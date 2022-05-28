Lộ diện vợ 2 kém 10 tuổi của BTV Quang Minh: Khá có tiếng tăm, thân thế và nhan sắc khiến nhiều người sững sờ

BTV Quang Minh là gương mặt quen thuộc một thời trên sóng Thời Sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Anh gây ấn tượng với chất giọng trầm ấm và khả năng tiếng Anh vượt. Thậm chí nam BTV còn được yêu mến đến mức có cả fanpage hâm mộ riêng. Năm 2021, Quang Minh khiến công chúng ngưỡng mộ khi nhận chức Tổng giám đốc Kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam.

BTV Quang Minh là gương mặt quen thuộc một thời trên sóng Thời Sự của Đài Truyền hình Việt Nam - Ảnh: Internet

Bên canh sự nghiệp thăng hoa là vậy, đời tư của BTV Quang Minh cũng được chú ý hơn cả. Trên thực tế, nam BTV chưa từng hé lộ quá nhiều về gia đình nhỏ của mình. Ít ai biết được rằng, “người đàn ông Thời Sự” này đã trải qua 2 cuộc hôn nhân. Người vợ hiện tại của anh là Linh Lê, cô vốn cũng là người khá có tiếng tăm. Tuy nhiên, hiếm ai biết cô là vợ của BTV Quang Minh đình đám vì cả hai chẳng mấy khi nhắc đến đối phương.