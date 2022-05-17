Mặc 'sóng gió' với FC, 'ông xã' Đông Nhi bất ngờ làm việc này cho 'vợ yêu' khiến netizen xuýt xoa

Những ngày qua, câu chuyện đấu tố của FC Đông Nhi và ekip của nữ ca sĩ đang làm "dậy sóng" dư luận. Mặc dù, phía Đông Nhi và ekip lên tiếng xin lỗi, nhưng không ít netizen khẳng định những lý do từ phía Đông Nhi từ đầu đến giờ vẫn chưa đủ thuyết phục để "đẩy" hết lỗi sai về phía bộ phận FC. Cách giải quyết gây tranh cãi của Đông Nhi đã khiến lượt người hâm mộ trên các nền tảng MXH của cô giảm sút và làm ảnh hưởng hình ảnh bấy lâu của nữ ca sĩ.

Trong khi Đông Nhi đang mải mê biểu diễn trên sân khấu, thì ở phía xa xa, Ông Cao Thắng luôn túc trực từ xa để theo dõi màn trình diễn của vợ, khiến không ít người ngưỡng mộ trước tình cảm và sự quan tâm mà Ông Cao Thắng dành cho Đông Nhi.

Mới đây, sau loạt ồn ào mâu thuẫn với FC của mình, Đông Nhi đã chính thức xuất hiện trước công chúng khi có buổi biểu diễn tại một sự kiện âm nhạc . Sự có mặt của Đông Nhi tại đêm nhạc thu hút đông đảo sự chú ý của khán giả lẫn cộng đồng mạng.

Ông Cao Thắng luôn dõi theo từ xa nhìn vợ - Ảnh: Internet

Về phần Đông Nhi, sau khi kết thúc màn trình diễn, Đông Nhi đã có những giây phút lắng lòng bên cạnh fan hâm mộ của mình: "Thật sự Nhi cảm thấy đây là giây phút tuyệt vời, có thể là trong thời gian qua có những điều không hay và khúc mắc xảy ra giữa chị và các bạn. Những gì chị muốn nói chị đã nói trên Facebook rồi, hôm nay thật sự là chị đang đứng ngay tại đây cùng với tất cả các bạn".

"Chị cũng không biết nói gì hết, vì chị nhận thấy rằng chị đã sai trong cách truyền đạt dẫn đến tất cả mọi người có những suy nghĩ chị không kiểm soát được. Ngày hôm nay chị còn có cơ hội được đứng đây trong vòng tay mọi người, đây là giây phút tuyệt vời đối với chị. Và chị cố dặn lòng sẽ tỏ ra mạnh mẽ khi gặp các bạn, hồi nãy đứng trên sân khấu nhìn xuống dưới các bạn vẫn gọi tên Đông Nhi chị vô cùng xúc động nhưng chị đã cố nén lại. Vì chị biết rằng tụi em không hề muốn chị khóc, chị cũng sẽ không bao giờ khóc nữa vì khi ở cạnh tụi em, chị sẽ có thể cười thật nhiều", Đông Nhi một lần nữa công khai xin lỗi người hâm mộ.

Đông Nhi cũng xin lỗi FC tại sự kiện - Ảnh: Internet

Trước khi rời đi Đông Nhi đã bày tỏ sự biết ơn đối với khán giả: "Qua những sự việc này, chúng ta sẽ hiểu nhau nhiều hơn và nó sẽ không làm chúng ta xa cách. Thật sự bây giờ chị cực kỳ yêu tụi em, chị có thể cảm nhận rất rõ ràng tình yêu đó ngay tại giờ phút này. Cảm ơn mọi người rất nhiều".