Lý do Mạnh Quỳnh bất ngờ tuyên bố không muốn nhắc đến Phi Nhung nữa

Mới đây, Mạnh Quỳnh đã thay Phi Nhung gửi lời cảm ơn đến những người đã tổ chức đêm nhạc dành cho cả hai.

Sự ra đi của cố ca sĩ Phi Nhung là nỗi mất mát lớn với khán giả yêu âm nhạc, đó là lý do đến thời điểm hiện tại vẫn không ít người còn nghẹn lòng, chưa thể chấp nhận. Đặc biệt, khán giả cũng không còn quá xa lạ với cái tên Mạnh Quỳnh, còn được ưu ái gọi với cái tên "người tình sân khấu của Phi Nhung". Cả hai đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống cũng như sự nghiệp âm nhạc suốt 20 năm qua.

Mới đây, trong một đêm nhạc, Mạnh Quỳnh đã thay Phi Nhung gửi lời cảm ơn đến những người đã tổ chức đêm nhạc dành cho cả hai.

Mạnh Quỳnh tuyên bố không muốn nhắc đến Phi Nhung nữa - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng thẳng thắn khi nhắc đến cố ca, nam ca sĩ bật khóc lúc giao lưu trực tiếp với một người chị thân thiết đã đứng ra tổ chức show diễn: "Em muốn nói rằng đây có thể là lần sau cùng, em không muốn nhắc đến Phi Nhung nữa. Mỗi lần em đi hát show cũng vậy, em không muốn khán giả nhắc đến nữa. Em muốn là để cho cái gì đó giúp cuộc sống trở lại bình thường, thành thử em muốn dằn lòng lại. Cho nên hôm nay em nói thật một lần nữa, xin cảm ơn chị rất nhiều".

Phi Nhung và Mạnh Quỳnh là cặp song ca ăn ý dòng nhạc trữ tình quê hương và bolero hơn 20 năm qua - Ảnh: Internet

Sự ra đi của người bạn thân thiết do Covid-19, khiến nam ca sĩ đối mặt với nỗi đau khôn nguôi. Kể từ khi người bạn thân thiết của mình tạ thế, Mạnh Quỳnh luôn xuất hiện lẻ bóng trên sân khấu cùng trang phục tối màu để tưởng nhớ người đã khuất.

Trước di ảnh của cố nghệ sĩ Phi Nhung, con gái ruột xúc động: 'Con sẽ thắp nhang cho mẹ mỗi ngày' Trên kênh Youtube của Wendy Phạm đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô cùng mọi người trong gia đình rước di ảnh của cố nghệ sĩ Phi Nhung về thờ tại nhà riêng sau lễ cúng 100 ngày.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ly-do-manh-quynh-bat-ngo-tuyen-bo-khong-muon-nhac-den-phi-nhung-nua-447345.html