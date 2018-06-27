Được xem là "Nữ hoàng giải trí" của làng âm nhạc Việt Nam nhưng thời gian gần đây Hồ Ngọc Hà liên tục vướng phải những tin đồn cay nghiệt. Mở màn cho chuỗi ồn ào này là một bức ảnh được cho là chụp email trao đổi công việc giữa quản lý Hà Hồ và phía đối tác thuê ca sĩ. Theo đó, bức thư bí ẩn này tiết lộ rằng mức cát-sê của mỹ nhân Quảng Bình đã tụt xuống thành sao hạng B, khoảng 30 triệu/1 bài và thua một đàn em kém những 8 năm tuổi nghề.

Khi lùm xùm trên còn chưa lắng xuống thì giọng ca Cả một trời thương nhớ lại tiếp tục bị cư dân mạng soi bình luận "sân si" với Lệ Quyên khi cô khoe nhẫn kim cương cỡ lớn. Thông tin này lại một lần nữa khiến Hồ Ngọc Hà đứng trước mũi rìu công kích của dư luận. Hầu hết, khán giả đều cho rằng nữ ca sĩ quá trẻ con khi cứ mãi so bì hơn thua với người bạn từng thân thiết một thời.