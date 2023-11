Màn thay đổi chóng mặt của nữ BTV được đại gia cầu hôn trên máy bay: Từng bị CĐM 'cảnh báo' vì tăng cân mất kiểm soát trong những tháng đầu thai kỳ

Giữa năm 2021, netizen không khỏi ngưỡng mộ và ghen tị với BTV Hà My của VTV24 khi cô nhận được lời cầu hôn vô cùng lãng mạn đến từ bạn trai hơn 16 tuổi - CEO Hùng Đinh. Theo đó, bạn trai Hà My đã cất công chuẩn bị một màn cầu hôn bí mật và bất ngờ ngay trên máy bay khi cả 2 đi du lịch. Đoạn clip về màn cầu hôn ngọt ngào của cả hai gây sốt cộng đồng mạng một thời gian dài.

Năm ngoái, cộng đồng mạng phát sốt khi với màn cầu hôn trên máy bay của Hà My với bạn trai doanh nhân. Ảnh: FBNV

Sau khi nên duyên với triệu phú công nghệ, Hà My gây bất ngờ khi tuyên bố nghỉ việc ở VTV vì đã tìm được mục tiêu và hướng đi mới cho bản thân. Người đẹp cũng cho biết cả hai đã dọn về sống chung, nhưng thời gian do dịch bệnh nên cả hai vẫn chưa tổ chức đám cưới. Hiện tại, Hà My đang mang thai con đầu lòng cho chồng triệu phú và bước vào tam cá nguyệt thứ 3 của thai kỳ.