Mạnh Trường kỉ niệm 15 năm ngày cưới ấm cúng bên tổ ấm nhỏ, các nhóc tì được nhận xét là 'bản sao' của bố!

Hậu trường 02/11/2023 08:50

Khung ảnh hạnh phúc của gia đình Mạnh Trường đã khiến nhiều người ghen tị.

Diễn viên Mạnh Trường gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực phim truyền hình Việt Nam với giải Cánh diều và VTV Awards 2021 cho Nam diễn viên chính xuất sắc và ấn tượng nhất. Không chỉ thu hút khán giả qua phim ảnh, Mạnh Trường còn được nhiều người ngưỡng mộ với một gia đình hạnh phúc.

Mạnh Trường kỉ niệm 15 năm ngày cưới ấm cúng bên tổ ấm nhỏ, các nhóc tì được nhận xét là 'bản sao' của bố! - Ảnh 1
Diễn viên Mạnh Trường gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực phim truyền hình Việt Nam với giải Cánh diều và VTV Awards 2021 cho Nam diễn viên chính xuất sắc và ấn tượng nhất

Mới đây, trên trang cá nhân, bà xã Mạnh Trường đã chia sẻ khung ảnh gia đình nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày cưới. Trong ảnh là cả gia đình đủ 5 thành viên quây quần bên bàn tiệc khiến nhiều người ghen tị vì quá hạnh phúc. Trong khi vợ chồng Mạnh Trường gây sốt vì đẹp đôi, thì các nhóc tì cũng rất đáng yêu và dễ thương.

Mạnh Trường kỉ niệm 15 năm ngày cưới ấm cúng bên tổ ấm nhỏ, các nhóc tì được nhận xét là 'bản sao' của bố! - Ảnh 2
Bà xã Mạnh Trường đã chia sẻ khung ảnh gia đình nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày cưới

Mạnh Trường và Lan Phương kết hôn với nhau năm 2008 sau 6 năm hẹn hò. Tính đến thời điểm hiện tại, cả hai đã có 20 năm bên nhau. Vợ của nam diễn viên tên là Lan Phương, bạn học từ cấp 2. Cặp đôi đã có thành quả là 3 con "đủ nếp đủ tẻ" xinh xắn.

Mạnh Trường kỉ niệm 15 năm ngày cưới ấm cúng bên tổ ấm nhỏ, các nhóc tì được nhận xét là 'bản sao' của bố! - Ảnh 3
Vợ của nam diễn viên tên là Lan Phương, bạn học từ cấp 2
Mạnh Trường kỉ niệm 15 năm ngày cưới ấm cúng bên tổ ấm nhỏ, các nhóc tì được nhận xét là 'bản sao' của bố! - Ảnh 4
Tính đến thời điểm hiện tại, cả hai đã có 20 năm bên nhau. Cặp đôi đã có thành quả là 3 con "đủ nếp đủ tẻ" xinh xắn

Dù đã bên nhau 20 năm nhưng tình cảm của Mạnh Trường và bà xã Lan Phương vẫn luôn tươi mới như ngày đầu. Mạnh Trường dành thời gian rảnh rỗi đưa cả gia đình đi du lịch, vui chơi cùng nhau. Vào tháng 11/2022 vừa qua, gia đình Mạnh Trường hạnh phúc đón chào con thứ ba là bé trai, nặng 3,2kg lúc chào đời. Vợ chồng Mạnh Trường công bố tin có bầu con thứ ba hồi tháng 6 cùng năm. Có thai ở tuổi U40, bà xã nam diễn viên không nghén nhiều và luôn tỏ ra năng động.

Mạnh Trường kỉ niệm 15 năm ngày cưới ấm cúng bên tổ ấm nhỏ, các nhóc tì được nhận xét là 'bản sao' của bố! - Ảnh 5
Dù đã bên nhau 20 năm nhưng tình cảm của Mạnh Trường và bà xã Lan Phương vẫn luôn tươi mới như ngày đầu

Nam diễn viên cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh của vợ và các con trên trang cá nhân. Nam diễn viên luôn gửi những lời có cánh dành cho vợ và cũng rất chu đáo trong việc chăm sóc các con.

Quý tử út nhà Mạnh Trường vừa lên sóng đã chiếm trọn ‘spotlight’, biểu cảm ra sao mà phá đảo luôn lượt yêu thích của bố!

Quý tử út nhà Mạnh Trường vừa lên sóng đã chiếm trọn ‘spotlight’, biểu cảm ra sao mà phá đảo luôn lượt yêu thích của bố!

Hiếm khi xuất hiện nhưng hình ảnh mới đây của cậu bé khiến fan lụi tim vì quá đáng yêu.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Mạnh Trường Mạnh Trường bà xã Mạnh Trường

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 47 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 57 phút trước
Trong 10 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, vạn sự hanh thông, đạt được mục tiêu, đếm tiền mỏi tay

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, vạn sự hanh thông, đạt được mục tiêu, đếm tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 47 phút trước
Từ nay đến ngày 29/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, cuộc sống sung túc

Từ nay đến ngày 29/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, cuộc sống sung túc

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 47 phút trước
Angelababy bất ngờ vướng tin tái hôn sau hơn 4 năm chia tay Huỳnh Hiểu Minh

Angelababy bất ngờ vướng tin tái hôn sau hơn 4 năm chia tay Huỳnh Hiểu Minh

Sao quốc tế 7 giờ 57 phút trước
Thời tới cản không kịp đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Thời tới cản không kịp đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'