MC Đại Nghĩa bất ngờ xin lỗi Cẩm Ly trên sóng truyền hình vì một chuyện liên quan đến cô và em gái Minh Tuyết

Hậu trường 05/08/2023 13:50

Mới đây, khi cùng tham gia một chương trình, MC Đại Nghĩa bất ngờ gửi lời xin lỗi đến Cẩm Ly. vì một chuyện liên quan giữa cô và em gái Minh Tuyết.

Mới đây, khi cùng tham gia chương trình Thử Tài Siêu Nhí, MC Đại Nghĩa bất ngờ gửi lời xin lỗi đến Cẩm Ly. Theo đó, anh cho biết bản thân luôn cảm thấy có lỗi với đàn chị vì không thể phân biệt được đâu là Cẩm Ly, đâu là Minh Tuyết.

MC Đại Nghĩa bất ngờ xin lỗi Cẩm Ly trên sóng truyền hình vì một chuyện liên quan đến cô và em gái Minh Tuyết - Ảnh 1
MC Đại Nghĩa bất ngờ gửi lời xin lỗi đến Cẩm Ly vì không thể phân biệt được đâu là Cẩm Ly, đâu là Minh Tuyết

 

“Em xin lỗi chị vì ngày nhỏ em không phân biệt được chị và chị Tuyết khi 2 người đứng trên sân khấu. Lúc đó, 2 người có phong cách âm nhạc và ngoại hình khá giống nhau” – Đại Nghĩa chia sẻ.

Đáp lại lời xin lỗi của Đại Nghĩa, Cẩm Ly cũng cho biết nhiều người cũng nhầm lẫn giữa cô và Minh Tuyết là một cặp chị em sinh đôi vì quá giống nhau.

MC Đại Nghĩa bất ngờ xin lỗi Cẩm Ly trên sóng truyền hình vì một chuyện liên quan đến cô và em gái Minh Tuyết - Ảnh 2
Cẩm Ly cũng cho biết nhiều người cũng nhầm lẫn giữa cô và Minh Tuyết là một cặp chị em sinh đôi vì quá giống nhau

 

Được biết, Cẩm Ly hơn Minh Tuyết đến vài tuổi nhưng trông họ rất giống nhau. Ngày nhỏ, chính mẹ ruột của cả hai cũng khó nhận ra đâu là Cẩm Ly, đâu là Minh Tuyết nếu đứng phía sau. Điều dễ phân biệt nhất ở họ là Minh Tuyết thích ăn mặc theo phong cách gợi cảm, trong khi Cẩm Ly lại dịu dàng, thùy mị.

MC Đại Nghĩa bất ngờ xin lỗi Cẩm Ly trên sóng truyền hình vì một chuyện liên quan đến cô và em gái Minh Tuyết - Ảnh 3MC Đại Nghĩa bất ngờ xin lỗi Cẩm Ly trên sóng truyền hình vì một chuyện liên quan đến cô và em gái Minh Tuyết - Ảnh 4

MC Đại Nghĩa bất ngờ xin lỗi Cẩm Ly trên sóng truyền hình vì một chuyện liên quan đến cô và em gái Minh Tuyết - Ảnh 5
Ngày nhỏ, chính mẹ ruột của cả hai cũng khó nhận ra đâu là Cẩm Ly, đâu là Minh Tuyết

 

Mặc dù là chị lớn nhất trong nhà nhưng Cẩm Ly lại đi hát sau 2 người em Hà Phương và Minh Tuyết. Năm 1993, Nhà hát Hòa Bình tổ chức cuộc thi hát, Minh Tuyết động viên Cẩm Ly song ca với mình vì biết chị gái có niềm đam mê ca hát rất lớn. Cẩm Ly 'đánh liều' đi thi cùng em gái và hai chị em đều đoạt giải nhất. Từ đó, họ trở thành song ca ăn ý và được yêu thích ở Sài Gòn.

Vào năm 1997, Minh Tuyết âm thầm chuẩn bị kế hoạch đi Mỹ du học khiến Cẩm Ly có ý định bỏ nghề ca hát vì không dám lên sân khấu một mình. Được mẹ động viên, Cẩm Ly trở lại sân khấu.

MC Đại Nghĩa bất ngờ xin lỗi Cẩm Ly trên sóng truyền hình vì một chuyện liên quan đến cô và em gái Minh Tuyết - Ảnh 6
Cẩm Ly - Minh Tuyết

 

Vào năm 2002, Cẩm Ly trở thành một trong những nữ ca sĩ được yêu thích nhất trên thị trường cùng Phương Thanh, Mỹ Tâm, Thanh Thảo... Ở hải ngoại, Minh Tuyết cũng bước lên hàng 'sao' của dòng nhạc trẻ. Hiện tại, Cẩm Ly ghi dấu ấn với dòng nhạc dân ca, còn Minh Tuyết lại được yêu mến bởi loạt ca khúc nhạc trẻ đầy chất tự sự.

 

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Từ khóa:   Cẩm Ly Minh Tuyết MC Đại Nghĩa

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