MC Hoài Anh lần đầu khoe ông xã kín tiếng, xuất hiện tươi tắn cùng gia đình

Không những vậy, đây cũng là lần hiếm hoi MC Hoài Anh khoe ảnh tình tứ bên ông xã. Ông xã Hoài Anh diện áo polo xanh, quần short đơn giản. Anh có nét mặt phúc hậu, mỉm cười nhẹ nhàng bên gia đình.

Mới đây, MC Hoài Anh đăng tải loạt ảnh cùng gia đình đi du lịch nghỉ dưỡng dịp hè. Trong ảnh, nữ MC sinh năm 1980 diện đầm suông với họa tiết Mickey ngộ nghĩnh, phối cùng khuyên tai vàng rực rỡ và giày thể thao năng động. Gu thời trang của Hoài Anh khiến nhiều người khen ngợi cô "hồi teen", trẻ trung hơn tuổi thật.

Đứng trước những tin đồn cho rằng ông xã xuất thân trong gia đình quyền thế, Hoài Anh phủ nhận chồng là đại gia. Tuy nhiên, cô cô tiết lộ, bố chồng từng là cán bộ trong quân đội và công tác ở cơ quan chiến lược Bộ Quốc phòng.

MC Hoài Anh rất kín tiếng khi chia sẻ về cuộc sống riêng tư. Hoài Anh kết hôn năm 2010 với ông xã là người miền Bắc. Cô cho hay, ông xã không hoạt động trong lĩnh vực truyền hình mà làm kinh doanh. Dù vậy, anh rất thông cảm với công việc bận rộn của vợ và là hậu phương vững chắc giúp cô yên tâm làm nghề nhiều năm qua.

Hiện tại, cô và chồng có một cô con gái tên Kỳ Uyên, năm nay 11 tuổi - Ảnh: Internet

Trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí, nữ MC thể hiện sự biết ơn chồng vì anh luôn là người thiệt thòi, phải sinh hoạt theo thời gian làm việc bận rộn của vợ. Ông xã cô cũng không ngại làm việc nhà, chăm sóc con gái khi Hoài Anh tất bật với công việc.

Hiện tại, cả hai có một cô con gái tên Kỳ Uyên, năm nay 11 tuổi. Con gái Hoài Anh sở hữu mặt xinh xắn, dịu dàng, thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả bố lẫn mẹ.

Chia sẻ về cách giáo dục con, Hoài Anh cho hay vợ chồng cô hướng con sống tự lập và trách nhiệm từ nhỏ. Ngoài ra, Hoài Anh luôn gần gũi và coi con như một người bạn thân, giúp con có thể sẻ chia mọi điều trong cuộc sống với ba mẹ.

Hoài Anh cho hay vợ chồng cô hướng con sống tự lập và trách nhiệm từ nhỏ - Ảnh: Internet

Ở tuổi 42, cuộc sống bình yên, kín tiếng của MC Hoài Anh khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Thông tin biên tập viên Hoài Anh chia tay chương trình Thời sự 19h của VTV khiến nhiều khán giả bất ngờ. Trên mạng xã hội, không ít người bày tỏ sự tiếc nuối vì lâu nay, hình ảnh của cô vốn đã gắn với chương trình này. Bên cạnh đó, một số cư dân mạng đánh giá nữ biên tập viên không chỉ sở hữu giọng đọc truyền cảm, phong thái tự tin mà còn bởi nhan sắc xinh đẹp.

Ở tuổi 42, cuộc sống bình yên, kín tiếng của MC Hoài Anh khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Hoài Anh sinh năm 1980, gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp, giọng đọc truyền cảm. Năm 2008, ​​cô được lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam cử ra Hà Nội công tác một thời gian để tăng cường vào đội ngũ biên tập viên - dẫn chương trình cho VTV1, VTV4. Từ đó cô bén duyên với vị trí biên tập viênThời sự 19h. Ngoài ra, Hoài Anh còn tham gia dẫn dắt một số chương trình như: Làm giàu không khó, Chìa khóa thành công, Nhà đất hôm nay… Với nhan sắc xinh đẹp, Hoài Anh từng thử sức ở vai trò diễn viên khi tham gia một số dự án phim như Đô la trắng, Mùa hoa nhớ…

Thông tin biên tập viên Hoài Anh chia tay chương trình Thời sự 19h của VTV khiến nhiều khán giả bất ngờ - Ảnh: Internet

Một tài khoản bình luận: “Tuổi thơ của mình, năm lớp 4 hay xem. Lúc đó mình mở phim hoạt hình, nhưng ba chuyển kênh xem thời sự. Thế là mình theo dõi hoài luôn". Người xem khác chia sẻ: “Tiếc thật. Đây là giọng nói, gương mặt quen thuộc với tuổi thơ em mỗi khi xem thời sự cùng ông nội". Người xem khác chia sẻ: “Phải lòng giọng miền Nam từ khi nghe chị dẫn". “Hồi xưa nội mình mỗi lần xem thời sự đều bảo rất thích cô này vì giọng hay, dẫn rất tự tin. Thời gian trôi nhanh quá", một khán giả bày tỏ.