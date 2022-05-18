Màn thay đổi chóng mặt của nữ BTV được đại gia cầu hôn trên máy bay: Từng bị CĐM 'cảnh báo' vì tăng cân mất kiểm soát trong những tháng đầu thai kỳ

Sau khi nên duyên với triệu phú công nghệ, Hà My gây bất ngờ khi tuyên bố nghỉ việc ở VTV vì đã tìm được mục tiêu và hướng đi mới cho bản thân. Người đẹp cũng cho biết cả hai đã dọn về sống chung, nhưng thời gian do dịch bệnh nên cả hai vẫn chưa tổ chức đám cưới. Hiện tại, Hà My đang mang thai con đầu lòng cho chồng triệu phú và bước vào tam cá nguyệt thứ 3 của thai kỳ.

Giữa năm 2021, netizen không khỏi ngưỡng mộ và ghen tị với BTV Hà My của VTV24 khi cô nhận được lời cầu hôn vô cùng lãng mạn đến từ bạn trai hơn 16 tuổi - CEO Hùng Đinh . Theo đó, bạn trai Hà My đã cất công chuẩn bị một màn cầu hôn bí mật và bất ngờ ngay trên máy bay khi cả 2 đi du lịch. Đoạn clip về màn cầu hôn ngọt ngào của cả hai gây sốt cộng đồng mạng một thời gian dài.

Nhiều người có thể không quan tâm hoặc không biết, nhưng dù có mang bầu thì cũng không nên tăng cân nhiều như thế này, cùng lắm sau 9 tháng 10 ngày mẹ bầu cũng chỉ nên tăng khoảng 15kg thôi (đấy là lời khuyên của bác sĩ với thể trạng của mình).

Cũng giống như nhiều mẹ bỉm sữa khác, trong thời gian mang thai, cựu biên tập VTV luôn băn khoăn về vấn đề cân nặng. Hà My cho biết mình đã hóa "khủng long" và từ tháng thứ 3 thai kỳ và bị nhiều người nhắc nhở. Cô chia sẻ: "Có thể mọi người chưa biết, hiện tại mình đã hoá khủng long - tăng 10kg sau 27 tuần mang thai. Thậm chí mình đã sở hữu cân nặng này từ đầu tháng 3 rồi cơ.

Tầm 2 tháng trước, khi biết mình tăng cân nhiều như thế, từ bác sĩ cho đến PT rồi tới những người xung quanh, ai ai cũng doạ mình đủ thứ như thế này:

'Cứ thế này thì lên bàn đẻ phải 1 tạ mất!'.

'Thế nào cũng lại tiểu đường thai kỳ cho mà xem!' (rất là hại cho em bé và mẹ)

'To thế này khéo lại phải đẻ mổ chứ không đẻ thường được!',... Khá là stress".

Hà My cho biết cô hóa "khủng long" trong giai đoạn bầu bí. Ảnh: Chụp màn hình

May mắn thay, sau khi nhận được lời cảnh báo từ bác sĩ và mọi người xung quanh, Hà My đã lập tức điều chỉnh lại chế độ ăn uống, tập luyện để kiểm soát lại mức tăng cân của mình khi mang thai. Và kết quả là cô thành công mỹ mãn.

"Hà My lúc đó đã biết sợ và bắt tay vào một chế độ ăn healthy tập gym nâng tạ… Để rồi thành quả chính là đây... Mẹ bỉm không tăng cân nào kể từ tuần 17 đến tận bây giờ (tuần 27). Em bé cuối tuần 25 nặng 870g, bác sĩ khen chân dài.

Kết quả xét nghiệm tiểu đường thai kỳ tại tuần 25 đều nằm trong vùng tiêu chuẩn (thậm chí còn rất xa ngưỡng tối đa - ảnh kết quả đính kèm bên dưới).

Đi đâu ai cũng khen bầu mà chả béo mặt gì cả, vẫn xinh. Do dung nạp ít tinh bột và đường tinh luyện nên da dẻ siêu mướt, không có tí mụn nào gọi là có", Hà My tự hào khoe.

Hà My tỏ ra là mẹ bầu hiện đại. Cô chăm chỉ tập luyện tại nhà, ăn uống khoa học để kiểm soát cân nặng sau khi tăng quá mức ở 3 tháng đầu. Ảnh: FBNV

Hóa ra, để giữ được cân nặng như hiện tại, ngoài chế độ ăn uống đủ chất nhưng không để tăng cân, cô còn chăm chỉ tập luyện thể thao.

Chia sẻ bí quyết của bản thân, Hà My cũng nhắn nhủ những mẹ bầu khác: "Nghe thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng đấu tranh với sự thèm ăn nó không hề đơn giản đâu mọi người ạ, nhất là khi bầu bí có nhiều loại hormones nó trỗi dậy khiến ta thèm ăn và hấp thụ mạnh lắm đấy.

Ai trong danh sách bạn bè của My mà đang hay chuẩn bị có bầu lưu ý cực mạnh chuyện ăn uống nhá, không phải cái gì cũng bỏ vào mồm được đâu, hậu quả khôn lường đấy".

Tăng cân hợp lý khi mang thai giúp đảm bảo cho sự phát triển của thai nhi. Thêm vào đó, mức tăng cân vừa phải cũng giúp mẹ giữ được thân hình gọn gàng, không bị phá dáng, xuống sắc trong thai kỳ. Những chia sẻ của Hà My nhận được sự đồng cảm từ hội chị em, những kinh nghiệm của người đẹp cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Mặc dù tăng cân khá nhiều, nhưng mẹ bầu vẫn vô cùng rạng rỡ. Ảnh: Chụp màn hình.

Hà My (tên đầy đủ: Phạm Ngọc Hà My) là biên tập viên chuyên dẫn dắt các chương trình kinh tế, tài chính như Money Weekly của VTV24. Trước đó, Hà My còn từng lọt top 15 Hoa hậu Việt Nam 2018 và là Hoa khôi Báo chí 2019. Với profile "khủng", mỹ nhân sinh năm 1996 luôn là một trong những cái tên nhận được sự quan tâm đông đảo của người hâm mộ.