoa cho biết cô sẽ rút kinh nghiệm để sự việc tương tự không xảy ra.

MC Quỳnh Hoa lên tiếng xin lỗi người dân miền Trung sau phát ngôn: 'Lâu lắm mới được đón một cơn bão ra hồn bão' - Ảnh 2
Nhiều khán giả bức xúc sau khi thấy những dòng chia sẻ của MC Quỳnh Hoa - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, vào ngày 28/9, MC Quỳnh Hoa chia sẻ hình ảnh cô cùng nhiều đồng nghiệp đang cùng làm việc, đưa tin về tình hình bão Noru. Kèm theo đó, nữ MC còn viết: "24h không ngủ, một đêm thức trắng. Một tiếng một bản tin trực tiếp. Lâu lắm mới được đón một cơn bão ra hồn bão".

Ngay khi đăng tải, bài viết của MC Quỳnh Hoa vấp phải phản ứng gay gắt của cư dân mạng. Nhiều người vô cùng bức xúc cho rằng giữa thời điểm miền Trung đang oằn mình chống bão, nữ MC này lại vô cảm khi tỏ ra hào hứng vì "đón một cơn bão ra hồn bão". 

Quỳnh Hoa sinh năm 1992, từng là một trong những gương mặt quen thuộc của các bản tin thời tiết trên VTV. Cô bắt đầu dẫn bản tin thời tiết từ tháng 5/2014. Sau đó, BTV Quỳnh Hoa đã ngừng dẫn thời tiết trên VTV và chuyển sang một vai trò mới đó là người dẫn chương trình chính của bản tin Chào buổi sáng. Ngoài ra, cô vẫn tham gia sản xuất các chương trình về môi trường, thời tiết, thiên tai.

Động thái mới nhất của nữ MC sau khi vạ miệng 'được đón một cơn bão ra hồn bão'

Động thái mới nhất của nữ MC sau khi vạ miệng 'được đón một cơn bão ra hồn bão'

Trước tình hình mưa bão của miền Trung, nhiều cư dân mạng không khỏi bức xúc khi MC Quỳnh Hoa đã chia sẻ dòng trạng thái "lâu lắm mới được đón một cơn bão ra hồn bão" trên trang cá nhân.

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