Lương Bích Hữu lộ diện với ngoại hình khác lạ, vòng 2 to bất thường làm rộ lên nghi vấn mang thai lần 2

Mới đây, trong một sự kiện ca nhạc, Lương Bích Hữu tiếp tục mang đến cho khán giả giọng ca ngọt ngào, đầy nội lực của mình. Xuất hiện sau thời gian dài vắng bóng trên các sân khấu âm nhạc, nữ ca sĩ vẫn giữ được màu giọng đặc trưng cùng vẻ đẹp không tuổi.

Vòng 2 to bất thường của Lương Bích Hữu - Ảnh: Internet

Tuy nhiên ở lần xuất hiện này, Lương Bích Hữu lại gây chú ý khi có ngoại hình khác lạ. Theo đó, trong clip, nữ ca sĩ diện đầm ôm sát, cô nàng bị khán giả soi ra vẻ ngoài tăng cân và vòng hai nhô to bất thường. Chính vì thế, bên dưới bình luận đã xuất hiện một số nghi vấn về việc nữ ca sĩ mang bầu lần 2 nên dáng dấp mới đẫy đà hơn trước.