Mạnh Trường kỉ niệm 15 năm ngày cưới ấm cúng bên tổ ấm nhỏ, các nhóc tì được nhận xét là 'bản sao' của bố!

Diễn viên Mạnh Trường gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực phim truyền hình Việt Nam với giải Cánh diều và VTV Awards 2021 cho Nam diễn viên chính xuất sắc và ấn tượng nhất. Không chỉ thu hút khán giả qua phim ảnh, Mạnh Trường còn được nhiều người ngưỡng mộ với một gia đình hạnh phúc.

Diễn viên Mạnh Trường gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực phim truyền hình Việt Nam với giải Cánh diều và VTV Awards 2021 cho Nam diễn viên chính xuất sắc và ấn tượng nhất

Mới đây, trên trang cá nhân, bà xã Mạnh Trường đã chia sẻ khung ảnh gia đình nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày cưới. Trong ảnh là cả gia đình đủ 5 thành viên quây quần bên bàn tiệc khiến nhiều người ghen tị vì quá hạnh phúc. Trong khi vợ chồng Mạnh Trường gây sốt vì đẹp đôi, thì các nhóc tì cũng rất đáng yêu và dễ thương.