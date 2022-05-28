Lộ diện vợ 2 kém 10 tuổi của BTV Quang Minh: Khá có tiếng tăm, thân thế và nhan sắc khiến nhiều người sững sờ

Hậu trường 28/05/2022 13:33

Bên canh sự nghiệp thăng hoa là vậy, đời tư của BTV Quang Minh cũng được chú ý hơn cả

BTV Quang Minh là gương mặt quen thuộc một thời trên sóng Thời Sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Anh gây ấn tượng với chất giọng trầm ấm và khả năng tiếng Anh vượt. Thậm chí nam BTV còn được yêu mến đến mức có cả fanpage hâm mộ riêng. Năm 2021, Quang Minh khiến công chúng ngưỡng mộ khi nhận chức Tổng giám đốc Kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Lộ diện vợ 2 kém 10 tuổi của BTV Quang Minh: Khá có tiếng tăm, thân thế và nhan sắc khiến nhiều người sững sờ - Ảnh 1
BTV Quang Minh là gương mặt quen thuộc một thời trên sóng Thời Sự của Đài Truyền hình Việt Nam - Ảnh: Internet

Bên canh sự nghiệp thăng hoa là vậy, đời tư của BTV Quang Minh cũng được chú ý hơn cả. Trên thực tế, nam BTV chưa từng hé lộ quá nhiều về gia đình nhỏ của mình. Ít ai biết được rằng, “người đàn ông Thời Sự” này đã trải qua 2 cuộc hôn nhân. Người vợ hiện tại của anh là Linh Lê, cô vốn cũng là người khá có tiếng tăm. Tuy nhiên, hiếm ai biết cô là vợ của BTV Quang Minh đình đám vì cả hai chẳng mấy khi nhắc đến đối phương.

Lộ diện vợ 2 kém 10 tuổi của BTV Quang Minh: Khá có tiếng tăm, thân thế và nhan sắc khiến nhiều người sững sờ - Ảnh 2
Lộ diện vợ 2 kém 10 tuổi của BTV Quang Minh: Khá có tiếng tăm, thân thế và nhan sắc khiến nhiều người sững sờ - Ảnh 3
Người vợ hiện tại của anh là Linh Lê, một nhà văn khá có tiếng tăm - Ảnh: Internet

Theo thông tin của Pháp luật và Đời sống, vợ thứ 2 của BTV Quang Minh kém anh 10 tuổi và là nhà văn. Cô xuất thân trong gia đình có truyền thống văn học. Bố Lê Linh là nhà văn Đà Linh – nguyên Phó Giám đốc Tổng biên tập Nhà xuất bản Đà Nẵng. Một số tác phẩm tạo nên tên tuổi của Lê Linh phải chắc đến Chuyện Tình Sài Gòn, Mùa Mưa ở Singapore,…

Trong những bức ảnh hiếm hoi được chia sẻ nhân dịp BTV Quang Minh và Linh Lê về chung một nhà, nhiều người phải giật mình vì ngoại hình quá đỗi kiều diễm của nữ nhà văn. Dù không trang điểm quá cầu kỳ nhưng cô vẫn gây ấn tượng bởi vẻ nhẹ nhàng, đằm thắm.

Lộ diện vợ 2 kém 10 tuổi của BTV Quang Minh: Khá có tiếng tăm, thân thế và nhan sắc khiến nhiều người sững sờ - Ảnh 4
Được biết cặp đôi hiện đã có một cậu con trai - Ảnh: Internet

Dù cả 2 khá kín tiềng trong đời sống riêng tư tuy nhiên thỉnh thoảng dân mạng vẫn "bắt gặp" được những khoảnh khắc bình yên trong nhà Linh Lê – BTV Quang Minh. Được biết cặp đôi hiện đã có một cậu con trai.

BTV Quang Minh lộ diện sau hình ảnh tóc bạc trắng, già nua trông thấy, ngoại hình hiện tại lại gây xôn xao dân tình

BTV Quang Minh lộ diện sau hình ảnh tóc bạc trắng, già nua trông thấy, ngoại hình hiện tại lại gây xôn xao dân tình

Từng khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng vì xuất hiện với hình ảnh già nua, sự lộ diện mới đây của BTV Quang Minh đã khác trước đó rất nhiều.

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