Long Nhật khoe nhan sắc trẻ hơn 10 tuổi sau khi dao kéo

Hậu trường 23/03/2019 14:20

Sau khi thừa nhận chỉnh sửa một số bộ phận trên gương mặt, Long Nhật tự tin khoe nhan sắc hiện tại trên mạng xã hội.

Mới đây, Long Nhật đã đăng tải lên trang cá nhân loạt ảnh được chụp sau khi dao kéo. Nam ca sĩ tự tin với gương mặt trẻ trung hơn 10 tuổi của mình. Có thể thấy, làn da của Long Nhật căng bóng hơn trước, sống mũi cao hơn, cằm thon gọn hơn và đặc biệt là đôi mắt trông có hồn hơn. Tuy nhiên, vì tuổi đã nhiều nên Long Nhật quyết định sẽ không chuyển giới như mơ ước trước đây.

Long Nhật khoe nhan sắc trẻ hơn 10 tuổi sau khi dao kéo - Ảnh 1
Long Nhật khoe nhan sắc trẻ hơn 10 tuổi sau khi dao kéo - Ảnh 2
Long Nhật tự tin với gương mặt trẻ trung sau khi cắt mí, nâng mũi và gọt cằm - Ảnh: Internet
Long Nhật khoe nhan sắc trẻ hơn 10 tuổi sau khi dao kéo - Ảnh 3
Long Nhật khoe nhan sắc trẻ hơn 10 tuổi sau khi dao kéo - Ảnh 4
Long Nhật khoe nhan sắc trẻ hơn 10 tuổi sau khi dao kéo - Ảnh 5
Long Nhật khẳng định sẽ không chuyển giới vì tuổi đã cao - Ảnh: Internet

Trước đó, Long Nhật đã xuất hiện tại một sự kiện của giới giải trí. Trái ngược với dự đoán của nhiều người, nam ca sĩ không phẫu thuật chuyển giới mà chỉ chỉnh sửa một số bộ phận trên gương mặt. Long Nhật thừa nhận đã cắt mí mắt, nâng sống mũi và chỉnh lại xương hàm. Ngoài ra, anh cũng khẳng định sẽ không chuyển giới vì muốn giữ mãi tình cảm của người hâm mộ.

"Tôi không chuyển giới gì cả. Hạnh phúc gia đình là đây rồi, sự nghiệp ca hát và diễn xuất dần 30 năm được khán giả bốn phương ái mộ yêu thương, được các thầy cô, anh chị em đồng nghiệp tin tưởng, trân trọng... tất cả là đây rồi.

Long Nhật mãi mãi là Long Nhật nhỏ nhắn của quý vị, luôn ca hát thật hay, nhập vai thật ngọt để phục vụ công chúng, khán giả. Chính vì vậy, tôi không đi tìm hạnh phúc, niềm vui xa xôi, không cần phải thay đổi gì”, Long Nhật chia sẻ.

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Từ khóa:   Long Nhật Long Nhật phẫu thuật thẩm mỹ

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