Mai Phương Thuý gây sốc với ảnh lộ từ trên xuống dưới, nhìn mãi không thấy quần

Hậu trường 01/03/2019 11:43

Mai Phương Thúy khiến nhiều người choáng váng khi đăng tải loạt ảnh hở bạo từ trên xuống dưới.

Sau thời gian im hơi lặng tiếng, Mai Phương Thúy vừa đăng tải lên Instagram hai bức ảnh hở bạo chụp nơi chân cầu thang. Hoa hậu Việt Nam 2006 chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc, ngoài ra "thả rông" vòng 1 và dường như chỉ mặc chiếc quần ngắn bên trong. Nhiều người thậm chí còn hiểu lầm Mai Phương Thúy không diện nội y nhằm phô diễn toàn bộ đường cong cơ thể.

Dưới những bức ảnh này, hàng ngàn khán giả đã để lại bình luận ngợi khen thân hình chuẩn đến từng cen-ti-mét của Mai Phương Thúy. Có thể thấy, tuy đã bước vào tuổi băm nhưng chân dài sinh năm 1988 vẫn sở hữu vòng 1 bốc lửa, làn da khỏe khoắn và đặc biệt là đôi chân thon dài không chút tì vết.

Mai Phương Thuý gây sốc với ảnh lộ từ trên xuống dưới, nhìn mãi không thấy quần - Ảnh 1
Mai Phương quyết một lần 'chơi lớn', để hở từ trên xuống dưới - Ảnh: Internet
Mai Phương Thuý gây sốc với ảnh lộ từ trên xuống dưới, nhìn mãi không thấy quần - Ảnh 2
Fan mắt tròn mắt dẹt với độ hở bạo của Hoa hậu Việt Nam 2006 - Ảnh: Internet
Mai Phương Thuý gây sốc với ảnh lộ từ trên xuống dưới, nhìn mãi không thấy quần - Ảnh 3
Mai Phương Thúy được xem là Hoa hậu hở bạo nhất Việt Nam - Ảnh: Internet

Mười hai năm trôi qua kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thúy dường như không thay đổi nhiều. Có chăng, nhan sắc của cô chỉ là ngày càng mặn mà và sang chảnh hơn xưa.

Thời gian qua, Mai Phương Thúy cũng từng vài lần úp mở về người bạn trai bí ẩn sau lưng. Tuy nhiên, cô khẳng định chưa muốn lập gia đình vì còn bận lo sự nghiệp. Trước đó, người đẹp tiết lộ từng có khoảng thời gian hẹn hò với ca sĩ Noo Phước Thịnh nhưng nhanh chóng chia tay vì không hiểu nhau.

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