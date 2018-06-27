Để mặc Hà Hồ ngập ngụa giữa mớ bòng bong trong showbiz, Kim Lý và Cường Đô la vui vẻ vi vu ở trời Tây như không có chuyện gì xảy ra.
- Trong lúc Hồ Ngọc Hà mãi sân si với Lệ Quyên thì Đàm Thu Trang kịp làm điều tuyệt vời cho con trai Cường Đô la
- Hồ Ngọc Hà cười tít mắt khi Cường Đô la bù đắp món quà sinh nhật ý nghĩa cho con trai Subeo
Được xem là "Nữ hoàng giải trí" của làng âm nhạc Việt Nam nhưng thời gian gần đây Hồ Ngọc Hà liên tục vướng phải những tin đồn cay nghiệt. Mở màn cho chuỗi ồn ào này là một bức ảnh được cho là chụp email trao đổi công việc giữa quản lý Hà Hồ và phía đối tác thuê ca sĩ. Theo đó, bức thư bí ẩn này tiết lộ rằng mức cát-sê của mỹ nhân Quảng Bình đã tụt xuống thành sao hạng B, khoảng 30 triệu/1 bài và thua một đàn em kém những 8 năm tuổi nghề.
Khi lùm xùm trên còn chưa lắng xuống thì giọng ca Cả một trời thương nhớ lại tiếp tục bị cư dân mạng soi bình luận "sân si" với Lệ Quyên khi cô khoe nhẫn kim cương cỡ lớn. Thông tin này lại một lần nữa khiến Hồ Ngọc Hà đứng trước mũi rìu công kích của dư luận. Hầu hết, khán giả đều cho rằng nữ ca sĩ quá trẻ con khi cứ mãi so bì hơn thua với người bạn từng thân thiết một thời.
Quá bức xúc vì bị soi mói chuyện đời tư và công việc, "Nữ hoàng giải trí" đã phải viết một bức tâm thư tuyên bố ngưng bình luận trên mạng xã hội. Nhiều người nghĩ rằng, giữa lúc Hà Hồ gặp nhiều chuyện buồn trong công việc thì hai người đàn ông từng hứa bảo vệ cô cả đời là Kim Lý và Cường Đô la sẽ sát cánh bên cạnh để an ủi. Tuy nhiên, sự việc dường như hoàn toàn trái ngược khiến ai cũng thắc mắc.
Mấy ngày qua, trên khắp các mặt báo đều tràn ngập hình ảnh chồng cũ Hà Hồ đưa Đàm Thu Trang đi thiên đường Maldives nghỉ dưỡng cực kỳ hạnh phúc. Trong khi đó, Kim Lý (người yêu hiện tại của nữ ca sĩ) thì đang mãi vi vu ở trời Tây và tuyệt nhiên không có một bình luận nào về những rắc rối của bạn gái. Nhiều người cho rằng, đây có lẽ là khoảng thời gian mà Hà Hồ cô đơn nhất trong suốt mười mấy năm rong ruổi trong làng giải trí. Bởi sau tất cả, cô vẫn phải một mình chống chọi với thị phi vì không có người đàn ông nào đủ sức bảo vệ.
Clip Hồ Ngọc Hà và Kim Lý xuất hiện ở sân bay