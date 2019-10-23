Lý Nhã Kỳ thông báo chia tay bạn trai 9 năm: ‘Đến lúc phải buông ra’

Mới đây, nữ diễn viên Lý Nhã Kỳ bất ngờ thông báo đã chia tay bạn trai 9 năm khiến ai nấy đều ngỡ ngàng và tiếc nuối.

Đầu tháng 2/2019, nữ diễn viên Lý Nhã Kỳ từng úp mở chuyện sẽ tổ chức đám cưới với bạn trai giấu mặt. Chia sẻ về người yêu kém tuổi, Lý Nhã Kỳ cho biết anh là người điềm tĩnh và tài giỏi. Suốt 9 năm bên nhau, anh chưa từng bắt buộc nữ diễn viên phải công khai chuyện tình cảm mà luôn nghĩ đến cảm nhận của cô. Lý Nhã Kỳ từng úp mở chuyện sẽ sớm kết hôn - Ảnh: FB Khi người hâm mộ không ngừng mong chờ vào một đám cưới cổ tích trong tương lai thì mới đây, Lý Nhã Kỳ bất ngờ thông báo cả hai đã chia tay.

Cụ thể, trên trang cá nhân, Lý Nhã Kỳ đã viết một dòng trạng thái khá dài kể về quãng thời gian từ khốn khó đến khi chạm đến đỉnh vinh quang như hôm nay. Bên cạnh đó, người đẹp nghẹn ngào cho biết mình vừa kết thúc mối tình 9 năm với bạn trai giấu mặt: “9 năm của một giai đoạn đủ đầy cả sức khỏe lẫn niềm tin để nắm một bàn tay nhưng bởi những sự thật rất đáng buồn lẫn đáng tiếc, đến lúc phải buông ra, trong quan niệm của Kỳ cho rằng điều đó có dễ hay không cũng thật khó để phân định. Nhưng thật tiếc đó lại là thực tế, thực tế nhỏ hơn với kỳ vọng, chắc chắn phải đối diện với nó và bước qua, dễ hay khó cũng chỉ cần lỏng bàn tay”.

Bài đăng của Lý Nhã Kỳ - Ảnh: FB Đối với Lý Nhã Kỳ, bất kể người phụ nữ nào cũng muốn tìm một nơi tin tưởng để có thể dựa dẫm cả đời nhưng chỉ khi đó là một người thực sự biết trân trọng mình. Còn nếu không thì tốt nhất hãy sớm buông tay để không phải hối tiếc. Cuối bài viết, cô bày tỏ: “Suy cho cùng, ai cũng chỉ muốn được yên ấm trong một bàn tay mà mình tin tưởng, đó là một bàn tay thực sự biết giữ lấy tay mình. Còn nếu không thể làm được điều đó, hãy buông nó ra, muộn cũng được còn hơn không bao giờ”. Lý Nhã Kỳ quyết định chia tay mối tình 9 năm của mình - Ảnh: FB Bạn bè và người hâm mộ để lại bình luận động viên nữ diễn viên - Ảnh: FB Trước thông tin này, khán giả không khỏi tiếc nuối cho mối tình kéo dài suốt 9 năm của cô. Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ mong rằng Lý Nhã Kỳ sẽ vực dậy được tinh thần sau đổ vỡ và sớm tìm được hạnh phúc mới: “Rồi bình yên và hạnh phúc sẽ lại đến nha”, “Có mấy ai dành thanh xuân 9 năm để yêu nhau giữa bao thị phi? Tiếc lắm”, “Mạnh mẽ vượt qua nhé cô gái”…

Bị mỉa mai chỉnh ảnh đến mức dị dạng, Lý Nhã Kỳ đáp trả 'không phải dạng vừa' Trước sự soi mói chê bai trình độ photoshop ảnh quá non kém khiến ngón tay dị dạng, Lý Nhã Kỳ đáp trả cực thâm thúy.

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