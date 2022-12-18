Lương Bích Hữu lộ diện với ngoại hình khác lạ, vòng 2 to bất thường làm rộ lên nghi vấn mang thai lần 2

Hậu trường 18/12/2022 09:35

Trong một buổi diễn gần đây của mình, nữ ca sĩ Lương Bích Hữu đã khiến khán giả không khỏi nghi ngờ cô đang mang thai lần 2.

Mới đây, trong một sự kiện ca nhạc, Lương Bích Hữu tiếp tục mang đến cho khán giả giọng ca ngọt ngào, đầy nội lực của mình. Xuất hiện sau thời gian dài vắng bóng trên các sân khấu âm nhạc, nữ ca sĩ vẫn giữ được màu giọng đặc trưng cùng vẻ đẹp không tuổi.

Lương Bích Hữu lộ diện với ngoại hình khác lạ, vòng 2 to bất thường làm rộ lên nghi vấn mang thai lần 2 - Ảnh 1
Vòng 2 to bất thường của Lương Bích Hữu - Ảnh: Internet

Tuy nhiên ở lần xuất hiện này, Lương Bích Hữu lại gây chú ý khi có ngoại hình khác lạ. Theo đó, trong clip, nữ ca sĩ diện đầm ôm sát, cô nàng bị khán giả soi ra vẻ ngoài tăng cân và vòng hai nhô to bất thường. Chính vì thế, bên dưới bình luận đã xuất hiện một số nghi vấn về việc nữ ca sĩ mang bầu lần 2 nên dáng dấp mới đẫy đà hơn trước.

Lương Bích Hữu lộ diện với ngoại hình khác lạ, vòng 2 to bất thường làm rộ lên nghi vấn mang thai lần 2 - Ảnh 2

"Bụng này chỉ có em bé thôi các bạn ạ", "sao dáng bụng này giống mình lúc mang bầu bé gái vậy nè", "chị có bầu ấy chứ lúc trước dáng đẹp lắm",... một số bình luận từ cư dân mạng.

Lương Bích Hữu lộ diện với ngoại hình khác lạ, vòng 2 to bất thường làm rộ lên nghi vấn mang thai lần 2 - Ảnh 3

Hiện Lương Bích Hữu vẫn giữ im lặng trước nghi vấn mang thai lần 2 và hoàn toàn tập trung vào công việc. Tuy nhiên, thực tế là Lương Bích Hữu đã trải qua 1 lần sinh nở, cô cũng đã gần 40 tuổi nên việc vóc dáng không cân đối là điều dễ hiểu.

Lương Bích Hữu lộ diện với ngoại hình khác lạ, vòng 2 to bất thường làm rộ lên nghi vấn mang thai lần 2 - Ảnh 4

Lương Bích Hữu là ca sĩ gắn liền với thế hệ 8X, đầu 9X. Nữ ca sĩ từng có thời gian ở ẩn sau đó mới quay lại hoạt động mạnh mẽ. Về chuyện tình cảm, hậu chia tay với ca sĩ Khánh Đơn, Lương Bích Hữu sống kín tiếng, cô và Khánh Đơn cũng có một ái nữ, tuy nhiên, Lương Bích Hữu hầu như không tiết lộ gì về thông tin con gái.

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