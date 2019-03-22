Không phải chuyển giới, đây là lý do Long Nhật xuất hiện ở trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ

Sau thời gian gây tò mò, Long Nhật chính thức lên tiếng về tin đồn chuyển giới gây xôn xao dư luận.

Mới đây, Long Nhật đã xuất hiện tại một sự kiện của giới giải trí. Trái ngược với dự đoán của nhiều người, nam ca sĩ không phẫu thuật chuyển giới mà chỉ chỉnh sửa một số bộ phận trên gương mặt. Long Nhật thừa nhận đã cắt mí mắt, nâng sống mũi và chỉnh lại xương hàm. Ngoài ra, anh cũng khẳng định sẽ không chuyển giới vì muốn giữ mãi tình cảm của người hâm mộ.

"Tôi không chuyển giới gì cả. Hạnh phúc gia đình là đây rồi, sự nghiệp ca hát và diễn xuất dần 30 năm được khán giả bốn phương ái mộ yêu thương, được các thầy cô, anh chị em đồng nghiệp tin tưởng, trân trọng... tất cả là đây rồi. Long Nhật mãi mãi là Long Nhật nhỏ nhắn của quý vị, luôn ca hát thật hay, nhập vai thật ngọt để phục vụ công chúng, khán giả. Chính vì vậy, tôi không đi tìm hạnh phúc, niềm vui xa xôi, không cần phải thay đổi gì”, Long Nhật chia sẻ.

Long Nhật thừa nhận vừa cắt mí, nâng cằm và sửa mũi - Ảnh: Internet Gương mặt của Long Nhật thay đổi khá nhiều sau khi đụng chạm dao kéo - Ảnh: Internet Trước đó, Long Nhật xuất hiện ở một trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ khiến nhiều người lầm tưởng anh đi chuyển giới - Ảnh: Internet Trước đó, ca sĩ Long Nhật gây xôn xao khi bất ngờ chia sẻ những dòng trạng thái úp mở về việc đang đi chuyển giới. Cụ thể, trên trang cá nhân, giọng ca người Huế đã đăng tải những bức ảnh được chụp ở một trung tâm phẫu thuật chuyển giới cùng một dòng chú thích úp mở: "Chuyện gì đến sẽ đến!". Vài ngày sau, anh tiếp tục đăng thêm một bức ảnh khác được chụp trong phòng mổ cùng dòng tự sự: "Mình thích thì mình làm thôi". Động thái của ca sĩ Long Nhật khiến nhiều người tin rằng anh đang bắt đầu hành trình biến đổi cơ thể từ nam sang nữ. Đây cũng là mong ước từ xưa nay của ông bố 4 con.

Giữa lùm xùm chuyển giới, lộ ảnh Long Nhật nằm bất động trên giường bệnh Người hâm mộ lo lắng khi ca sĩ Long Nhật đăng tải hình ảnh nằm trên giường bệnh giữa nghi án phẫu thuật chuyển giới.

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