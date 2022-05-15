'Như chưa hề có cuộc chia ly': Đông Nhi và FC 'làm lành', ôm nhau khóc nức nở, dù trước đo 'tố' nhau 'tưng bừng' trên MXH

Sau màn chất vấn và động thái lạnh lùng với fan hâm mộ, Đông Nhi đã có sân khấu đầu tiên.

Tối 14/5, hai ngày sau kể từ sau lùm xùm giữa Đông Nhi và fan hâm mộ "gây bão" trên khắp MXH, Đông Nhi đã có đêm diễn đầu tiên tại một sự kiện. Dù đang nằm trong "tâm bão" của dư luận và một số bộ phận đòi "thoát fan", thế nhưng, chủ nhân bản hit Khóc vẫn có nhiều fan trung thành đến tận nơi biểu diễn từ sớm. Fan đứng từ sớm để đợi chờ thần tượng Trước sự kiện diễn ra, FC Đông Nhi đã có mặt từ sớm để túc trực chờ đợi thần tượng. Mặc dù có nhiều fan không còn ủng hộ thần tượng nhưng FC Đông Nhi tại TP.HCM vẫn dành tình cảm đến nữ ca sĩ sau khi cô đăng bài viết xin lỗi đến fan.

Có mặt tại sân khấu,mặc lên chiếc áo dài trắng thướt tha dể biểu diễn sự kiện mang tính cộng đồng. Có một điều không thể phủ nhận, phần đông khán giả đến với sân khấu chính trong sự kiện hôm nay chính là từ FC Đông Nhi. Ngay khi cô chuẩn bị diễn xong, toàn bộ FC đã đồng loạt rời khỏi chỗ ngồi đợi Đông Nhi ở phía ngoài, nhiều ghế trống bị để lại dù chương trình vẫn chưa kết thúc. Ngay phía ngoài sân khấu, nhiều fan đã tề tựu đông đủ đợi Đông Nhi. Cả cô và FC đã có những giây phút cùng khóc, cùng cười, cùng chia sẻ sau drama xích mích.

Đông Nhi hạnh phúc trong vòng tay fan Tại đây, Đông Nhi cùng fan đã cùng nhau hát We Belongs Together và cô bật khóc. FC Đông Nhi đã chứng minh rằng, dù có qua bao sóng gió thì Đông Nhi vẫn còn có những người bạn, những người hâm mộ đã cùng nhau một khoảng trời thanh xuân. FC ở lại với Đông Nhi ở giây phút cuối cùng Vài câu chuyện không được chu toàn và gây tranh cãi giữa fan và ekip thì những ai là người hâm mộ Đông Nhi từ đầu, vẫn đặt niềm tin cho Đông Nhi và cả công ty. Họ sẽ là những người cùng trưởng thành, cùng già đi với Đông Nhi, mãi không đổi. Ảnh: Tổ Quốc

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