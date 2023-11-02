Mạnh Trường kỉ niệm 15 năm ngày cưới ấm cúng bên tổ ấm nhỏ, các nhóc tì được nhận xét là 'bản sao' của bố!

Khung ảnh hạnh phúc của gia đình Mạnh Trường đã khiến nhiều người ghen tị.
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Diễn viên Mạnh Trường gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực phim truyền hình Việt Nam với giải Cánh diều và VTV Awards 2021 cho Nam diễn viên chính xuất sắc và ấn tượng nhất. Không chỉ thu hút khán giả qua phim ảnh, Mạnh Trường còn được nhiều người ngưỡng mộ với một gia đình hạnh phúc.
Mới đây, trên trang cá nhân, bà xã Mạnh Trường đã chia sẻ khung ảnh gia đình nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày cưới. Trong ảnh là cả gia đình đủ 5 thành viên quây quần bên bàn tiệc khiến nhiều người ghen tị vì quá hạnh phúc. Trong khi vợ chồng Mạnh Trường gây sốt vì đẹp đôi, thì các nhóc tì cũng rất đáng yêu và dễ thương.
Mạnh Trường và Lan Phương kết hôn với nhau năm 2008 sau 6 năm hẹn hò. Tính đến thời điểm hiện tại, cả hai đã có 20 năm bên nhau. Vợ của nam diễn viên tên là Lan Phương, bạn học từ cấp 2. Cặp đôi đã có thành quả là 3 con "đủ nếp đủ tẻ" xinh xắn.
Dù đã bên nhau 20 năm nhưng tình cảm của Mạnh Trường và bà xã Lan Phương vẫn luôn tươi mới như ngày đầu. Mạnh Trường dành thời gian rảnh rỗi đưa cả gia đình đi du lịch, vui chơi cùng nhau. Vào tháng 11/2022 vừa qua, gia đình Mạnh Trường hạnh phúc đón chào con thứ ba là bé trai, nặng 3,2kg lúc chào đời. Vợ chồng Mạnh Trường công bố tin có bầu con thứ ba hồi tháng 6 cùng năm. Có thai ở tuổi U40, bà xã nam diễn viên không nghén nhiều và luôn tỏ ra năng động.
Nam diễn viên cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh của vợ và các con trên trang cá nhân. Nam diễn viên luôn gửi những lời có cánh dành cho vợ và cũng rất chu đáo trong việc chăm sóc các con.
Nam diễn viên cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh của vợ và các con trên trang cá nhân. Nam diễn viên luôn gửi những lời có cánh dành cho vợ và cũng rất chu đáo trong việc chăm sóc các con.