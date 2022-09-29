Động thái mới nhất của nữ MC sau khi vạ miệng 'được đón một cơn bão ra hồn bão'

Hậu trường 29/09/2022 09:54

Trước tình hình mưa bão của miền Trung, nhiều cư dân mạng không khỏi bức xúc khi MC Quỳnh Hoa đã chia sẻ dòng trạng thái "lâu lắm mới được đón một cơn bão ra hồn bão" trên trang cá nhân.

Các tỉnh thành miền Trung nước ta trong 2 ngày qua đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ sức tàn phá của siêu bão Noru, đặc biệt là các vùng tâm bão chìm trong biển nước, tốc mái, sập nhà, nhiều vùng lân cận cũng bị ảnh hưởng, thiệt hại không kém. Từng ngày, từng giờ người dân cả nước cùng dõi theo, cùng hướng về miền Trung. Hàng triệu người dân, đã và đang bằng những hành động thiết thực hướng về miền Trung thân yêu.

 

 

Tuy nhiên, trước cơn siêu bão lớn nhất trong 20 năm qua, một nữ BTV đài truyền hình quốc gia đã có phát ngôn cũng gây "bão" dư luận. Cụ thể, vào ngày 28/9, MC Quỳnh Hoa chia sẻ hình ảnh cô cùng nhiều đồng nghiệp đang cùng làm việc, đưa tin về tình hình bão Noru trên Facebook cá nhân. 

Đồng thời, nữ MC còn viết: "24h không ngủ, một đêm thức trắng. Một tiếng một bản tin trực tiếp. Lâu lắm mới được đón một cơn bão ra hồn bão".

Động thái mới nhất của nữ MC sau khi vạ miệng 'được đón một cơn bão ra hồn bão' - Ảnh 1
Nữ MC bị chỉ trích khi đăng trạng thái gây bức xúc - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của MC Quỳnh Hoa nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người vô cùng bức xúc cho rằng giữa thời điểm miền Trung đang oằn mình chống bão, nữ MC này lại vô cảm khi tỏ ra hào hứng vì "đón một cơn bão ra hồn bão". Thậm chí, không ít người cho rằng nữ MC vô cảm, thiếu hiểu biết, lấy nỗi đau mất mát của người khác để đánh bóng tên tuổi cho bản thân.

Không chỉ khán giả, nhà thiết kế Đức Vincie cũng bức xúc trước dòng trạng thái này của MC Quỳnh Hoa. Anh viết: "Phản cảm thật sự. Lên sóng thì diễn mặt buồn, hậu trường thì vui như đón tết. Không biết có thật sự thấu hiểu nỗi đau mất mát của những đồng bào miền Trung hay chỉ ngồi trong phòng máy lạnh an toàn rồi đưa tin sự kiện. Biết rằng không nhất thiết phải tỏ ra buồn rầu nhưng nếu đứng ở tâm bão mà chụp hình cười tươi như này thì có lẽ các bạn đã ghi điểm cho hành động dũng cảm vất vả vì nghề rồi". 

Động thái mới nhất của nữ MC sau khi vạ miệng 'được đón một cơn bão ra hồn bão' - Ảnh 2
Bài đăng đã được sửa lại và khóa luôn Facebook ngay sau đó - Ảnh: Chụp màn hình
Động thái mới nhất của nữ MC sau khi vạ miệng 'được đón một cơn bão ra hồn bão' - Ảnh 3
Dù đã khóa trang cá nhân nhưng nhiều người chỉ trích gay gắt, yêu cầu nữ MC xin lỗi vì vạ miệng - Ảnh: FBNV

Sau khi vướng tranh cãi, Quỳnh Hoa đã thay đổi nội dung chia sẻ thành: "Cả một lực lượng hùng hậu đón bão... và đuổi bão". Chỉ lát sau, cô xóa luôn bài đăng này cũng như khóa chức năng bình luận. Hiện tại, giữa tâm bão ồn ào, nữ MC đã khóa Facebook cá nhân của mình.

Trước đó, MC Quỳnh Hoa được yêu thích nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, duyên dáng, gắn bó với bản tin thời tiết được 7 năm và được đặt biệt danh "cô gái thời tiết". Sau này cô đảm nhận thêm vai trò dẫn dắt chương trình Chào Buổi Sáng của đài. Ngoài ra, nữ MC vẫn tham gia sản xuất các chương trình về môi trường, thời tiết, thiên tai.

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