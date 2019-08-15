Bị mỉa mai chỉnh ảnh đến mức dị dạng, Lý Nhã Kỳ đáp trả 'không phải dạng vừa'

Hậu trường 15/08/2019 11:15

Trước sự soi mói chê bai trình độ photoshop ảnh quá non kém khiến ngón tay dị dạng, Lý Nhã Kỳ đáp trả cực thâm thúy.

Vừa qua, Lý Nhã Kỳ gây chú ý khi tung loạt ảnh dự sinh nhật đại gia Ấn Độ. Cô nhận được rất nhiều lời khen của mọi người khi diện thiết kế sang trọng cùng lối trang điểm, làm tóc cầu kỳ tôn thêm sự quyền quý.

Thế nhưng, có một bài báo chê bai người đẹp này chỉnh ảnh quá đà, trình độ photoshop non kém khiến ngón tay trở nên dị dạng. Bị soi mói, Lý Nhã Kỳ vừa lên tiếng đáp trả.

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Lý Nhã Kỳ bị soi lỗi photoshop bóp eo thon khiến ngón tay hơi khác lạ - Ảnh: FB
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Nữ doanh nhân không phủ nhận chuyện đã chỉnh ảnh, cô cho rằng đây là việc làm quá bình thường khi là người của công chúng - Ảnh: FB

Không mắng chửi nặng lời, chân dài này dùng từ ngữ nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng thâm thúy, sâu cay để "dằn mặt".

"Bé tự phỏng vấn và kiểm tra xem trong giới nghệ sĩ và ngay cả những người bình thường thì có ai chụp ảnh thời trang, beauty mà không có photoshop không bé? Ngay cả chụp ảnh tự sướng mà mọi người cũng dùng phần mềm ảo để mình đẹp hơn mà bé.

Bé ơi, bé viết bài chê thì cũng nên chê cái khác cho mọi người đọc mà thấy hợp lý và thuyết phục nè. Bé chê photoshop non tay thì thôi chị sẽ nhắc nhở bạn photo của chị về nhà học thêm vài năm nữa rồi hẳn ra ngoài kiếm sống nè. Bé ơi, bé là người đầu tiên chị lên tiếng luôn đó. Chị cũng chẳng hoàn hảo gì, và có nhiều thứ để bé bóc lắm, nên bé bóc việc khác sẽ đúng đắn và câu view người đọc hơn thay vì bé bóc chuyện photoshop vì việc đó là điều hiển nhiên khi chúng ta chụp hình bé ah", cô viết.

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Lý Nhã Kỳ khẳng định, không riêng cô mà hầu hết các nghệ sĩ hay thậm chí người bình thường cũng dùng phần mềm chỉnh ảnh - Ảnh: FB

Dưới bài viết, diễn viên Lý Nhã Kỳ nhận được sự ủng hộ của mọi người vì cho rằng ảnh photoshop không quá đà đến mức bị chê thậm tệ như vậy. Dân mạng còn dành nhiều lời khen "có cánh" cho mỹ nhân 37 tuổi.

Lý Nhã Kỳ và quyết định kỳ lạ: "Tôi sống không tốt thì sẽ bị mọi người chửi, la tên bố"

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"Nếu tôi bị thị phi, tôi sẽ đối diện với nó. Nếu sai, tôi sẽ xin lỗi, còn nếu không sai, tôi cứ ngẩng cao đầu mà đi" – Lý Nhã Kỳ chia sẻ.

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Từ khóa:   diễn viên Lý Nhã Kỳ

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